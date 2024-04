Ca sĩ Yến Lê: ‘Ngày 30/4 mãi là dấu mốc chói lọi, không thể lãng quên’

SVVN - Là giọng ca không chỉ nổi tiếng với nhiều ca khúc về tình yêu đôi lứa, Yến Lê còn ghi dấu với các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ tự hào chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của cô nhân Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Với Yến Lê, ngày 30/4, kể từ trong bài học lịch sử thời đi học, vẫn mãi là mốc son chói lọi, không thể lãng quên.

Nữ ca sĩ nhớ lại: “Khi được học và nghe giảng về ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi thấy rất tự hào và biết ơn”.

Khi bắt đầu đi hát, vào những ngày này luôn là những sự kiện, show diễn chào mừng, là những chương trình trực tiếp trên truyền hình rất hoành tráng. Cô chia sẻ: Từ khi đi hát tới nay, chưa năm nào mà 30/4, Yến được ở nhà hay đi chơi lễ cùng gia đình, vì luôn phải đi diễn. Nhưng đó là những kỷ niệm vui và đầy hào hứng.

Nghe những bản nhạc hào hùng ngợi ca chiến thắng, xem những thước phim tài liệu về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Yến luôn cảm thấy bồi hồi, xúc động.

Tác giả ‘bản hit’ Cò lả bày tỏ: Trong sâu thẳm trái tim, thế hệ trẻ hôm nay luôn dành sự cảm phục sâu sắc, trân trọng và biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì hòa bình, thống nhất của Tổ quốc. Ca khúc Việt Nam trong tôi là của Yến đã ra đời từ khởi nguồn cảm xúc như vậy.

Là một ca sĩ có nhiều ca khúc được khán giả yêu mến về chủ đề quê hương, đất nước, đặc biệt là Hà Nội, Yến Lê sẽ nỗ lực để màu sắc rất Việt Nam trong mọi ca khúc mà cô viết lên sẽ không bị phôi pha, mà được kết hợp với dòng nhạc hiện đại, phù hợp để cả những người trẻ nghe cũng cảm được.

Gần đây, Yến Lê đang có sự trở lại với V-pop với tinh thần thoải mái và đầy hào hứng. Nói về sự trở lại đầy mạnh mẽ này, cô tâm sự: “Yến cũng có thời gian gặp khó khăn trong sức khoẻ tinh thần sau giai đoạn dịch COVID-19. Nhưng may mắn thay, sau thời gian chiêm nghiệm, giờ đây, Yến đang từng bước quay trở lại với âm nhạc. Dù việc trở lại có chậm hơn so với nhiều người, nhưng mỗi bước đi của Yến đều là sự biết ơn với những người đang ở bên cạnh hỗ trợ, động viên Yến. Cảm ơn khán giả và cả bản thân mình đã dám dũng cảm đối diện. Động lực lớn nhất vẫn là khán giả và tình yêu âm nhạc to lớn hơn những khó khăn kia”.

Là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công nhưng Yến Lê thường không tìm cảm hứng mà để nó tự đến. Chẳng hạn như thỉnh thoảng, khi xem một bộ phim, đi cà phê với bạn bè hay đang đi ngoài đường, trong đầu Yến tự nhiên xuất hiện ý tưởng cho ca khúc bất chợt. Yến Lê cảm ơn và mong quý khán giả sẽ yêu mến, tận hưởng âm nhạc của cô.