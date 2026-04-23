AnhHi Thanh Cường tái hiện ‘Đám cưới chuột’ phiên bản đặc biệt

Mới đây, AnhHi Thanh Cường chính thức cho ra mắt MV Tính chuyện trăm năm sau thành công của Thương câu dân ca. Tác phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được “làm mềm” trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. AnhHi Thanh Cường cùng ê kíp quyết định thực hiện MV dựa trên cảm hứng từ tranh dân gian Đám cưới chuột, kết hợp cùng công nghệ A.I tạo nên sự thú vị cho khán giả.

Để thực hiện MV, đạo diễn hình ảnh và AI, Artis Xuân Mạnh AI đã trải qua nhiều khoảng thời gian trăn trở, tìm hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc về vẻ đẹp, văn hóa Bắc Bộ, tranh dân gian Đông Hồ. Anh cũng tiết lộ, mỗi cảnh quay, từ bước chân ngựa hồng trên đường làng, đến làn khói hương bay trong lễ bái tổ tiên, đến nụ cười của đàn cháu nhỏ đón đoàn rước - đều được thiết kế, viết prompt và kiểm soát thủ công qua hàng chục, hàng trăm vòng chỉnh sửa.

AnhHi Thanh Cường mang "Đám cưới chuột" vào MV của mình.

Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối lẩy Kiều, do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẩy Kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về “nghĩa nặng tình sâu” trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.

AnhHi Thanh Cường chia sẻ, anh là khán giả đầu tiên của MV và rất thích tinh thần làm mới của ê kíp sáng tạo, vừa Bắc Bộ, vừa dân gian, vừa gần gũi, nhất là cách tạo hình các nhân vật Chuột trong đoàn rước dâu trong dáng hình hiện đại, dễ thương, đáng yêu phù hợp với “gu” thưởng thức của khán giả đương thời.

NSND Thanh Hoài góp giọng trong MV của AnhHi Thanh Cường.

Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc, người con của Kinh Bắc - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3/2026 vừa qua. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, anh đã nỗ lực cùng ca sĩ AnhHi Thanh Cường ra mắt sản phẩm để góp phần nhỏ trong tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản vùng Kinh Bắc - nơi anh sinh ra và lớn lên: "Tôi hy vọng, MV của mình được góp sức lan tỏa vẻ đẹp của tranh dân gian Đông Hồ. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình được sống trong kỷ nguyên công nghệ, nhờ sự phát triển của AI nên mới có cơ hội thực hiện những dự án MV lấy cảm hứng từ văn hóa thuận lợi như những gì chúng tôi đã và đang làm".