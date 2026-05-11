Trần Đình Minh Triết: sinh viên UFLS hai lần đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

SVO - Từ một sinh viên hướng nội, ít tham gia hoạt động tập thể, Trần Đình Minh Triết (năm thứ tư, khoa Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) đã vượt qua giới hạn bản thân và trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào sinh viên của TP. Đà Nẵng. Minh Triết đạt GPA toàn khóa ấn tượng 3.98/4.0, được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương hai năm liền và sở hữu nhiều thành tích nổi bật.

Từ chàng trai hướng nội đến gương mặt tiêu biểu phong trào sinh viên TP. Đà Nẵng

Minh Triết sinh ra và lớn lên tại TP. Đà Nẵng, hiện là Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường, Chi hội trưởng Chi hội 22CNACLC01. Nam sinh chia sẻ, quãng thời gian học phổ thông, anh khá rụt rè và hiếm khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, khi bước chân vào giảng đường đại học, Triết quyết tâm thay đổi để bản thân năng động và bản lĩnh hơn. “Mình muốn bản thân trưởng thành hơn nên đã chủ động tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Chính môi trường này giúp mình tự tin hơn, học được nhiều kỹ năng và dám bước ra khỏi vùng an toàn”, Triết bộc bạch.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ đối với Minh Triết là khi tham gia hỗ trợ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại TP. Đà Nẵng. Khi biết thông tin tuyển tình nguyện viên qua Hội Sinh viên thành phố, Triết mạnh dạn đăng ký và được giao nhiệm vụ làm trưởng nhóm hỗ trợ đoàn Philippines. Suốt 10 ngày đồng hành cùng các vận động viên quốc tế, nam sinh không ngại những buổi đón đoàn lúc rạng sáng hay đưa tiễn vào đêm muộn. “Dù lịch trình khá căng nhưng mình cảm thấy rất tự hào vì được góp phần tổ chức thành công một sự kiện quốc tế ngay trên quê hương mình”, Triết chia sẻ.

Để cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, Triết cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là tính kỷ luật. Nam sinh đặc biệt tâm đắc với câu nói của vận động viên marathon Eliud Kipchoge: “Chỉ có những người kỷ luật mới tự do trong cuộc sống”.

Tinh thần ấy được Triết thể hiện rõ trong hành trình tham gia giải chạy VUG Running do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Để tích lũy hơn 500 km trong hơn một tháng, Minh Triết tự đặt mục tiêu mỗi ngày chạy ít nhất 15 km, bất kể nắng mưa. “Có những hôm, lịch học dày đặc hoặc mưa lũ không thể chạy được thì hôm sau mình phải chạy bù gấp đôi, có ngày mình chạy tới 30 km. Mình không nghĩ sẽ đoạt giải cao vì còn rất nhiều bạn khác nỗ lực hơn, khi nhận giải Ba cá nhân nam, mình thực sự bất ngờ và hạnh phúc”, Triết chia sẻ.

Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích ấn tượng ấy là không ít áp lực. Giai đoạn năm thứ ba, khi lịch học chuyên ngành dày đặc cùng hàng loạt hoạt động phong trào diễn ra liên tục, Triết từng rơi vào trạng thái mệt mỏi và có lúc muốn từ bỏ. “Đã có lúc mình cảm thấy hụt hơi, chới với giữa quá nhiều áp lực. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và việc tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức, mình lại tiếp tục bước tiếp”, nam sinh bộc bạch.

Ngoài chạy bộ, âm nhạc cũng là “liều thuốc tinh thần” giúp Minh Triết cân bằng cảm xúc. Dù không được đào tạo bài bản, cậu vẫn dành thời gian chơi đàn mỗi khi căng thẳng. “Khi chơi những bản nhạc yêu thích, mọi lo âu như lắng xuống, chỉ còn lại mình với cây đàn”, Triết tâm sự.

Hành trình của những ngày không ngừng cố gắng

Minh Triết tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh trong hai năm liền. Với nam sinh, những ngày cùng bạn bè dọn vệ sinh, làm bàn ghế tái chế cho học sinh hay nấu ăn cho cả đội tình nguyện trở thành ký ức đẹp không thể quên. “Sau này, dù mỗi người đi một hướng thì đó vẫn là những kỷ niệm rất đáng nhớ của tuổi trẻ”, Triết bày tỏ.

Không chỉ năng nổ trong hoạt động phong trào, Minh Triết còn sở hữu thành tích học tập đáng nể, với GPA 3.98/4.0, điểm rèn luyện 99/100 toàn khóa và ba năm liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu cấp Trường, có hai bài báo khoa học trong và ngoài nước, đoạt giải tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, nhiều năm liên tiếp.

Hai lần liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của chàng sinh viên Ngoại ngữ. Tuy nhiên, Minh Triết cho rằng, điều quý giá hơn cả chính là việc vượt qua giới hạn của bản thân. “Nếu ai hỏi, thanh xuân không rực rỡ thì sao, thì mình nghĩ mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng, không có định nghĩa cố định cho sự rực rỡ. Vì thế, chúng ta hãy sống trọn vẹn với hiện tại và cố gắng hết sức trong những điều mình làm”, Triết nhắn gửi đến các bạn trẻ.

Trong tương lai, Triết mong muốn theo đuổi con đường giảng dạy tiếng Anh, góp phần đồng hành cùng học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. “Kiến thức học được không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn cần tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mình hy vọng có thể dùng kiến thức chuyên môn của bản thân để giúp các bạn trẻ tự tin hơn với tiếng Anh và mở ra thêm nhiều cơ hội trong tương lai”, Minh Triết bày tỏ.

Một số thành tích nổi bật của Trần Đình Minh Triết: - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, hai năm liên tiếp (năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025). - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp TP. Đà Nẵng, hai năm liên tiếp (năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025). - Bằng khen vì đoạt giải Ba trong Giải chạy VUG Running Giải thể thao Sinh viên Việt Nam lần thứ X, năm 2024, do BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng. - Giấy khen Sinh viên tiêu biểu cấp Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng ba năm liên tiếp (năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025). - Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, năm 2025. - Giấy khen đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, năm học 2023 - 2024.

