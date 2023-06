'Sao' nam gốc Việt nổi danh Hollywood gặp lại bộ phim làm thay đổi cuộc đời anh

SVVN - Quan Kế Huy là 'sao' nam gốc Việt đang nổi danh ở Hollywood hiện nay. Nhưng không phải ai cũng biết anh xuất thân là diễn viên nhí, trong một bộ phim cực kỳ đình đám.

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Sài Gòn, có cha mẹ là người gốc Hoa ở khu Chợ Lớn. Năm 7 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ, bước vào giấc mơ điện ảnh ở tuổi niên thiếu. Sự nghiệp của Quan Kế Huy mở màn với vai diễn Short Round hỗ trợ đắc lực cho Harrison Ford trong bom tấn Indiana Jones And The Temple Of Doom năm 1984. Cậu thiếu niên châu Á 12 tuổi năm ấy 'đánh bại' 6.000 đứa trẻ khác để có được vai Short Round.

Tái xuất Hollywood sau một thời gian dài ở ẩn với phim Everything Everywhere All at Once và giành được tượng vàng Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc, Quan Kế Huy đã thành cái tên được chú ý ở Hollywood. Còn nhớ, tài tử Harrison Ford cũng là người công bố giải thưởng quan trọng “Phim hay nhất” cho Everything Everywhere All at Once trên sân khấu Oscar lần thứ 95. Lúc đó, Quan Kế Huy quá vui sướng và đã nhảy cẫng lên ôm và hôn má bạn diễn trong Indiana Jones năm xưa.

Sắp tới đây, Indiana Jones và vòng quay định mệnh sẽ ra mắt khán giả và Quan Kế Huy cũng xuất hiện trong các buổi quảng bá cho phần phim cuối cùng về nhà thám hiểm nổi tiếng này. Ngày đó, Harrison Ford 41 tuổi ôm cậu nhóc Quan Kế Huy 12 tuổi, còn bây giờ, đã là ông già 80 tuổi bên người đàn ông trung niên 51 tuổi. Chính vì thế mà khán giả rất mong sẽ được nhìn thấy Quan Kế Huy trong Indiana Jones và vòng quay định mệnh nhưng cho đến bây giờ, đó vẫn là một ẩn số.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành công rực rỡ của Quan Kế Huy thời gian qua, Harrison Ford chia sẻ: “Tôi không cần phải tự hào về cậu ấy bởi Quan Kế Huy đã tự mình làm tất cả những điều này. Tôi không đóng góp được gì cho thành công của cậu ấy. Tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ anh chàng này, nhưng niềm tự hào là của riêng anh ấy”.