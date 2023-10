Sinh viên, thanh niên là nhân tố mũi nhọn trong quá trình 'số hóa'

SVVN - Nhắn nhủ đến 100 đại biểu tại "Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế", Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Đức Anh mong muốn tất cả sinh viên hãy trở thành chủ thể tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, giúp đất nước phát triển thịnh vượng trong thời đại số hóa.

Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần thứ 7 diễn ra tại TP. HCM trong ba ngày 6, 7 và 8/10, đã tạo cầu nối để sinh viên Việt Nam và quốc tế được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề học thuật, sáng tạo, khoa học, nâng cao tinh thần hữu nghị, đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Với chủ đề "Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số - The role of youth in digital transformation", Diễn đàn đã thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia. Sau gần 2 tháng phát động, có 207 sinh viên gửi bài tham luận về chương trình.

Lễ khai mạc Diễn đàn, ngày 7/10, có sự góp mặt của 100 đại biểu ưu tú được BTC xét chọn, đại diện cho 37 trường ĐH ở 10 quốc gia, gồm Campuchia (5), Ấn Độ (1), Indonesia (20), Lào (2), Malaysia (5), Myanmar (1), Philippines (18), Singapore (2), Thái Lan (8), Việt Nam (38).

Theo chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, diễn đàn là nơi để sinh viên, thanh niên các nước trong khu vực và quốc tế được kết nối, giao lưu, đồng thời trao đổi kiến thức học thuật, văn hóa, nâng cao kĩ năng ngoại ngữ giao tiếp.

Thảo luận xoay quanh chủ đề chuyển đổi số, nhóm sinh viên Philippines cho rằng, ngoài những lợi ích nâng cao tiện nghi đời sống xã hội, xu hướng này vẫn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng quan ngại, đặc biệt đến môi trường.

“Quá trình chuyển đổi số càng được đẩy nhanh sẽ dẫn đến lượng chất thải điện tử, những thiết bị điện tử bị loại bỏ, thải ra môi trường ngày càng tăng. Nguy cơ ô nhiễm môi trường rất đáng lưu tâm.

Ngoài ra, chuyển đổi số cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các cuộc tấn công mạng. Do đó, chúng tôi muốn thảo luận về những hệ lụy này để chúng ta sớm nhận biết, đề phòng, đồng thời tối ưu hóa những lợi ích mà thế giới số mang lại”, đại biểu Dianne C. Sherry (Phillipines) chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh nhận thức vai trò, vị trí của thanh niên và sinh viên trong chuyển đổi số là một việc rất quan trọng.

“Tôi mong muốn và khuyến khích các bạn trẻ, trong đó có các bạn sinh viên đang hiện diện nơi đây hãy học hỏi, nghiên cứu và tham gia tích cực vào quá trình này. Hãy trở thành chủ thể tích cực trong công cuộc chuyển đổi số của mỗi quốc gia, làm cho quốc gia của các bạn ngày càng phát triển thịnh vượng trong thời đại số hóa”, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.