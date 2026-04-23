Quán quân 'Làng hài mở hội' Phúc Zelo tiết lộ về giai đoạn khó khăn đi làm công nuôi giấc mơ giảng đường nghệ thuật

SVO - Với Phúc Zelo, kiến thức chính là 'cứu tinh' giúp anh vượt qua những giai đoạn làm nghề khó khăn, nhất là khi thị trường giải trí luôn biến động và có tính đào thải cao.

Gần 6 năm đồng hành cùng chương trình Thần tài gõ cửa, Phúc Zelo đã trở thành gương mặt quen thuộc trong vai Thổ Địa, sát cánh cùng MC Đình Toàn để mang lại hy vọng cho những mảnh đời khiếm khuyết. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau nét diễn hài hước, hóm hỉnh để hoạt náo chương trình, diễn viên Phúc Zelo tiết lộ, anh phải có sự nhạy cảm để thấu hiểu các nhân vật.

Phúc Zelo luôn tâm niệm về sự tiết chế: "Mình phải cân bằng yếu tố hài hước, phải tiết chế để không nói điều gì quá lố, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của họ". Với anh, việc tham gia chương trình không chỉ là đi diễn, mà là một hành trình thay đổi thế giới quan. Anh thấy rằng: "Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống vẫn còn nhiều người khổ hơn mình rất nhiều".

Lý do khiến Phúc Zelo dễ rơi nước mắt trước hoàn cảnh nhân vật khi phải rời xa mái trường vì anh cũng từng trải qua một tuổi thơ không hề yên ả. Năm 15 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, Phúc Zelo đã một mình rời quê nhà Cà Mau lên Sóc Trăng để kiếm sống.

Anh kể về quyết định liều lĩnh năm ấy: "Gia đình kinh tế khó khăn, khi có người gợi ý đưa tôi đi, tôi quyết định đi ngay để cha mẹ đỡ phần gánh nặng chi phí". Tại Sóc Trăng, cậu thiếu niên 15 tuổi bắt đầu chuỗi ngày vừa học vừa làm, từ bán chè đến phục vụ quán nhậu để có tiền đóng học phí. Anh chấp nhận ở lại ngay tại quán nhậu để được bao ăn, bao ở, dành dụm từng đồng lương ít ỏi gửi về quê.

Dù cực khổ, Phúc Zelo chưa bao giờ có ý định bỏ học. Anh tâm sự: "Tôi từng đi làm thêm những công việc lao động chân tay rất vất vả. Khi đó, những người bạn làm thêm luôn nói: “Phải học để sau này được ngồi làm ở văn phòng, có máy lạnh”. Những câu nói đó cứ in sâu vào đầu tôi. Tôi tự nhủ, bằng lớp 12 chỉ là bằng "xóa mù chữ", mình nhất định phải học cao hơn nữa".

Sự kiên trì đã giúp anh gặt hái được những thành công đầu đời với ngôi vị Quán quân Làng hài mở hội 2016, giải Ba tại Tiếu lâm tứ trụ 2016, tạo dấu ấn với khán giả nhờ phong cách hài duyên dáng.

Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Phúc Zelo tiếp tục trau dồi kiến thức khi theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn sân khấu vào năm 2017 và hiện tại đang tiếp tục con đường cao học.