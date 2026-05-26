Shin Min Ah và trải nghiệm nhân vật khiếm thị

The Eyes (dự kiến công chiếu vào 24/6) là một bộ phim kinh dị giật gân kể về Seo Jin, người đang dần mất thị lực do một căn bệnh di truyền, khi cô điều tra những nghi ngờ xung quanh cái chết của người chị em song sinh và đối mặt với sự thật đằng sau đó.

Shin Min Ah đảm nhận vai diễn kép đầu tiên trong sự nghiệp kể từ khi ra mắt. Cô vào vai Seo Jin, một nhiếp ảnh gia điều tra cái chết của người chị em song sinh trong khi bản thân cũng đang mất thị lực do bệnh thần kinh thị giác di truyền, và Seo In, chị em song sinh của Seo Jin, người đã vượt qua khiếm khuyết thị giác để trở thành một nghệ sĩ gốm sứ thành công nhưng lại gặp phải một cái chết bí ẩn.

Shin Min Ah chia sẻ: "Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy đây sẽ là một bộ phim kinh dị gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc. Phim đòi hỏi phải đóng hai vai, nhưng tôi thấy nỗi sợ hãi khi mất đi thị lực trong quá trình điều tra cái chết của em gái mình rất hấp dẫn. Tôi chọn vai diễn này vì muốn thử thách bản thân và tò mò xem mình sẽ diễn như thế nào?".

Về nhân vật bị mất thị lực, Shin Min Ah thú nhận: "Rất khó khăn vì những chi tiết đặc thù của nhân vật. Có một cảnh tôi phải băng bó, cảm giác rất ngột ngạt. Vì không nhìn thấy nên tôi không biết ai là ai, nhưng có nhiều cảnh tôi giật mình hoặc bỏ chạy vì cảm giác bị đe dọa và áp lực phải tìm ra họ. Về mặt thể chất, phim rất đòi hỏi. Mối quan hệ giữa hai chị em sinh đôi cũng khó, nên tôi đã rất vất vả vì luôn phải suy nghĩ làm thế nào để thể hiện nó sao cho tăng thêm sự căng thẳng. Tôi đã xem rất nhiều video trên YouTube liên quan đến khiếm thị. Đó là cơ hội để tôi học hỏi từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi quan sát tình huống của nhiều người dần dần mất thị lực, chú ý đến thái độ, phương pháp vượt qua khó khăn và tính cách của họ. Tôi thậm chí còn tham khảo nhiều thứ, chẳng hạn như vị trí của đồng tử. Có một cảnh tôi bị quấn băng, và để vào vai nhân vật mù, tôi đã cố gắng đặt một trong hai đồng tử của mình ở một vị trí khác. Tôi gián tiếp cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khi bị mắc kẹt và nỗi sợ hãi khi không thể nhìn thấy. Tôi đã cố gắng thể hiện những khía cạnh đó một cách sống động.Tôi đã luyện tập nhiều đến nỗi tôi còn bị đau đầu và tự hỏi liệu đồng tử của mình có thực sự giữ nguyên vị trí hay không?".

Shin Min Ah, nữ diễn viên được yêu mến bởi vẻ ngoài quyến rũ, một lần nữa thử sức với thể loại phim kinh dị, sau thành công của Karma năm ngoái: "Tôi thực sự muốn đóng phim kinh dị. Đó là thể loại tôi muốn thể hiện nhiều hơn mỗi khi có cơ hội. Tôi muốn tiếp tục tham gia nếu có những bộ phim kinh dị hay trong tương lai".