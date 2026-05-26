MBC xin lỗi Hyunjin Stray Kids vì nhầm lẫn ảnh tai hại

SVO - Đội ngũ sản xuất chương trình tạp kỹ 'Hidden Eye' của MBC Every1 đã lên tiếng xin lỗi sau khi vô tình sử dụng ảnh thời thơ ấu của Hyunjin trong một chương trình phát sóng.

Vào ngày 26/5 theo giờ Hàn Quốc, các nhà sản xuất chương trình đã nói với truyền thông địa phương rằng họ sẽ "nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự việc tái diễn" liên quan đến việc sử dụng hình ảnh không đúng cách.

Vụ tranh cãi bắt nguồn từ một tập phim có tựa đề: “Vấn đề trực tiếp: Vụ án mạng Giáng sinh”, được phát sóng lần đầu vào ngày 8/12/2025. Vấn đề này gần đây lại nổi lên sau khi cộng đồng mạng và người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng một bức ảnh thời thơ ấu được chiếu trong chương trình thuộc về Hyunjin.

Trong quá trình phát sóng, nhóm sản xuất đã nhầm lẫn bức ảnh thời thơ ấu của Hyunjin với hình ảnh của một nạn nhân trong vụ án đang được thảo luận. Mặc dù hình ảnh đã được làm mờ một phần, người xem vẫn nhanh chóng nhận ra và bày tỏ sự lo ngại trên mạng.

Sau khi xác nhận vấn đề, nhóm sản xuất ngay lập tức đã đặt tập phim và các video liên quan trên YouTube ở chế độ riêng tư. Họ cũng tuyên bố rằng dịch vụ phát lại OTT sẽ được chỉnh sửa hoặc xóa khỏi các nền tảng.

Các nhà sản xuất giải thích: “Chúng tôi đã xác nhận muộn rằng một bức ảnh của Hyunjin (Stray Kids) đã được sử dụng. Trong quá trình sản xuất, khi sử dụng hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị mà nạn nhân đã sử dụng trước đó, bức ảnh thời thơ ấu của Hyunjin đã bị nhận diện nhầm là hình ảnh của nạn nhân và bị chèn sai. Chúng tôi thành thật xin lỗi Hyunjin và người hâm mộ vì đã gây ra sự lo lắng thông qua sự việc này. Chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi khán giả vì sự hiểu lầm”. Nhóm cũng hứa sẽ tăng cường các quy trình xác minh và xem xét để ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai.

