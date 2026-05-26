'Nóng' hơn cả giải thưởng của BTS, Danielle NewJeans lại gây bất ngờ

Thông tin về tung tích của Danielle bất ngờ trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng trong bối cảnh tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa cô và ADOR. Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram: “Bố tôi hỏi Đây có phải là thành viên NewJeans mà con thích không?. Đúng vậy, đó là Danielle của NewJeans”.

Trong ảnh, Danielle được nhìn thấy đội mũ lưỡi trai màu xanh da trời, đứng trên sân khấu cầm micro và phát biểu trước khán giả. Tuy nhiên, chi tiết về nội dung bài phát biểu không được tiết lộ. Vẻ ngoài tươi tắn của cô, với chiếc mũ kéo thấp và nụ cười rạng rỡ, thu hút sự chú ý. Người đăng tải bức ảnh đã giải thích thêm rằng, nhà thờ nơi Danielle được nhìn thấy thuộc về bạn của bố mình.

Danielle hiện đang vướng vào tranh chấp pháp lý với ADOR, một hãng thu âm thuộc HYBE, được cho là thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện nhà thờ. Ngay cả trong quá trình tố tụng, cô vẫn được nhìn thấy đến thăm các nhà thờ và chụp ảnh với những người ở đây, thu hút sự chú ý vì duy trì vẻ hiện diện khá cởi mở trước công chúng.

Các thành viên của NewJeans , trừ Danielle đã đến thăm Copenhagen, Đan Mạch vào tháng Tư năm ngoái, và về điều này ADOR giải thích: "Chuyến thăm Copenhagen của các thành viên NewJeans là một phần của quá trình tiền sản xuất để ghi lại một câu chuyện âm nhạc mới".