Thân Minh Hiếu: Từ cậu học trò bị ‘ngợp’ khi bước vào trường Chuyên đến Á khoa kỳ thi TSA

SVO - Thân Minh Hiếu, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đã xuất sắc trở thành á khoa kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội với 96,08 điểm. Đằng sau con số ấn tượng ấy là một hành trình nỗ lực bền bỉ, nhiều áp lực nhưng cũng đầy sự đồng hành từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

Cảm xúc của Hiếu như thế nào khi biết tin mình trở thành á khoa, kết quả này có nằm trong dự tính của bạn không?

Minh Hiếu: Khi biết tin, mình thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng vì sau khi thi xong, mình chỉ cảm thấy đã cố gắng hết sức chứ không dám kỳ vọng quá nhiều.

Thú thực là trước đó, mình chỉ đặt mục tiêu cho bản thân đạt khoảng 80 điểm trở lên thôi. Người đầu tiên mình báo tin vui này là bố mẹ - những người luôn động viên, ủng hộ và đồng hành cùng mình trong suốt quá trình học tập.

Để đạt được số điểm ấn tượng này, Hiếu đã có lộ trình ôn tập và bí quyết gì đặc biệt?

Minh Hiếu: Mình bắt đầu ôn thi TSA từ giữa năm lớp 11. Mình không có bí quyết gì quá "thần thánh" đâu, chủ yếu là nhờ môi trường học tập phù hợp và may mắn tìm được nguồn tài liệu phong phú, sát với dạng bài thi. Từ đó, mình duy trì nhịp học đều đặn.

Trước kỳ thi này, mình cũng có một chút hành trang nho nhỏ với môn Toán như các giải cấp huyện, cấp tỉnh những năm cấp 2. Lên cấp 3, mình giành Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương năm lớp 10 và giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 12. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là thành tích ngoài mong đợi ở kỳ thi TSA lần này.

Minh Hiếu - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang đạt 96,08 điểm kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh NTCC)

Nhìn lại hành trình đã qua, đâu là giai đoạn khó khăn nhất và bạn đã vượt qua những áp lực đó như thế nào?

Minh Hiếu: Khó khăn nhất có lẽ là năm lớp 10, khi mình phải bắt đầu cuộc sống xa nhà. Việc phải tự lập và thích nghi với môi trường mới ở trường chuyên khiến mình khá bỡ ngỡ.

Áp lực lớn nhất cũng đến từ chính môi trường này, khi khối lượng kiến thức tăng lên và các bạn xung quanh đều rất giỏi, bắt nhịp rất nhanh. Có những lúc mình cảm thấy bị "ngợp". Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ từ gia đình, thầy cô tận tâm và bạn bè luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, mình đã dần thích nghi và tiến bộ hơn.

Nhiều người đùa rằng nhìn Hiếu là thấy "búng ra Toán, Lý, Hóa", bạn có muốn "giải oan" cho mình không? Và dự định sắp tới của bạn là gì?

Minh Hiếu: (Cười) Mình không phải "mọt sách" chỉ biết học suốt ngày đâu. Ngoài giờ học, mình cũng thường nghe nhạc, xem phim, đọc truyện và chơi cầu lông để giải tỏa căng thẳng.

Về định hướng tương lai, mình vẫn đang cân nhắc để chọn ngành học phù hợp nhất tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại, mình đang phân vân giữa các ngành: Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ điện tử và Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano.