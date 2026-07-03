Phạm Thị Thúy Trang - Nuôi dưỡng khát vọng trở thành giáo viên từ hành trình học tập và cống hiến

SVO - Suốt bốn năm theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Hạ Long, Phạm Thị Thúy Trang (sinh năm 2004) đã ghi dấu ấn với thành tích học tập xuất sắc, giành nhiều giải thưởng học thuật và năng nổ trong công tác Đoàn, Hội, các hoạt động tình nguyện. Với Trang, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và không ngừng vượt qua giới hạn để trưởng thành.

Tình yêu nghề giáo được vun đắp từ những năm tháng đại học

Đối với Thúy Trang, lựa chọn nghề giáo không bắt đầu từ một quyết định nhất thời mà được nuôi dưỡng qua từng năm tháng học tập và trưởng thành. Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành giáo viên, cô không ngừng rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất sư phạm. Không để quãng đời sinh viên chỉ gói gọn trong những giờ học trên giảng đường, Thúy Trang lựa chọn lấp đầy thanh xuân bằng tri thức, trải nghiệm và cống hiến. Từ học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn – Hội, đến thực hành nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, mỗi dấu mốc đều phản ánh sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của nữ sinh ngành Giáo dục Tiểu học.

Phạm Thị Thúy Trang (sinh viên năm cuối, ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hạ Long).

Với Thúy Trang, học tập không chỉ hướng đến những điểm số cao mà còn là quá trình chuẩn bị hành trang vững chắc cho nghề nghiệp tương lai. Nữ sinh xây dựng tinh thần tự học, chủ động tìm tòi kiến thức, sắp xếp thời gian khoa học giữa học tập, nghiên cứu và các hoạt động rèn luyện kỹ năng. Mỗi bài giảng, mỗi giờ thực tập hay mỗi hoạt động trải nghiệm đều được Thúy Trang xem là cơ hội để tích lũy tri thức, bồi dưỡng nhân cách và hoàn thiện bản thân trên hành trình trở thành người giáo viên.

Hành trình ấy được ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng tự hào như: Giải Ba Cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm, giải Ba cuộc thi Vua Tiếng Việt... cùng quá trình thực tập tại các cơ sở giáo dục. Nếu các cuộc thi giúp Thúy Trang củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp thì những đợt thực tập sư phạm lại giúp cô thấu hiểu hơn trách nhiệm của người giáo viên trong việc đồng hành, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng học tập cho học sinh. Chính sự kết hợp giữa tri thức, trải nghiệm và tinh thần cầu tiến đã trở thành nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực để Thúy Trang vững tin trên con đường theo đuổi sự nghiệp giáo dục, với mong muốn góp phần gieo những hạt mầm tri thức và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh mai sau.

Thúy Trang được tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", 2025 - 2026 và "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, 2024 - 2025.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Thúy Trang cho biết, cô luôn tin rằng giáo dục là một trong những con đường bền vững nhất để xây dựng tương lai của mỗi con người và của cả đất nước. Với nữ sinh, nghề giáo không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh.

“Mình mong muốn, bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần không ngừng học hỏi, sẽ góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, có nhân cách và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, Thúy Trang chia sẻ.

Lan tỏa giá trị tuổi trẻ từ học tập, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng

Không giới hạn mình trong khuôn khổ của giảng đường, Thúy Trang lựa chọn tuổi trẻ gắn với công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào. Từ những vị trí công tác tại trường, tại địa phương, đến vai trò Trưởng ban Đối ngoại CLB "Sinh viên 5 tốt" UHL, nữ sinh từng bước tích lũy kỹ năng lãnh đạo, khả năng kết nối, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến vì cộng đồng.

Thúy Trang phát biểu động viên đoàn viên, thanh niên nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Với Thúy Trang, tri thức là nền tảng để phát triển năng lực, nhưng bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến mới là những giá trị tạo nên dấu ấn của người trẻ. Vì vậy, các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hay “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn trở thành động lực để nữ sinh tiếp tục phấn đấu, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và quê hương.

Tinh thần ấy tiếp tục được cô bồi đắp qua các hoạt động tình nguyện. Từ chương trình "Tiếp sức mùa thi", dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, tổ chức sinh hoạt Hè Tiếng Anh cộng đồng, đến các hoạt động hiến máu nhân đạo, mỗi hành trình đều để lại cho Thúy Trang những bài học quý giá. Theo nữ sinh, giá trị của tuổi trẻ không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim biết yêu thương và tinh thần sẵn sàng cống hiến.

Thúy Trang cùng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Nhà Văn hóa khu phố.

Song hành với học tập và các hoạt động phong trào, Thúy Trang còn dành nhiều thời gian theo đuổi niềm đam mê thể thao, đặc biệt là điền kinh. Những năm tháng bền bỉ trên đường chạy, cùng nhiều thành tích đạt được không chỉ rèn luyện thể lực mà còn hun đúc ở nữ sinh ý chí kiên cường, tính kỷ luật và bản lĩnh vượt qua giới hạn của chính mình. Với Trang, mỗi vạch đích chinh phục được không đơn thuần là một thành tích, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, lòng quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc.

Không dừng lại ở đó, Thúy Trang còn chủ động trang bị hành trang hội nhập bằng việc chinh phục chứng chỉ HSK3. Đây không chỉ là kết quả của quá trình kiên trì học tập mà còn mở ra cơ hội để nữ sinh tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Trung, mở rộng hiểu biết về văn hóa và giáo dục quốc tế. Trang tin rằng, trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới và hội nhập, việc không ngừng học hỏi, trau dồi ngoại ngữ và cập nhật những xu hướng giáo dục tiên tiến sẽ giúp bản thân trở thành một giáo viên có tư duy mở, sẵn sàng thích ứng và lan tỏa những giá trị tích cực đến học sinh.

Thúy Trang cùng học sinh tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" tại đơn vị thực tập, Trường Tiểu học Mạo Khê.

Thúy Trang tham gia Hành trình "Sinh viên 5 tốt" - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, năm 2026.

Sau khi tốt nghiệp, Thúy Trang mong muốn được công tác trong ngành giáo dục, tiếp tục học hỏi và cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Với nữ sinh, mỗi người trẻ khi không ngừng học tập, rèn luyện và sẵn sàng đóng góp từ những việc làm thiết thực sẽ từng bước tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đó cũng là mục tiêu mà Thúy Trang đang kiên trì theo đuổi trên hành trình trở thành một giáo viên vừa có chuyên môn, vừa có trách nhiệm xã hội, góp phần bồi dưỡng những thế hệ công dân có tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

(Ảnh: NVCC)