Show It NOW 2023: WeEarth - Kiếm tìm ý tưởng xanh vì một Trái Đất lành

Show It NOW chính thức trở lại mùa thứ 6 với chủ đề mang tên WeEarth và tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.

Tháng 8 này, Show It NOW 2023 chính thức quay trở lại với cộng đồng đam mê sáng tạo nghệ thuật cùng chủ đề: WeEarth. We: Chúng ta, Earth: Trái Đất, WeEarth mang ý nghĩa: Con người và Trái Đất là một và không thể tách rời nhau. Chính vì vậy, con người cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ mẹ thiên nhiên để có thể đem lại một cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho hôm nay và mai sau.

WeEarth - Khi con người và Trái Đất là một!

Chúng ta cần phải làm gì để có thể giữ cho một Trái Đất xanh và sạch? Một câu hỏi đã có rất nhiều giải pháp nhưng chưa được hành động một cách thỏa đáng. Nguyên do xuất phát từ ý thức của mỗi con người. Để có thể thực hiện được sứ mệnh này, mỗi người trong chúng ta hãy mang bên mình thói quen hàng ngày trong việc bảo vệ môi trường. Một người, hai người, mười người, hàng trăm, hàng triệu người,... có thể xoay chuyển được tình trạng ô nhiễm khắc nghiệt. Không cần làm những điều to lớn, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để có thể chung tay bảo vệ môi trường.

Với sứ mệnh truyền tải những thông điệp về môi trường hiện nay, WeEarth chính thức trở thành chủ đề của Show It NOW 2023. WeEarth - Cuộc khám phá sắc màu của Trái Đất, từ những vẻ đẹp vốn có tới những thực trạng ô nhiễm hiện nay của hành tinh. Show It NOW 2023 hướng tới thế hệ trẻ Gen Z hiện nay, với lối sống văn minh cùng suy nghĩ hiện đại, Arena Multimedia tin rằng: Cách các bạn bảo vệ môi trường cũng sẽ văn minh như những gì bạn đang thể hiện. Hãy cùng chung tay yêu thương ngôi nhà chung của con người qua những tác phẩm của mình. Mỗi một ý tưởng, mỗi một bài thi chính là cách mà các bạn - thế hệ trẻ đang quan tâm và góp phần chung tay “chữa lành” những “vết thương” đang in hằn lên ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Cuộc thi cũng mong muốn nhận được các tác phẩm tôn vinh những hoạt động không biết mệt mỏi của con người trong hành trình bảo vệ Trái đất.

Lộ diện những tên tuổi “cực khủng” tại Show It NOW 2023

Với kiến thức phong phú cùng kinh nghiệm thực chiến dày dặn trong đấu trường Sáng tạo, Ban tổ chức tin chắc rằng những nhân tố tiềm năng trong mùa giải năm nay sẽ xứng đáng được lựa chọn. Ban giám khảo Show It NOW 2023 bao gồm: Th.S Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia, Họa sĩ Đỗ Hiệp, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan, Đạo diễn Võ Thanh Hòa, Giám đốc sáng tạo Trần Hồng Ngọc.

Ngoài ra, Show It NOW mùa thứ 6 còn có sự đồng hành cùng 2 gương mặt đại sứ cuộc thi: Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Lê - Ông Lê Quốc Vinh, Miss Earth 2018 - Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh.

Không chỉ vậy, để có thể lan tỏa được những giá trị tích cực và nhân văn tới mọi người, Show It NOW 2023: WeEarth đã nhận được sự quan tâm, đồng hành xuyên suốt cuộc thi của nhiều đơn vị:

Đối tác chiến lược: Davines

Nhà tài trợ Vàng: Virtuos

Nhà tài trợ Bạc: Wacom Việt Nam, ViewSonic Việt Nam

Nhà tài trợ Đồng: Tứ Gia, SanDisk

Đơn vị đồng hành: Bảo tàng Tuổi trẻ, Học viện Thanh thiếu niên, Đại học Điện lực, Đại học Văn hóa Hà Nội, Tò he, Coolmate, Gieo, Công ty TNHH Huhipro, CLB Môi trường 360º - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hạnh Phúc Xanh, Sống Foundation.

Bảo trợ truyền thông: Le Bros, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam báo Tiền Phong, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Ybox, Hanoi Grapevine, Live & Learn, Keep Việt Nam.

Đối tượng tham gia:

– Bảng thi Cộng đồng: Tất cả các bạn trẻ từ 15 đến 25 tuổi trên toàn quốc.

– Bảng thi Học viên: Tất cả các bạn học viên và cựu học viên Arena trên toàn quốc từ 15 đến 25 tuổi.

Các hạng mục tranh giải:

Hạng mục dự thi Hình thức dự thi Vẽ Cá nhân Nhiếp ảnh Cá nhân Thiết kế Cá nhân Video/Animation Cá nhân hoặc Nhóm (tối đa 5 thí sinh)

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 0h00’ ngày 1/8/2023 đến 23h59’ ngày 31/8/2023.

Các hoạt động dự kiến của cuộc thi:

- Ngày 05/08/2023: SkillUp #1 - Vẽ gì? Thiết kế gì? tại Arena Trần Phú - 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

- Ngày 15/08/2023: SkillUp #2 - Kể chuyện bằng hình ảnh tại Arena Tân Bình - 06 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Ngày 18/08/2023: Sự kiện tại trường Đại học Văn hóa

- Ngày 21/08/2023: Sự kiện tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân - CLB môi trường 360

- Ngày 25/08/2023: Sự kiện tại trường Đại học Điện lực

- Tháng 10: Trao giải và Triển lãm

Các bạn trẻ ơi, “Chúng Ta” ơi, hãy thể hiện suy nghĩ và tình yêu của mình với Trái Đất qua các tác phẩm Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế - Video của mình trong cuộc thi Show It NOW 2023“WeEarth” nhé!

Nộp bài dự thi tại đây: https://show-it-now.art/

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp BTC qua số hotline 0898991542.