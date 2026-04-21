Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Kep1er gây 'phẫn nộ' trong cộng đồng fan Nhật

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kep1er hủy bỏ tất cả bốn buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản trước thềm tháng Năm.

Theo các báo cáo ngày 21/4 (giờ Hàn Quốc), nhóm sẽ không tiếp tục chuỗi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ Kep1arcade dự kiến ​​diễn ra vào tháng Năm. Chuyến lưu diễn ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào ngày 15/5, tại Osaka, tiếp theo là các điểm dừng chân tại Tachikawa, vào ngày 19 và 20/5 và Nagoya, vào ngày 22/5.

keeper1.jpg

Đáp lại, Clap Entertainment tuyên bố rằng, các sự kiện đã bị hủy theo yêu cầu của nhà tổ chức. Mặc dù đã xuất hiện những đồn đoán về các vấn đề có thể liên quan đến việc bán vé, nhưng công ty quản lý đã từ chối bình luận thêm về khía cạnh này.

Các buổi gặp gỡ người hâm mộ đã được quảng bá như một sự hợp tác quy mô lớn với HYBE Japan, thu hút sự chú ý nhờ khâu sản xuất và ý tưởng được mở rộng. Tuy nhiên, với việc hủy bỏ cả bốn buổi diễn, nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, Kep1er gần đây đã trở lại với đội hình sáu thành viên sau khi thay đổi đội hình.

isp20251128000160800x0.jpg
Kep1 là một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch ra mắt thông qua chương trình "Girls Planet 999: Girls' War" của Mnet, phát sóng năm 2021. Ban đầu, nhóm gồm chín thành viên nhưng đã được tổ chức lại thành nhóm sáu thành viên sau khi Mashiro, Kang Yeso và Seo Young-eun rời nhóm. Họ đã trở lại vào ngày 31 tháng trước với việc phát hành mini album thứ tám, "CRACK CODE," và hiện đang quảng bá ca khúc chủ đề "KILLA".
