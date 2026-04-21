Mark Wahlberg thừa nhận sự nổi tiếng đi kèm với 'gánh nặng' đối với các con của mình

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital tại buổi công chiếu bộ phim hành động - hài mới nhất Balls Up, nam diễn viên 54 tuổi đã nói về cách anh nuôi dạy con cái để chúng vẫn giữ được sự giản dị dù lớn lên trong gia đình có cha là người nổi tiếng: "Các con tôi biết rằng, bố cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ là công việc của tôi như vậy thôi. Việc này có mặt tốt và mặt xấu, đúng không? Ý tôi là, nếu chúng muốn gặp ai đó, khả năng cao là tôi có thể giúp, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều ‘gánh nặng’ đi kèm với điều đó”.

Mark Wahlberg nói thêm rằng, anh luôn cố gắng “giữ sự gắn kết với các con nhiều nhất có thể và trở thành một người bố bình thường” trong những ngày không phải có mặt trên phim trường. Ngôi sao của bộ phim Daddy’s Home có bốn người con với vợ là Rhea Durham: Ella (22 tuổi), Michael (20 tuổi), Brendan (17 tuổi) và Grace (16 tuổi).

Con gái lớn của anh hiện đang học tại Clemson University ở bang South Carolina. Gần đây, Wahlberg đã đến thăm con và thậm chí còn “đổi vai” làm bartender trong một bữa tiệc đại học mà con gái anh tham dự tại một quán bar tên là The Roar: “Điều đó có chút khó khăn, đặc biệt là khi nhìn con gái mình giờ đã đi chơi ở quán bar, trong khi tôi vẫn nhớ như in lúc đưa con đến trường mẫu giáo, tiểu học. Nhưng thời gian trôi rất nhanh, và con bé đã trở thành một cô gái tuyệt vời, đang có khoảng thời gian rất tuyệt ở Clemson. Các con vui chơi nhiều, nhưng cũng vẫn học hành nghiêm túc”.

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên “ghé ngang” một bữa tiệc khi đến thăm con. Trước đó, vào năm 2023, Wahlberg từng chia sẻ rằng, anh đã bất ngờ xuất hiện tại một bữa tiệc của hội sinh viên khi đến thăm con gái trong dịp cuối tuần dành cho phụ huynh tại trường. Khi trò chuyện với Entertainment Tonight sau chuyến thăm, Mark Wahlberg gọi bữa tiệc đó là “điên rồ” và nói thêm: “Cuối tuần dành cho phụ huynh thật tuyệt!”.

Anh chia sẻ thêm: “Chúng vui đến mức, tôi chưa từng thấy ai vui như vậy bao giờ. Thậm chí, còn hơn cả khi con bé đến Las Vegas. Tôi đã ghé qua hội sinh viên và một vài địa điểm trong thị trấn”.

Wahlberg trước đó cũng chia sẻ với chương trình Today rằng, anh “chưa từng thực sự hối tiếc vì không học đại học” cho đến khi trải nghiệm bữa tiệc hội sinh viên tại trường của con gái.

Nam diễn viên bắt đầu nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên với vai trò thành viên của một nhóm nhạc nam, sau đó thành lập nhóm Marky Mark and the Funky Bunch vào thập niên 1990. Anh chuyển sang diễn xuất khi đảm nhận vai Ryan Westerburg trong phim truyền hình The Substitute, năm 1993.

Sự nghiệp diễn xuất của anh thực sự bứt phá khi vào vai Dirk Diggler trong bộ phim Boogie Nights (1997). Khi chia sẻ với Good Morning America vào tháng 5/2017, Wahlberg cho biết, anh suýt từ chối vai diễn này: “Tôi thậm chí còn không muốn đọc kịch bản vì không thích chủ đề của nó. Nhưng rồi tôi bắt đầu nghe mọi người trong ngành nói: Không, anh phải đọc cái này. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng đọc khoảng 35 trang, rồi đặt xuống và nghĩ: Phim này có thể rất hay, hoặc cũng có thể rất tệ".

Bộ phim hành động – hài gắn nhãn R mới nhất Balls Up của Mark Wahlberg hiện đã có trên Prime Video, với sự tham gia của Paul Walter Hauser, Sacha Baron Cohen và Molly Shannon. Bộ phim theo chân hai chuyên gia marketing gây ra bê bối toàn cầu sau khi tài trợ bao cao su cho FIFA World Cup tại Brazil. Tuy nhiên, sau một đêm ăn chơi say xỉn, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và biến thành một bê bối quốc tế. Từ đó, hai người buộc phải tìm cách rời khỏi Brazil càng nhanh càng tốt, trong khi bị người hâm mộ, các giám đốc điều hành và cả tội phạm truy đuổi.

Mark Wahlberg chia sẻ với Fox News Digital: “Đây có lẽ là một trong những bộ phim hài ‘điên rồ’ nhất mà tôi từng tham gia. Từ Ted đến The Other Guys, chúng tôi đã làm khá nhiều phim kiểu này, nhưng đây vẫn là một phim hài bạn thân rất thú vị, với ý tưởng phi lý. Chính hoàn cảnh đã đẩy mọi thứ đi xa đến mức khó tin. Đây thực sự là một cuộc phiêu lưu hoang dại và khán giả sẽ yêu thích bộ phim”.

​