Không ai cưỡng lại được đường cong chữ S của Trương Vũ Kỳ

Trong ảnh, cô diện đồ thể thao bó sát, cơ bắp tay săn chắc, tỷ lệ eo - hông chính xác là 0,68. Những đường cong đầy đặn, săn chắc của cô hoàn toàn phá vỡ định kiến ​​về "da trắng, trẻ trung và mảnh mai". Một số phương tiện truyền thông đã trực tiếp gọi cô là "chiến binh phản thời trang", cho rằng cô không chỉ hơi mũm mĩm mà đã biến cơ thể mình thành một tác phẩm nghệ thuật.

Vẻ đẹp "đầy đặn" này đang ngày càng được ưa chuộng trong giới giải trí. Hác Lôi, với tỷ lệ mỡ cơ thể 22% khiến cơ đùi trở thành điểm nhấn, cũng đang 'gây sốt' trên mạng. Hứa Tình, ở tuổi 56, trông trẻ trung đáng kinh ngạc khi mặc quần yoga chạy bộ buổi tối, toát lên vẻ quyến rũ của một phụ nữ phương Đông trong bộ xường xám. Cư dân mạng nhận thấy những nữ diễn viên này có một điểm chung: Họ từ chối vẻ ngoài "gầy như tờ giấy", thay vào đó sử dụng sự đầy đặn của mình như một điểm cân bằng.

Những bộ trang phục thảm đỏ của Trương Vũ Kỳ là ví dụ tiêu biểu nhất. Cô ấy không bao giờ thỏa hiệp bằng cách mặc những chiếc váy quá chật, thay vào đó biến chúng thành "áo giáp" của mình. Một số phương tiện truyền thông đã mô tả cô ấy là người có "sự hiện diện đầy uy quyền; những bộ quần áo chỉ để che đậy trên người khác lại là lời tuyên chiến với cô ấy". Trong những bức ảnh mới đây của cô ấy trong chiếc váy cúp ngực cắt laser, đường cong chữ S của cô ấy thật ngoạn mục, vòng 1 đầy đặn và săn chắc, nhưng vòng eo lại thon gọn và mảnh mai, khiến cư dân mạng gọi đùa cô ấy là "kiệt tác quý giá nhất của Đấng Tạo Hóa".

Ẩn sâu bên trong, những "thân hình không theo khuôn mẫu" này đều là kết quả của tinh thần kỷ luật. Cơ bắp săn chắc của Hác Lôi đến từ nhiều năm tập squat và deadlift, Liễu Nham để vào vai một nữ phát thanh viên kém may mắn có thể ăn tương ớt trong khi khóc mà không cần trang điểm và Ân Đào đã duy trì các lớp yoga và chế độ ăn cháo ngũ cốc trong mười năm không hề gián đoạn. Như phân tích của giới truyền thông đã chỉ ra: "Sự săn chắc và linh hoạt là chìa khóa dẫn đến sự đầy đặn; hình dáng của từng cơ bắp là kết quả của sự nỗ lực hằng ngày".

Trong quá khứ, ngành công nghiệp giải trí đã tạo ra nỗi lo lắng về "gầy là công lý", bán thuốc giảm cân và đồ định hình vóc dáng để thu hút người xem. Nhưng Trương Vũ Kỳ và những người khác đã từ chối điều đó: "Khi chúng ta không còn lo lắng về các con số, thì thẩm mỹ mới thực sự bắt đầu đa dạng". Cá tính táo bạo và đam mê của Trương Vũ Kỳ bổ sung cho những đường cong gợi cảm, mang lại cho sức hấp dẫn giới tính chiều sâu đáng kể.

Hiện nay, một hệ thống thẩm mỹ hai chiều đang nổi lên trong ngành giải trí: Một mặt, vòng eo nhỏ nhắn của các nữ diễn viên như Tống Thiến vẫn được săn đón; mặt khác, các nữ diễn viên như Trương Vũ Kỳ đang tạo ra một 'chiến trường' mới với những đường cong cơ bắp của mình. Nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói bắt đầu đặt câu hỏi: "Ai nói vẻ đẹp chỉ có thể phẳng như một tờ giấy A4?", khi Củng Lợi vẫn toát lên vẻ quyến rũ ở tuổi 60, và khi Trần Hồng sống 56 năm cuộc đời như một tác phẩm nghệ thuật, người ta cuối cùng cũng hiểu: "Những món quà thời gian ban tặng cho phụ nữ luôn quý giá hơn những con số trên thước kẻ".

