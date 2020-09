“Gen Z“: Mặt trái học đường tiếp tục được phanh phui, khán giả thót tim vì quá sốc

Gen Z - Hồi ký tiếp cận nam chính là webdrama học đường với thời lượng 10 tập đang khiến cho cộng đồng mạng "dậy sóng". Không chỉ tạo ấn tượng bởi nội dung “nặng đô”, Gen Z còn "gây choáng" khi đề cập tới nhiều vấn đề nhạy cảm trong môi trường học đường như bắt nạt, tự hủy, tự tử, băng nhóm, nạn quay lén...

Trong tập 2, hội chứng tâm lý tự hủy hoại bản thân được truyền tải thông qua một ứng dụng chết chóc mang tên Mr. Follower. Được biết biên kịch lấy ý tưởng trực tiếp từ trang web Cá Voi Xanh đã từng gây hoang mang dư luận quốc tế. Bản chất của Mr. Follower là thâm nhập từ từ, tiếp cận bằng nhiều phương thức thông qua tờ giấy ghi chú màu vàng ghi những câu nói ngắn gọn thể hiện sự quan tâm của một nhân vật bí ẩn có tên là Mr. Follower. Ứng dụng dần dần chạm tới trái tim yếu đuối của những nam/nữ sinh đang mắc bệnh tâm lý, trầm cảm và cuối cùng dụ dỗ họ tham gia tải ứng dụng và thực hiện hành vi tự hủy theo cấp bậc.

Những xung đột đang dần xuất hiện gây xáo trộn những cô cậu học trò.

Trong phim, những cảnh quay cắt tay, ngâm cả người vào bồn tắm được thể hiện khá ghê rợn. Bằng nhiều cách thức, nam chính đã biết được nguồn gốc của ứng dụng Mr. Follower và người chủ mưu đứng sau, lại chính là người thầy ôn hòa, mẫu mực mà các học sinh trong trường vô cùng quý mến. Kể từ đó những ngày tháng không mấy yên bình tại ngôi trường Đại Công Nguyên bắt đầu. Nữ chính vì bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với nam thần lớp trưởng Đình Phong (Trường Đặng thủ vai) nên đã “ăn trọn” trái bóng từ nữ phụ Thy Trang (Cao Trang thủ vai) và phải nằm phòng y tế. Ngay sau đó sự việc được truyền tai khắp toàn Trường, nữ sinh cá biệt ở lớp khác thấy vậy cho rằng Thy Trang đang qua mặt mình giở trò bắt nạt mà không xin phép nên đã tìm tới tận lớp bắt An Như phải tát Thy Trang cho bằng được.

Rắc rối đan xen làm cho các mối quan hệ bị đảo lộn.

Càng về cuối, Gen Z - Hồi ký tiếp cận nam chính lại càng gây cấn với sự thay đổi diễn biến trong nội tâm của từng nhân vật. Đặc biệt là cú “cua gắt” trong tập 6 khi tiết lộ về kẻ quay lén đổ oan cho thầy Bình cặp kè nữ sinh lại chính là "nam thần" lớp trưởng đạo mạo, nhã nhặn Đình Phong.

Sang tập 7, sự thật về chuyện tình thầy trò chính thức được phơi bày. Thực chất nữ sinh Hạnh là em gái ruột của thầy An, mối quan hệ giữa Hạnh và thầy Bình chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình. Trong khi đó, thầy An và thầy Bình mới là cặp đôi yêu đương lén lút. Chuyện này cũng được thầy An thừa nhận và công khai vì không muốn mọi người hiểu lầm thêm nữa. Trái ngược với những diễn biến thông thường, Gen Z Hồi ký tiếp cận nam chính đã có cách giải quyết văn minh và thời đại hơn. Thầy Hiệu Trưởng - vốn dĩ nghiêm khắc lại có thể cảm thông và ủng hộ cho chuyện tình của thầy Bình và thầy An. Nhờ vậy truyền tải được thông điệp tích cực “Nhân cách không được quyết định bởi giới tính”.

Tập 8 của Gen Z: Hồi ký tiếp cận nam chính sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 19h ngày 26/09 trên ênh YouTube Điền Quân Film.

Xuân Tiến