Giải bạc GovTech toàn cầu và khát vọng “cho người khiếm thính được lắng nghe”

SVO - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2026 (World Governments Summit - WGS) tại Dubai, nhóm giảng viên và sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc giành giải bạc Silver Award tại Global Best M-Gov Award 2026, vượt qua hơn 5.000 dự án đến từ 126 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là đại diện đầu tiên của Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi uy tín này.

Dự án được vinh danh mang tên “Your Voice” - ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng nói và văn bản, nhằm hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp trong đời sống hàng ngày, tiếp cận dịch vụ công, y tế và việc làm một cách tự tin hơn.

Nhóm thực hiện gồm giảng viên hướng dẫn giảng viên Bùi Xuân Cảnh, cùng hai sinh viên Hoàng Gia Huy và Vi Hoài Thương, thuộc Khoa Công nghệ thông tin của Trường đại học Lạc Hồng.

“Không chỉ là giải thưởng mà còn là sứ mệnh nhân văn”

Chia sẻ với phóng viên sau khi nhận giải, thầy Bùi Xuân Cảnh nói rằng cảm xúc khi biết “Your Voice” vượt qua hơn 5.000 dự án là rất khó tả.

“Khi biết mình đã vượt qua hơn 5.000 dự án từ 126 quốc gia để giành giải bạc, chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vinh quang này. Nhưng chính sự hiện diện của Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp tại hiện trường, những cái bắt tay ấm áp của ông, đã giúp tôi nhận ra rằng: đây không còn là giải thưởng của riêng cá nhân nào, mà là niềm tự hào của cả một thế hệ trẻ Việt Nam khát khao khẳng định mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu.”

Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid bin Mohammed Al Maktoum trao giải bạc Global Best M-Gov Award 2026 cho đội tuyển Trường Đại học Lạc Hồng.

Theo Vi Hoài Thương (thành viên của nhóm), khoảnh khắc cầm chiếc cúp trên tay khiến bạn nghĩ đến hàng triệu người khiếm thính có thể được “lắng nghe” thông qua công nghệ. “Giải thưởng này là lời khẳng định mạnh mẽ nhất rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó mang trong mình nhịp đập của sự nhân văn,” Hoài Thương chia sẻ.

“Your Voice” cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, gia đình và bạn bè, những người luôn là hậu phương vững chắc trong suốt hành trình sáng tạo. “Giải Bạc hôm nay là món quà chúng tôi dành tặng cho quê hương Việt Nam, một lời hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng sáng tạo để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng”, giảng viên Bùi Xuân Cảnh chia sẻ.

PGS.TS Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)

Chia sẻ về thành tích của sinh viên nhà trường, PGS.TS Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cho biết: "Thật sự rất vui và tự hào với kết quả mà sinh viên của trường đã đạt được. Việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế của cuộc sống là một trong những mục tiêu mà nhà trường luôn hướng đến và đây là một kết quả ngọt ngào của định hướng đó. Hơn nữa dự án này còn có tính nhân văn rất cao, giải quyết được khó khăn dành cho người yếu thế của xã hội".

Thách thức từ thực tế và cách tiếp cận cộng đồng

Trong quá trình phát triển “Your Voice”, đội ngũ gặp khó khăn nhất ở việc tiếp cận và thấu hiểu người dùng thực tế, những người khiếm thính.

“Việc tiếp cận cộng đồng người khiếm thính để xin phản hồi là một bài toán vô cùng khó khăn. Do tâm lý e ngại và tự ti, nhiều người từ chối chia sẻ hoặc giữ khoảng cách khi nhóm đặt vấn đề. Nếu không có những góp ý thực tế đó, dự án sẽ chỉ là một công cụ kỹ thuật khô khan chứ không phải là một giải pháp nhân văn,” Hoàng Gia Huy (thành viên của nhóm) chia sẻ.

Nhóm tác giả được giải ở UAE

Để vượt qua thách thức này, nhóm nhờ tới sự kết nối từ nhà trường, tạo ra “cầu nối” đáng tin cậy với cộng đồng người khiếm thính và dành thời gian lắng nghe những câu chuyện đời thường, những khó khăn trong giao tiếp và xin việc của người khiếm thính.

Chính những buổi trò chuyện đầy xúc động đó đã giúp “Your Voice” hoàn thiện các chức năng phiên dịch video hoạt họa, hỗ trợ kết nối việc làm, từ đó tiếp cận sâu hơn nhu cầu thực tế của người dùng.

Một khoảnh khắc làm nên hành trình

Thầy Cảnh kể lại rằng cảm hứng sâu sắc nhất đến từ một trải nghiệm thực tế về sự bất lực của một người khiếm thính trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Dù người ấy đã nỗ lực hết sức để ra hiệu và giao tiếp nhưng rào cản về ngôn ngữ ký hiệu quá lớn khiến mọi nỗ lực đều rơi vào im lặng và sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ.

“Khoảnh khắc đó khiến nhóm trăn trở rất nhiều. Chúng tôi khát khao biến sự bất lực ấy thành sự tự tin cho người khiếm thính, để họ không còn bị cô lập bởi rào cản giao tiếp”, thầy Cảnh chia sẻ.

Đó là lý do “Your Voice” không chỉ là một ứng dụng công nghệ, mà còn là chiếc cầu nối để người khiếm thính hòa nhập xã hội, tiếp cận dịch vụ công, và tự tin trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Đội thi sẵn sàng sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hành trình phía trước

Sau thành công tại Global Best M-Gov Award 2026, nhóm đã xác định mục tiêu tiếp theo là mở rộng bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu, tinh chỉnh thuật toán nhận diện cử chỉ tay, và làm việc với các tổ chức xã hội - cơ quan chính phủ để tích hợp ứng dụng vào hệ thống dịch vụ công nhằm giúp người khiếm thính tự thực hiện thủ tục hành chính hay khám chữa bệnh mà không cần phiên dịch viên đi kèm.

Nhóm cũng dự định phát triển ứng dụng thành sàn giao dịch việc làm dành riêng cho người khiếm thính, tạo cơ hội nghề nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng này.

Xa hơn, “Your Voice” hướng tới trở thành nền tảng học tập ngôn ngữ ký hiệu cộng đồng, nơi mọi người có thể dễ dàng tiếp cận và học hỏi thông qua các trò chơi tương tác, xóa bỏ sự tự ti và khoảng cách xã hội.