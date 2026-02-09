IELTS LangGo: Nơi hội tụ của các Giáo viên trình độ cao, tận tâm với học viên

SVO - Tại IELTS LangGo, 100% giảng viên sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên cùng các chứng chỉ giảng dạy quốc tế và luôn tận tâm với nghề chính là nền tảng để tạo nên chất lượng đào tạo top đầu.

Trên hành trình chinh phục chứng chỉ IELTS đầy thử thách, nhiều học viên đã không thể đạt được band điểm mục tiêu thậm chí bỏ cuộc giữa chừng bởi chọn nhầm trung tâm, học với những giáo viên chưa đủ sát sao, tâm huyết hoặc phương pháp giảng dạy, truyền đạt không phù hợp.

Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt tại IELTS LangGo - Hệ thống luyện thi IELTS có tỷ lệ đạt cam kết top đầu Việt Nam và hơn 96% học viên hài lòng? Câu trả lời chính là: Đội ngũ giáo viên không chỉ có trình độ chuyên môn cao vượt trội mà còn tận tâm đồng hành cùng từng học viên.

Chỉ 34,6% ứng viên 8.0 IELTS vượt qua các vòng tuyển chọn tại LangGo

Nhiều người nghĩ rằng có chứng chỉ IELTS 8.0 là đã có thể đứng lớp giảng dạy. Nhưng tại IELTS LangGo, đây chỉ mới là bước khởi đầu.

Thực tế cho thấy, trong số những ứng viên sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 Overall (Speaking từ 7.0+) nộp hồ sơ, chỉ khoảng 1/3 vượt qua được quy trình tuyển dụng khắt khe tại LangGo. Con số này không phải để "khoe" tiêu chuẩn cao, mà để khẳng định một điều: Tại IELTS LangGo, việc tuyển chọn giảng viên không dừng lại ở bằng cấp.

100% giảng viên tại IELTS LangGo sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0+ Overall.

Mỗi ứng viên phải qua vòng đánh giá chi tiết từng âm tiết, ngữ điệu, trọng âm và độ tự nhiên khi giao tiếp. Nhiều ứng viên dù đạt 8.0 Overall vẫn bị loại ở vòng này - bởi một giảng viên phát âm không chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm học viên, trong khi phát âm chiếm tới 25% điểm số Speaking IELTS.

Ứng viên phải thực hiện buổi giảng dạy Demo 30 phút trước hội đồng chuyên môn và nhóm học viên thật, tự chuẩn bị đầy đủ giáo án, slide và bài tập. Đây là lúc năng lực "truyền lửa" được kiểm chứng - liệu ứng viên có tạo được không khí lớp học sôi nổi, khơi gợi được hứng thú và khiến học viên muốn tương tác hay không?

Bên cạnh đó, IELTS LangGo còn tìm kiếm những giảng viên từng "sống" với ngôn ngữ - qua làm việc quốc tế, du học, hay giao tiếp thường xuyên với người bản ngữ. Bởi chỉ khi đó, họ mới truyền tải được sắc thái, ngữ cảnh và tư duy thực tế của tiếng Anh, thay vì chỉ dạy thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp.

Thầy Phan Thanh Tuấn (8.5 IELTS Overall) - Thạc sĩ, Á khoa đầu ra của Đại học Sheffield Hallam University - UK, từng đạt Giải khuyến khích Olympic tiếng Anh toàn quốc và học bổng của quỹ LOTTE. Với hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy Tuấn được nhiều học viên yêu mến bởi phương pháp giảng dạy logic và dễ hiểu.

Cô Nguyễn Thanh Hải (8.5 IELTS Overall) - Du học sinh Đại học Kinh tế - Bulgaria với thành tích học bổng tất cả các kỳ. Cô không chỉ có gần 3 năm kinh nghiệm giảng dạy mà còn có 5 năm làm việc tại nước ngoài, mang đến cho học viên những kiến thức thực tế và bổ ích.

Profile “siêu khủng” của các thầy cô đang giảng dạy tại IELTS LangGo.

Cô Lê Hồng Phương (8.5 IELTS Overall) - Tốt nghiệp Xuất sắc Đại học Ngoại thương với nhiều thành tích học bổng trong suốt quá trình học tập. Sở hữu gần 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngoại ngữ, cô Phương được học viên đánh giá cao bởi khả năng kết hợp kiến thức học thuật với kỹ năng thực hành, giúp học viên không chỉ chinh phục kỳ thi IELTS mà còn tự tin sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.

Cô Nguyễn Phương Chi (8.0 IELTS Overall) - Cử nhân Đại học Ngoại ngữ với thành tích ấn tượng: Giải Nhất cuộc thi Tài Năng Trẻ Giáo Nhi Nguyễn Cừu khoa học. Với gần 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngoại ngữ, cô Chi mang đến phương pháp học tập khoa học và phù hợp với học viên trẻ, giúp các em vừa nâng cao trình độ tiếng Anh vừa phát triển tư duy ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Đội ngũ giảng viên của IELTS LangGo không chỉ đầy đủ chứng chỉ và kinh nghiệm mà còn có những thành tích học tập vượt trội, là minh chứng cho sự tận tâm và chuyên nghiệp trong công tác giảng dạy.

Thầy cô trực tiếp chấm bài, không qua trợ giảng - Điểm khác biệt khiến học viên tin tưởng

Nếu phải chọn một yếu tố khiến khóa luyện thi IELTS tại LangGo khác biệt, đó chính là sự tận tâm của đội ngũ giảng viên. Tại đây, giảng viên không chỉ đứng lớp giảng bài mà còn trực tiếp chấm chữa bài và theo sát 100% học viên trong suốt quá trình học, không qua trợ giảng hay nhân viên hỗ trợ.

Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều trung tâm khác. Trong khi nhiều nơi giao việc chấm bài cho trợ giảng hoặc hệ thống tự động, tại IELTS LangGo, chính giảng viên đứng lớp sẽ chấm từng bài Writing, Speaking của học viên. Mỗi bài đều được chấm điểm và kèm nhận xét cụ thể về Task Achievement, Coherence & Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range & Accuracy.

Không chỉ vậy, học viên còn được phụ đạo 1:1 để giải quyết những khó khăn riêng, và hàng tuần có các lớp Speaking chuyên sâu để luyện tập thực tế. Nhiều học viên chia sẻ rằng điều họ ấn tượng nhất chính là sự tận tâm của giảng viên ngay cả ngoài giờ lên lớp.

Thầy cô Thầy cô trực tiếp chấm, chữa bài, sát sao với từng học viên.

Học viên Kiều Nhật Minh (7.5 IELTS) tâm sự: "Học cả 2 khóa, mình đều ấn tượng với sự thân thiện và tận tâm của cả 2 giảng viên. Mình có thể hỏi họ bất cứ khi nào, hỏi bất cứ điều gì và ngay lập tức giảng viên đã cho mình câu trả lời rất chi tiết. Nhớ có lần trong tuần cuối cùng trước khi làm bài thi, mình đã nhờ cô góp ý cho mình bài viết, đó là kỹ năng duy nhất mình không thể tự cải thiện và cô luôn sẵn lòng gợi mở cho mình cách triển khai ý tưởng".

Lớp học không còn "khô khan, nhàm chán" nhờ phương pháp NLP và ELC

Cô Nguyễn Diệu Hoa - Co-founder, Giám đốc sản phẩm tại IELTS LangGo chia sẻ: "Trước khi đến với giáo dục, tôi cũng đã từng là một người rất tự ti và ngại mỗi khi phải nói tiếng Anh. Chính từ những trải nghiệm như vậy, tôi rất thấu hiểu cảm giác của các bạn học sinh sinh viên - những người vẫn đang nỗ lực hàng ngày nhưng loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu".

Chính sự thấu hiểu này đã tạo nên văn hóa giảng dạy đặc biệt tại IELTS LangGo. Các giảng viên ở đây không phải những "cỗ máy truyền đạt kiến thức" mà là những người thầy biết cách truyền cảm hứng, động viên và đồng hành cùng học viên vượt qua mọi khó khăn.

IELTS LangGo vinh dự xuất hiện trên sóng truyền hình VTV1.

Điểm đặc biệt tại IELTS LangGo chính là việc ứng dụng hai phương pháp giảng dạy tiên tiến: NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Học bằng trải nghiệm). Phương pháp NLP giúp học viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn thay đổi tư duy về tiếng Anh, tạo ra những "neo" ghi nhớ mạnh mẽ và lâu dài. Phương pháp ELC tập trung vào việc học thông qua trải nghiệm thực tế.

Khác với hình ảnh lớp học IELTS khô khan, căng thẳng, các lớp học tại IELTS LangGo luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Học viên Nguyễn Trọng Việt (7.5 IELTS) chia sẻ: "Điều mình thích nhất khi học ở LangGo là mọi người tương tác với nhau rất nhiều. Vì mỗi lớp chỉ có 7-8 học viên nên giảng viên có thể chăm sóc tất cả học sinh. Nếu mình có thắc mắc gì, giảng viên sẽ luôn giải đáp".

IELTS LangGo - Nơi giấc mơ IELTS trở thành hiện thực

Từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ học viên đạt và vượt band cam kết trung bình tại IELTS LangGo luôn trên 90% và đằng sau con số ấn tượng đó là những câu chuyện về sự thay đổi, về niềm tin được khôi phục, về ước mơ được trở thành hiện thực. Nhiều học viên từng thất vọng, mất động lực khi học tại các trung tâm khác đã tìm thấy sự thay đổi đột phá khi đến với IELTS LangGo.

IELTS LangGo - Hệ thống luyện thi IELTS có tỷ lệ đạt cam kết top đầu Việt Nam.

Học viên Nguyễn Hồng Hạnh (7.0 IELTS) chia sẻ: "Mình rất vui vì sau khi đặt niềm tin vào LangGo thì mình cũng đạt được điểm số như ý nguyện nhờ cách dạy vô cùng dễ hiểu và hiệu quả của cô. Với Writing thì ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng nhờ phương pháp tiếp cận, phân tích đề đơn giản của cô mà mình không cảm thấy quá sợ task 1 nữa".

Học viên Nguyễn Thị Thạch Thảo (8.0 IELTS) - một người đi làm bận rộn chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu nhiều trung tâm, học thử và trao đổi kỹ với giảng viên, mình thấy giảng viên của LangGo là ổn nhất, hiểu học viên và biết điều gì là cần thiết cho học viên. Thảo cảm thấy tin tưởng ngay từ buổi học đầu tiên. Thực sự giảng viên đã cho Thảo một lộ trình cực kỳ súc tích, trọng tâm và hoàn toàn phù hợp với người quá bận rộn như mình".

Trong thị trường luyện thi IELTS đầy cạnh tranh với hàng trăm trung tâm, IELTS LangGo đã khẳng định vị thế của mình không phải bằng quảng cáo hào nhoáng, mà bằng chất lượng giảng dạy thực sự - được tạo nên từ đội ngũ giảng viên tài năng, tận tâm. Mỗi giảng viên tại IELTS LangGo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người thầy, người bạn đồng hành, người truyền lửa đam mê cho học viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi không chỉ dạy IELTS mà còn giúp bạn yêu tiếng Anh, tự tin hơn và phát triển toàn diện, IELTS LangGo chính là lựa chọn đáng tin cậy. Bởi ở đây, bạn không chỉ học để thi, mà học để thành công - với sự đồng hành của những giảng viên xuất sắc nhất.

Liên hệ với IELTS LangGo qua website https://langgo.edu.vn/ hoặc đến trực tiếp tại các cơ sở:

Hệ thống luyện thi IELTS LangGo