Sinh viên thuê trọ: Khi 'rẻ' không còn là yếu tố được quan tâm duy nhất

SVVN - Nhiều sinh viên tại TP. HCM cho biết, khi thuê trọ ở nhà dân hay chung cư mini... các bạn rất quan tâm đến vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC), đồng thời, chú ý hơn đến các kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Phòng trọ giá rẻ tiềm ẩn nhiều mối lo về an toàn

Vụ cháy nhà trọ Trung Kính (Hà Nội) đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng con người và những thiệt hại lớn về tài sản.

Khi thuê phòng trọ, các bạn sinh viên cần quan sát khu vực thuê có lối thoát hiểm an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả người thuê trọ hay không, tránh thuê những căn nhà bịt lối thoát nạn, kiểm tra chi tiết hệ thống điện, các thiết bị điện phòng trọ đang trong tình trạng hư cũ hay không để tránh nguy cơ chập điện, gây mất an toàn cháy nổ.

Địa bàn TP. HCM (cũng như Hà Nội và một vài thành phố lớn) có số lượng người lao động, học sinh, sinh viên tập trung làm việc, học tập với mật độ cư trú cao. Vì thế, nhu cầu thuê phòng trọ, đặc biệt là tại các chung cư mini rất phổ biến.

Đa phần các bạn thích thuê chung một căn phòng để tiết kiệm chi phí. Cùng sinh hoạt và nấu nướng trong không gian hẹp, chứa nhiều đồ dùng dễ bắt cháy, hệ thống điện hư cũ chưa được bảo dưỡng thường xuyên... là những đặc điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo ghi nhận, các căn phòng trọ thường có diện tích nhỏ khoảng 15 - 20 m2. Ngoài ra, lối thoát hiểm thường là cầu thang hở, đường đi chung và cũng là nơi đậu xe máy.

Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam, Thạch Huyên (23 tuổi, quê ở Hậu Giang, sinh viên trường ĐH Lao động Xã hội, Cơ sở 2, TP. HCM), đang thuê một căn phòng với diện tích 17 m2 tại quận 12, cho biết: “Do mình bận học và đi làm thêm nên không chú ý đến vấn đề an toàn PCCC. Khu trọ hiện chỉ có vài phòng nên mình nghĩ, từ chỗ ở đến lối thoát hiểm cũng khá gần. Mặc dù biết chỗ ở hiện tại chưa đảm bảo an toàn nhưng mình thấy giá cả hợp lý, chỉ 1,6 triệu đồng/tháng, không gian phòng sạch sẽ, thuận tiện di chuyển đi học, đi làm. Hàng xóm xung quanh là các bạn sinh viên nên khá an tâm về an ninh”.

Hoàng Nam (21 tuổi, quê ở Đồng Tháp, sinh viên trường CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM) thuê một phòng trọ 20 m2 tại quận Tân Phú, chia sẻ, mọi sinh hoạt nấu ăn, ngủ nghỉ, học tập... đều diễn ra trong phòng. Hệ thống điện khá sơ sài và qua nhiều năm sử dụng nay đã xuống cấp.

Trong trường hợp thiết bị điện hư hỏng thì chủ nhà trọ sẽ sửa chữa, thay mới cho người thuê. “Theo quan sát của mình, nhiều người thuê nhà thiếu ý thức khi thường xuyên hút và vứt tàn thuốc lá bừa bãi. Một số hộ vẫn sử dụng bếp ga mini nấu nướng... Đây là những hành vi dễ gây nên nguy cơ hỏa hoạn”, Nam nói.

Tuệ Mẫn (24 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM) đang thuê trọ tại quận Bình Tân, cũng cho biết, cô thuê trọ sống một mình, chi phí dao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/tháng, phù hợp túi tiền cá nhân. Căn phòng tách biệt với chủ nhà trọ, người thuê có chìa khóa phòng riêng nên chủ động giờ giấc học tập, đi làm thêm.

“Nơi mình thuê chỉ có một lối đi chung, từ phòng trọ hướng ra cổng tầm 200 m. Về vấn đề cháy nổ, mình tự trang bị kiến thức, chẳng hạn như: Không sạc điện thoại vào ban đêm, nấu ăn trong phòng xong thì cẩn thận khóa chặt các van đóng bình gas, bếp điện. Mình cũng thường xuyên kiểm tra dây cáp và ổ điện xem có bị hư hỏng, hở mạch hay không để báo chủ trọ thay mới. Còn về vấn đề tập huấn PCCC thì chỗ mình chưa có hoạt động này nhưng chủ trọ thường xuyên gửi thông tin tờ rơi hướng dẫn PCCC từ cơ quan chức năng”, Mẫn chia sẻ.

Sinh viên tự trang bị kiến thức bảo vệ bản thân

Nhiều sinh viên cho biết, các bạn rất quan tâm đến việc phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi xảy ra sự cố. Võ Dung (23 tuổi), vừa mới tốt nghiệp và hiện đang làm nhân viên văn phòng, đang thuê chung cư ở quận 12, gồm 2 phòng ngủ và 5 người ở ghép. Theo Dung, để đảm bảo an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, ban quản lý chung cư trang bị đầy đủ hệ thống, vật dụng PCCC. Cư dân chung cư được tham gia các buổi diễn tập PCCC.

“Mình ở chung cư với những người bạn đã được hơn một năm. Khu chung cư có camera an ninh đề phòng trộm cắp. Ngoài các thang máy còn có lối thang bộ thoát hiểm cho cư dân khi có sự cố. Tuy giá cả thuê có cao hơn một chút, tầm hơn 8 triệu đồng/tháng nhưng chia sẻ với 5 thành viên khác thì mình chi trả được. Ngoài ra, mình cảm thấy an tâm vì chỗ ở đảm bảo an toàn về PCCC”, Dung chia sẻ.

Kim Chung (22 tuổi, quê Cà Mau, sinh viên trường ĐH FPT TP. HCM) đang thuê nhà nguyên căn, sống với chị ở quận Gò Vấp. Kiểu thuê nhà nguyên căn này phù hợp với mức thu nhập của hai chị em Chung, nơi ở cũng gần quận trung tâm nên thuận tiện di chuyển, đi làm, học tập. Kiểu nhà này thì chủ nhà cho người thuê toàn quyền sử dụng, nên họ không chi tiền cho các thiết bị chữa cháy.

Chung và chị tự trang bị cho gia đình mặt nạ phòng độc, bình cứu hỏa, búa, camera an ninh đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Khi đi thuê nhà trọ hoặc chung cư mini, các bạn sinh viên cần yêu cầu chủ nhà kiểm tra định kỳ, đảm bảo hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư được lắp đặt, sử dụng an toàn.

Đặc biệt lưu ý, nhà ở cần phải đảm bảo có lối thoát hiểm, lối thang bộ an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ, không lắp đặt “chuồng cọp” bít lối thoát nạn, không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc.

Người thuê trọ nên kiểm soát chặt chẽ quá trình sạc điện đối với các phương tiện sử dụng pin cho xe đạp điện, xe máy điện, sạc dự phòng, điện thoại… tuyệt đối không sạc qua đêm khi không kiểm soát được các thiết bị đang sạc. Người thuê trọ thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu, phải tắt lửa hoàn toàn khi đi ra ngoài và làm việc khác, không sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần, không đảm bảo an toàn PCCC.

Đáng chú ý, chìa khóa mở khóa phòng trọ, căn hộ nhà ở phải để nơi dễ lấy và phổ biến cho cả gia đình đều biết. Người thuê trọ nghiên cứu, tận dụng bố trí lối thoát nạn thứ hai trên cửa sổ, mái nhà, qua ban công hoặc trang bị dụng cụ phá dỡ phù hợp với đặc thù nơi mình ở để phá dỡ mở lối thoát nạn khẩn cấp khi có cháy.

Điều 7, Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định hộ gia đình kinh doanh nhà trọ phải đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC như sau: - Nhà trọ phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. - Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. - Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh. - Phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.