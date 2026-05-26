Thái Trác Nghiên: 'Từ đám cưới với bạn trai kém 10 tuổi đến bà trùm ngầm làng giải trí'

Mới đây, Thái Trác Nghiên đã chia sẻ một bức ảnh tự chụp trên mạng xã hội kèm chú thích: "Để kỷ niệm ngày cuối cùng của mái tóc dài, tôi thực sự muốn cắt tóc từ lâu rồi, tôi nên cắt ngắn đến mức nào nhỉ?". Chồng của Thái Trác Nghiên cũng đã để lại lời nhắn gắn thẻ thợ cắt tóc của cô: "Hãy cắt tóc ngắn như thế này trong tương lai nhé", chắc hẳn anh ấy rất hài lòng với kiểu tóc mới của vợ. Thái Trác Nghiên cũng đăng tải rằng cô ấy đã không để tóc ngắn trong 10 năm: "Tôi không biết tại sao từ nhỏ đã thích làm tóc rồi".

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đồn đoán liệu có phải cô ấy dự dịnh có con sau khi kết hôn hay không và chúc mừng: "Đột nhiên muốn cắt ngắn là vì cho tiện... Chúc mừng bà Lâm". Cuối năm 2020, Thái Trác Nghiên đã thành công trải qua hai ca phẫu thuật, thu hoạch và lưu trữ tổng cộng 20 quả trứng.

Thái Trác Nghiên đã công bố kết hôn với huấn luyện viên thể hình (PT) Lâm Tuấn Hiền (Elvis Lam) vào cuối tháng Tư năm nay. Chú rể kém nữ ca sĩ nhóm Twins 10 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô, sau lần bí mật kết hôn với Trịnh Trung Cơ vào năm 2006.

Ngoài ra, Thái Trác Nghiên đã mua một căn hộ tại bán đảo Red Hill, Tai Tam với giá 33,72 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 113 tỷ đồng) vào năm 2015, một căn hộ tầng thấp hơn tại Rosewood Villas, Happy Valley với giá 23,5 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 79 tỷ đồng) vào năm 2012 dưới tên mẹ cô và một căn hộ penthouse thông tầng tại Wai Lee Court, Happy Valley với giá 19,72 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 66 tỷ đồng) vào năm 2010. Cô vẫn sở hữu tất cả các bất động sản này cho đến ngày nay, với thu nhập cho thuê hàng tháng ước tính vượt quá 200.000 đô la Hồng Kông (khoảng 672 triệu đồng). Tính cả các bất động sản khác, Thái Trác Nghiên sở hữu ít nhất 5 bất động sản với tổng giá trị thị trường vượt quá 100 triệu đô la Hồng Kông (khoảng gần 400 tỷ đồng), biến cô trở thành một 'bà trùm ngầm' trong ngành giải trí.