Học band 6-7 vẫn đạt 8.0 IELTS: 2 câu chuyện chứng minh 'không gì là không thể' khi chọn đúng phương pháp

SVO - Hồng Ngọc - cô gái 28 tuổi làm việc tại Hàn Quốc - đã 10 năm không đụng đến bài thi tiếng Anh. Thu Trà từng đối mặt với áp lực đồng trang lứa khi bạn bè liên tục khoe điểm IELTS cao. Hai xuất phát điểm khác biệt, hai hoàn cảnh riêng biệt, nhưng cùng một kết quả tuyệt vời: IELTS 8.0 Overall. Câu chuyện của họ là minh chứng rằng với phương pháp đúng và sự đồng hành tận tâm, mọi rào cản đều có thể vượt qua.

Trong hành trình chinh phục IELTS, không ít người tự hỏi: "Liệu mình có thể đạt được band điểm mơ ước?" Câu hỏi này đặc biệt day dứt với những người đi làm bận rộn không có nhiều thời gian ôn luyện, hay những ai đang đối mặt với áp lực từ bạn bè.

Hà Thị Hồng Ngọc và Thu Trà cũng từng mang trong mình những nỗi lo tương tự. Một bên là người đi làm với lịch trình dày đặc và khoảng cách 10 năm không làm bài thi, một bên là nữ sinh trẻ chịu áp lực “peer pressure” khi thấy bạn bè điểm cao. Nhưng cả hai đã tìm được "công thức thành công" tại IELTS LangGo và cùng chạm đến cột mốc 8.0 IELTS - con số mà nhiều người cho là "ngoài tầm với".

Hãy cùng khám phá hành trình đầy cảm hứng của họ để rút ra những bài học quý giá cho chính mình.

Hà Thị Hồng Ngọc (28 tuổi): Học band 6-7 vẫn đạt 8.0 - "Mình từng nghĩ điều này không thể"

"10 năm không đụng đến bất kỳ bài kiểm tra tiếng Anh nào. Mình hoàn toàn không biết gì về cấu trúc bài thi IELTS. Lần cuối mình làm bài thi đã cách đây một thập kỷ!"

Đó là xuất phát điểm của Hồng Ngọc - cô gái 28 tuổi hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ toàn cầu tại Hàn Quốc và đang theo học văn bằng hai ngành luật. Dù sử dụng tiếng Anh hàng ngày trong công việc - thậm chí còn nhiều hơn cả tiếng Việt - nhưng Ngọc nhận ra mình thiếu một thứ quan trọng: kỹ năng làm bài thi.

Hồng Ngọc chia sẻ về hành trình đạt 8.0 IELTS - một mục tiêu đã từng là không tưởng với cô.

Tìm thấy hy vọng từ những câu chuyện truyền cảm hứng

"Trong lúc tìm kiếm trung tâm luyện thi trên Facebook, mình tình cờ thấy bài viết về các học viên tại LangGo. Nhiều bạn mặc dù chỉ học band 5-7 hay 6-7 nhưng đều có thể vượt mục tiêu, đạt 7.5 hoặc thậm chí 8.0," Ngọc kể lại.

Điều đó ngay lập tức khiến Ngọc tự nhủ: "Nếu các bạn ấy làm được, mình cũng làm được!"

Và cô đã đăng ký lớp IAC 102 (band 6-7) theo chương trình của khóa học IELTS tại LangGo.

Người thầy "đọc vị" điểm yếu và biến khó thành dễ

Ngay từ buổi đầu tiên, Ngọc đã chia sẻ với thầy Nguyễn Đình Giao về mục tiêu cá nhân và khó khăn vì lịch làm việc dày đặc. "Thầy cực kỳ tâm lý, nhanh chóng chỉ ra điểm yếu của mình và hướng dẫn cách cải thiện".

Ngọc có xu hướng làm mọi thứ phức tạp hơn mức cần thiết - một sai lầm phổ biến của nhiều người có nền tảng tiếng Anh tốt. Nhưng thầy giáo đã giúp cô đơn giản hóa mọi thứ.

"Thầy từng nói: 'Mục tiêu là làm cho người khác hiểu được những gì bạn muốn truyền đạt, chứ không phải dùng những từ ngữ hoa mỹ hay ý tưởng lớn khiến họ bối rối.' Mình đã luôn ghi nhớ lời khuyên đó".

Phong cách giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu của thầy Giao vô cùng phù hợp với một người bận rộn như Ngọc - cần học hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

Từ 7.5 đến 8.0: Hành trình không dừng lại

Sau khóa học, Ngọc thi lần đầu và đạt 7.5 IELTS. Nhưng thay vì dừng lại, cô muốn thử thách bản thân hơn nữa: Liệu có thể đạt được 8.0?

"Mình đã trao đổi với thầy Giao về những lỗi mình hay mắc phải. Dù khóa học đã kết thúc nhưng thầy vẫn tận tâm lắng nghe, chỉ ra những lỗi nhỏ và giúp mình lên kế hoạch luyện tập chi tiết".

Trái ngọt đã đến với Hồng Ngọc sau rất nhiều nỗ lực và kiên trì.

Lần thi thứ hai, Ngọc đã đạt 8.0 IELTS Overall - một kết quả khiến cô vô cùng hạnh phúc và tự hào.

"Mình rất vui và hài lòng với kết quả đạt được. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm luyện thi IELTS uy tín, mình tin LangGo sẽ là lựa chọn mà bạn không bao giờ hối tiếc!"

Thu Trà: Vượt qua áp lực đồng trang lứa để chinh phục 8.0 IELTS

"Mình không có đôi tai linh hoạt hay trí nhớ dài hạn. Nghe xong là quên ngay thông tin trong audio. Đó là một trong những khó khăn lớn nhất của mình khi bắt đầu học IELTS".

Đó là chia sẻ chân thực của Thu Trà - học viên lớp IAC 07 tại IELTS LangGo - về những "nỗi đau" ban đầu trong hành trình chinh phục IELTS. Nhưng điều khiến Trà áp lực nhất không phải chỉ là điểm yếu về Listening.

Hành trình đạt 8.0 IELTS của Thu Trà cùng IELTS LangGo

Áp lực từ những "con số biết nói"

"Khi thấy nhiều bạn bè cấp 3 liên tục đạt điểm IELTS cao, mình đôi khi cảm thấy tự ti vì năng lực còn hạn chế," Trà chia sẻ. Peer pressure - áp lực đồng trang lứa - là thứ có thể khiến bất kỳ ai mất đi sự tự tin và động lực học tập.

Nhưng thay vì để áp lực đè bẹp, Trà quyết định biến nó thành động lực. Và quyết định đến với LangGo chính là bước ngoặt quan trọng nhất.

Lựa chọn đúng đắn từ niềm tin của gia đình

"Bố là người trực tiếp đưa mình đến LangGo. Chắc hẳn bố đã tìm hiểu rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Và đó là quyết định tuyệt vời nhất," Trà nhớ lại.

Tại LangGo, Trà được tiếp xúc với môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh - điều giúp cô dần xây dựng được sự tự tin vốn thiếu hụt trước đây. "Nhờ được tiếp xúc với môi trường nói tiếng Anh, mình đã có được sự tự tin mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi thuyết trình trước đám đông hoặc bắt chuyện với người nước ngoài".

Phương pháp học "phá vỡ vùng an toàn"

Điều Trà ấn tượng nhất tại LangGo chính là hoạt động luyện Speaking theo nhóm. "Chúng mình được chia thành từng cặp hoặc nhóm lớn để thảo luận về một chủ đề và luyện nói. Từ đó, sự ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ của mình hoàn toàn biến mất".

Bên cạnh đó, phương pháp quay video luyện Speaking cũng giúp Trà cải thiện đáng kể. "Học viên phải hoàn thành 4-5 video mỗi tuần và gửi cho thầy cô để nhận phản hồi hữu ích. Mình phải tự thúc đẩy bản thân nghĩ ra ý tưởng, từ vựng trước khi quay video luyện tập".

8.0 IELTS Overall - và áp lực đồng trang lứa giờ đây không còn là mối bận tâm nữa.

Năng lượng tích cực từ các thầy cô LangGo đã từng bước đưa Trà ra khỏi vùng an toàn và truyền cho cô niềm đam mê với tiếng Anh. "Mình luôn cảm thấy được truyền cảm hứng khi học tiếng Anh tại IELTS LangGo".

Unlock tiềm năng cùng IELTS LangGo

Câu chuyện của Thu Trà và Hồng Ngọc là minh chứng sống động cho triết lý giáo dục của IELTS LangGo: Không có giới hạn nào cho sự tiến bộ khi bạn có phương pháp đúng và người đồng hành tận tâm.

Minh chứng đanh thép nhất cho chất lượng chính là kết quả của học viên tại LangGo.

Đội ngũ giảng viên chất lượng - Người đồng hành đáng tin cậy

IELTS LangGo tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ IELTS 8.0-8.5, được đào tạo bài bản về chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm. Chỉ 34,6% ứng viên vượt qua vòng tuyển dụng khắt khe, đảm bảo mỗi giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tâm với học viên.

Phương pháp giảng dạy tập trung vào thực hành

Tại IELTS LangGo, học viên không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành liên tục thông qua các hoạt động như thảo luận nhóm, quay video Speaking, và nhận phản hồi chi tiết từ giáo viên. Phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Học tập bằng trải nghiệm) giúp học viên hình thành phản xạ tự nhiên với tiếng Anh.

Môi trường học tập truyền cảm hứng

Với lớp học nhỏ dưới 10 học viên, mỗi em đều có cơ hội thực hành và nhận phản hồi trực tiếp. Năng lượng tích cực từ thầy cô và bạn bè sẽ giúp bạn "phá vỡ vùng an toàn" như cách Thu Trà đã làm được.

