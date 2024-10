Sinh viên sốt sắng ‘săn’ vé tàu Tết qua mạng

SVVN - Vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 được mở bán sớm hơn các năm trước, cụ thể là 8h sáng ngày 6/10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn bắt đầu mở bán qua 2 kênh trực tiếp và online. Trái với cảnh chờ đợi ở sân ga, nhiều bạn trẻ ưu tiên mua vé qua các kênh online như website www.dsvn.vn, các ứng dụng ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay), app Vé tàu trên điện thoại di động…

Săn vé onlinetàu cũng là “cuộc chiến”

Do nhu cầu lớn nên những người săn vé tàu qua kênh trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyễn Thị Thanh Nga (2005, quê Bình Thuận, đang học tập TP. HCM) cho biết: “Mình có tham gia các hội nhóm mua vé tàu nhưng sợ bị lừa đảo nên mình tự săn vé trên app. Do lượng người mua quá đông nên mình chưa mua được vé”. Tuy nhiên, Thanh Nga đã tính đến trường hợp không mua được vé nên đã dự trù thêm một khoản để mua vé xe khách hoặc vé máy bay.

Những năm trước, Hồ Thị Nhưỡng (2003, quê Quảng Ngãi) thường chọn mua vé tại quầy nhưng vì sợ cảnh phải mất nhiều thời gian ngồi đợi tại ga, năm nay, bạn chọn chuyển sang mua vé online. Mặc dù vẫn phải đợi nhưng Nhưỡng có thể thoải mái ở nhà mà không cần lo sợ mất đồ trong không gian đông đúc.

Nhưỡng kể lý do luôn ưu tiên chọn tàu hỏa mỗi khi về quê: “Ưu điểm của mình đi tàu là an toàn hơn so với xe giường nằm, đặc biệt là trong thời tiết mưa hoặc di chuyển qua đường đèo”. Nhưỡng cũng là một người yêu chụp ảnh, khi đi tàu có thể trải nghiệm ngắm cảnh thiên nhiên từ cửa sổ.

Trần Thu Phương (2004, quê Đà Nẵng) ưu tiên chọn mua vé tàu qua trang Đường sắt Việt Nam (dsvn.vn). Quá trình “săn” vé có chút trục trặc vì đường truyền, không mua được vé mong muốn, phải dành thời gian trực trên máy… nhưng cuối cùng, Phương đã có một chỗ. Theo bạn, năm nay vé tàu có cao hơn một chút nhưng không nhiều. Khi đi tàu, ngoài giá tốt hơn và ít biến động hơn, Phương có thể mang nhiều hành lý về quê, chẳng hạn như quà Tết hay đồ dùng cá nhân.

Kinh nghiệm săn vé online

Từ những lần về Hải Dương bằng tàu hỏa, An Mai Linh (ĐH Kinh tế TP. HCM) “sưu tập” cho mình nhiều kinh nghiệm có vé tàu giá rẻ. Các ứng dụng trung gian ví điện tử MoMo hay ZaloPay hiện nay đều hỗ trợ mua vé tàu, Linh tận dụng các chương trình khuyến mãi từ những ứng dụng này để được giảm giá khi thanh toán vé. Ngoài ra, thay vì chọn tuyến phổ biến (TP. HCM đi Hà Nội), bạn sẽ chọn tuyến TP. HCM đến các tỉnh lân cận rồi di chuyển tiếp bằng xe khách.

Để có được một vé về Quy Nhơn, Đào Minh Tuệ (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) thường theo dõi thời gian mở bán vé từ phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Minh Tuệ tận dụng ưu thế là sinh viên để được giảm 10% giá vé.

Minh Tuệ chia sẻ thêm, nếu điều kiện cho phép, các bạn sinh viên nên chọn mua vé toa 56 ghế để có không gian để chân, sắp xếp hành lý thoải mái hơn. Tuy không giới hạn hành lý trên nhưng dịp Tết thường không có đủ chỗ, nên xếp gọn đồ trong một vali và balo mang theo bên người để tránh thất lạc. Khi đến ga cần theo đủ giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên, vé lên tàu (bản PDF) phòng trường hợp bị kiểm tra.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong thời gian cao điểm Tết, giá vé tàu sẽ có sự điều chỉnh dựa trên diễn biến thị trường và giá nhiên liệu.

Giá vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tăng từ 4% - 5% so với năm ngoái và tăng tùy loại vé, loại tàu... Hiện tại, giá vé cao nhất tàu SE2 khoang giường nằm là 3,2 triệu đồng/vé chặng Sài Gòn - Hà Nội và thấp nhất cùng chặng ngồi mềm là 2,2 triệu đồng/vé.

"Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng 167.000 chỗ, với 388 chuyến tàu phục vụ hành khách. So với cùng kỳ năm ngoái, ngành đường sắt giảm hơn 20 chuyến, giảm hơn 30.000 chỗ do năm nay không bán ghế phụ. Nhiều toa tàu, ghế ngồi được hoán cải sang toa giường nằm”, ông Truyền nói.

Các nền tảng đặt vé trực tuyến của ngành đường sắt cung cấp giải pháp thanh toán qua các cổng thanh toán Payoo (chỉ có trên website), Ngân Lượng, Napas, VNPay. Đối với hình thức trả sau, năm nay, vé tàu Tết không hỗ trợ thanh toán trả sau 24 giờ mà phải thanh toán ngay để giảm tải áp lực. Tiện ích mua vé tàu hỏa đã có trên các ứng dụng Tiện ích mua vé tàu hỏa đã có trên các ứng dụng ngân hàng lớn như Agribank E-Mobile Banking, VietinBank iPay Mobile, VCB Digibank, BIDV SmartBanking...