Phan Tuấn Khang - Nam sinh chuyên Tin tài năng, ẵm loạt học bổng danh giá ở tuổi 18

SVVN - Phan Tuấn Khang (18 tuổi) hiện đang học lớp 12, chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Với định hướng trở thành một kỹ sư phần mềm, nam sinh không ngừng học tập và đạt nhiều chứng chỉ, giải thưởng, huy chương trong lĩnh vực Tin học. Không chỉ vậy, Tuấn Khang đã chinh phục được loạt học bổng danh giá từ các trường đại học nổi tiếng quốc tế. Vào tháng 8 này, nam sinh lên đường sang Mỹ theo học bổng trị giá 1,1 tỷ của University of South Florida.

Ngay từ nhỏ, Tuấn Khang đã có niềm hứng thú với các kiến thức cùng năng khiếu liên quan đến máy tính. Lên cấp 2, nam sinh có cơ hội tiếp xúc và thực hành nhiều hơn trong môn Tin học. Điều này, đã tạo động lực để cậu học sinh tập trung, dành thời gian học hỏi, khám phá các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực này.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ là một nơi cung cấp cho Tuấn Khang những hiểu biết, kiến thức chuyên sâu về Tin học, mà còn là nơi gặp gỡ nhiều bạn bè xuất sắc, để bản thân phấn đấu, chủ động hơn trong việc học.

Nam sinh cho biết, Tin học là lĩnh vực đa dạng và phong phú, bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau tùy thuộc vào sở thích, mục tiêu cá nhân của mỗi người. Để bắt nhịp với khối kiến thức học thuật, Tuấn Khang cũng từng đối mặt với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ.

Anh chia sẻ: “Có thể thấy, một số khái niệm trong Tin học khá phức tạp và trừu tượng, rất khó đối với những người mới bắt đầu. Để hiểu các ngôn ngữ lập trình, cú pháp, và quy trình đòi hỏi sinh viên có sự kiên nhẫn, thực hành liên tục”.

Qua thời gian dài theo đuổi môn học này, Tuấn Khang được tìm hiểu về cách hoạt động của Internet, giao thức mạng, cũng như biện pháp bảo mật mạng để bảo vệ thông tin trực tuyến. Đồng thời, nam sinh cũng nâng cao khả năng lập trình, xây dựng các ứng dụng trang web cùng tư duy logic và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

“Những điều kể trên chỉ là một phần nhỏ những gì có thể khám phá từ môn Tin học. Có rất nhiều lĩnh vực thú vị và tiềm năng trong lĩnh vực này giúp người học không bị giới hạn sự sáng tạo” - Nam sinh bày tỏ.

Để phát triển năng khiếu của mình, ngoài việc học trên lớp, Tuấn Khang luôn chủ động nghiên cứu và tham gia các dự án thực tế, cuộc thi lập trình để áp dụng, củng cố kiến thức. Đồng thời, anh không ngừng tìm hiểu và theo đuổi những xu hướng mới trong lĩnh vực Tin học để cập nhật thông tin, công nghệ hiện đại.

Với sự quyết tâm học hỏi, không ngại thử sức ở các cuộc thi, Tuấn Khang đã chinh phục được nhiều thành tích tiêu biểu: Đạt giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ Thành phố bảng B năm 2020-2021; Đạt giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ Thành phố bảng C1 năm 2021-2022; Đạt Huy chương đồng Kỳ thi Olympic Khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2022-2023; Đạt giải Nhì Tin Học sinh giỏi Thành phố năm 2023-2024,…

Để có một nền tảng kiến thức trước khi tham gia các cuộc thi, Tuấn Khang chủ động tìm kiếm các tài liệu, sách giáo trình, bài giảng trực tuyến và các nguồn tài nguyên khác để học thêm về Tin học. Bên cạnh đó, nam sinh cũng luyện tập thêm nhiều bài tập mẫu để phát triển khả năng tư duy trước khi bước vào cuộc thi.

Đặc biệt, mới đây nam sinh lớp 12 đã ghi dấu ấn khi ẵm “cơn mưa” học bổng du học giá trị hàng tỷ đồng đến từ các trường danh tiếng trên thế giới như: Học bổng 2 tỷ Michigan State University; Học bổng 1,7 tỷ University of Delaware; Học bổng 1,1 tỷ University of South Florida; Học bổng 2,5 tỷ Illinois Institute of Technology; Học bổng 2,8 tỷ Creighton University; Học bổng 2,5 tỷ University of Dayton;...

Theo nam sinh chia sẻ, những học bổng này anh đều nhận được qua thư mời của các trường đại học ở nhiều thời điểm khác nhau.

“Ngay từ lớp 10, mình đã có cơ hội tham gia các hội thảo về du học. Từ đấy, bản thân cảm thấy thích thú và thường lên mạng xã hội tìm kiếm về cách xây dựng hồ sơ du học và săn học bổng.

Mình tìm kiếm thông tin trường phù hợp với bản thân theo các tiêu chí về ngành học, thứ hạng, khu vực và học phí. Trong quá trình này, mình được trung tâm Unipath Training hỗ trợ thêm về việc xây dựng hồ sơ” - Tuấn Khang chia sẻ.

Sau khi nhận được học bổng từ các trường, nam sinh đã quyết định chọn học bổng của University of South Florida (Mỹ). Anh lý giải, ngôi trường đại học này nằm ở một khu vực có khí hậu dễ chịu và có sinh hoạt phí không quá đắt đỏ. Thứ hạng của trường nằm trong top 100 National University tại Mỹ cùng mức học phí phù hợp.

Trong tháng 8 này, Tuấn Khang sẽ bắt đầu hành trình du học chuyên ngành Khoa học máy tính. Nam sinh tin rằng, Mỹ sẽ là một quốc gia lý tưởng để anh trau dồi và phát triển lĩnh vực Công nghệ cho bản thân.

Với những thành tích đã đạt được, Tuấn Khang mong muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Nếu thực sự đam mê điều gì, hãy theo đuổi chúng đến cùng”.

