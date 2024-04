Phan Mạnh Quỳnh: Luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống hòa bình hiện tại

SVVN - Chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám V-pop Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ cảm nghĩ và 'bật mí' về kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của anh bên gia đình.

Phan Mạnh Quỳnh là nhạc sĩ – ca sĩ đến từ Nghệ An. Anh đã sáng tác rất nhiều ‘bài hit’ cho các ca sĩ như: Nơi ấy con tìm về (Hồ Quang Hiếu), Người yêu cũ (Khởi My), Mình từng yêu nhau (Miu Lê), Bước qua thế giới (Ưng Hoàng Phúc), Khóc trong mưa (Ngô Kiến Huy), Anh nhớ mùa đông ấy (The Men), Cứ ngỡ là mơ (Hải Băng).

Năm 2015, anh phát hành ca khúc Vợ người ta và đã đạt thành công cực lớn. Ca khúc này cũng giúp anh đạt nhiều thành tựu và được đề cử trong các giải thưởng âm nhạc lớn cùng năm. Đây có thể coi là một hiện tượng âm nhạc đưa anh lên tầm cao mới.

Tuy vậy, Phan Mạnh Quỳnh cũng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, anh sáng tác nhạc ‘quá thị trường’. Nhưng anh đã chứng minh tài năng của mình với nhiều ca khúc có chiều sâu, được công chúng đón nhận rộng rãi hơn, như Có chàng trai viết lên cây, Sao cha không, Ngày chưa giông bão.

Anh được mọi người ưu ái gọi là ‘ông hoàng nhạc phim’, khi liên tục có những ca khúc thành công viết cho các dự án điện ảnh. Mới đây, anh hát và sáng tác ca khúc Sau lời từ khước trong phim Mai, đã trở thành ‘hit' lớn, nửa đầu năm 2024. Thành công lần này đã cho thấy nỗ lực không ngừng của nhạc sĩ này để cống hiến cho âm nhạc nước nhà.

Đó cũng là điều mà Phan Mạnh Quỳnh luôn hướng đến, dùng âm nhạc để mang lại giá trị cho cuộc sống. Anh luôn trân trọng cuộc sống hòa bình, tự do của hiện tại, vốn được đánh đổi bằng nhiều hy sinh của các thế hệ đi trước.

Khi có dịp đến các bảo tàng về chiến tranh, đến các di tích lịch sử của đất nước, Phan Mạnh Quỳnh luôn cảm nhận sự biết ơn sâu sắc.

Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Tôi cố gắng lấy đó làm động lực để góp phần nhỏ bé của mình, thúc đẩy mọi người cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước”.

Trong các sáng tác của mình, Phan Mạnh Quỳnh vẫn viết về chủ đề đời sống, xã hội như Nước ngoài, Cô gái Việt Nam, Cả nước không ưa em (viết về dịch bệnh COVID-19), Ngọt ngào ở ngày mai… Với anh, từng sáng tác là một phần nhỏ để góp sức cho âm nhạc nói riêng, cho đất nước nói chung.