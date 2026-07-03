Nữ YouTuber với bản lĩnh trở thành học giả trẻ tuổi nhất tại các diễn đàn năng lượng quốc tế

SVO - Bùi Minh Phượng (2002), học viên Thạc sĩ khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đang định vị một chân dung thế hệ trẻ Việt Nam đầy bản lĩnh trên các diễn đàn học thuật quốc tế. Không chỉ là đồng tác giả của các công trình nghiên cứu về phát triển bền vững, cô còn liên tiếp chinh phục hàng loạt học bổng toàn phần danh giá và trở thành học giả trẻ tuổi tại một số diễn đàn năng lượng hàng đầu thế giới.

Minh Phượng hiện đang là học viên Thạc sĩ khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ khát vọng bền vững đến những công trình nghiên cứu chuyên sâu

Hành trình chinh phục tri thức của Minh Phượng không bắt đầu từ những lý thuyết vĩ mô xa vời, mà xuất phát từ sự quan sát thấu đáo các vấn đề môi trường thiết thực. Hiểu rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với mảnh đất vùng đồng bằng sông Mê Kông, nơi Phượng nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch bền vững, Phượng đã xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Sáng tạo ý tưởng về giải pháp phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sáng kiến mang tên “New Mekong - Du lịch bền vững và khám phá văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long” của cô đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về tính khả thi và tư duy bảo tồn văn hóa đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với hệ sinh thái. Không dừng lại ở việc đề xuất giải pháp, Phượng tiếp tục dùng năng lực nghiên cứu để bóc tách những mặt trái trong trào lưu bảo vệ môi trường hiện nay, đặc biệt là trong nền công nghiệp thời trang. Nữ sinh là tác giả của 4 bài công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế chuyên sâu về đề tài tẩy xanh, một vấn nạn phức tạp khi các doanh nghiệp tạo ra vỏ bọc thân thiện với môi trường để đánh lừa người tiêu dùng. Từ góc nhìn học thuật của mình, Minh Phượng chia sẻ: “Phát triển bền vững không nên chỉ là một khẩu hiệu hay chiến lược truyền thông để thu hút khách hàng. Mình muốn dùng chính những kiến thức khoa học, các phần mềm phân tích, khảo sát mà mình được học trên trường để bóc tách những mặt trái như vấn nạn tẩy xanh, đồng thời tìm ra các giải pháp thực tiễn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội) và Governance - Quản trị)”.

Từ những nghiên cứu trong nước, Minh Phượng tích cực tìm kiếm cơ hội cọ xát tại các diễn đàn quốc tế.

Cánh chim không mỏi trên các diễn đàn giao lưu văn hóa khu vực

Sở hữu nền tảng kiến thức đa chiều và tư duy toàn cầu, Minh Phượng chủ động tìm kiếm các cơ hội vươn ra biển lớn. Tinh thần dấn thân ấy đã mang về cho cô nàng hai suất học bổng toàn phần trong khu vực Đông Nam Á: Chương trình trao đổi TF-SCALE tại Temasek Polytechnic (Singapore) và chương trình CommTECH Camp Insight tại Indonesia. Tại đây, Phượng không chỉ đóng vai trò là một đại sứ văn hóa mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mà còn tích lũy được những bài học quý báu về phát triển bền vững trong môi trường giáo dục, phục vụ cho các nghiên cứu trong tương lai về sự đa dạng trong cách các quốc gia đang giải quyết bài toán phát triển xanh.

Sự tự tin và nền tảng kiến thức vững chắc đã giúp nữ sinh tỏa sáng tại các quốc gia trong khu vực.

Khẳng định bản lĩnh thế hệ Gen Z Việt Nam tại các diễn đàn năng lượng và hạt nhân quốc tế

Bước ngoặt lớn nhất minh chứng cho năng lực nghiên cứu của Minh Phượng chính là chuỗi thành tựu tại Liên bang Nga, cường quốc hàng đầu thế giới về khoa học năng lượng và hạt nhân. Bằng nỗ lực nghiên cứu và khao khát đóng góp cho nền phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, Phượng trở thành một trong ba đại diện đến từ Việt Nam tham gia World Atomic Week (Tuần lễ Hạt nhân) tại thủ đô Moscow. Đặc biệt, khả năng tự học và nghiên cứu chủ động đã đưa cô sinh viên Việt Nam xác lập kỷ lục cá nhân khi trở thành học giả trẻ tuổi nhất được tài trợ toàn phần tham gia hai chương trình danh giá Summer Institute tại Tyumen và InteRussia Fellowship - lĩnh vực năng lượng tại St. Petersburg, cùng với đó là tấm vé tài trợ toàn phần tham gia Chương trình khoa học và giáo dục MediaLab BRICS 2.0 tại Nizhny Novgorod trong chưa đầy một năm.

Nhớ lại những trải nghiệm làm việc cùng các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, cô gái trẻ khẳng định: “Việc trở thành học giả trẻ tuổi nhất đôi khi mang lại áp lực, đặc biệt là trong các phiên trao đổi trực tiếp và các buổi phỏng vấn với những câu hỏi cực khó về tình hình năng lượng Việt Nam và xu hướng phát triển trong tương lai, nhưng đó cũng là cơ hội tuyệt vời để mình chứng minh rằng, thế hệ sinh viên Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực học thuật, tư duy sắc bén và sự tự tin để đối thoại bình đẳng về những vấn đề sống còn của toàn cầu như an ninh năng lượng”.

Dù phải dành toàn thời gian nghiên cứu, Minh Phượng vẫn cố gắng cân bằng để mang đến những video chất lượng hướng dẫn cách apply học bổng, học ngoại ngữ…

Hiện tại, song song với việc theo học Thạc sĩ khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Minh Phượng còn sở hữu một kênh YouTube chuyên chia sẻ về đời sống học đường Bách khoa và các kinh nghiệm apply học bổng để truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Nhìn lại hành trình đi từ những ý tưởng du lịch sinh thái non nớt tại Đồng bằng sông Cửu Long đến các hội nghị năng lượng hạt nhân tầm cỡ quốc tế, Bùi Minh Phượng đã chứng minh một triết lý mạnh mẽ: “Khi ước mơ đủ lớn và nỗ lực đủ bền, tuổi tác hay ranh giới quốc gia chưa bao giờ là rào cản ngăn người trẻ kiến tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai”.