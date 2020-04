Ngay cả chuyên gia trang điểm cũng công nhận Tzuyu và Jihyo đúng chuẩn mỹ nhân mặt mộc

Lâu nay, kênh Youtube cá nhân Wayland của Way, cựu thành viên nhóm Crayon Pop được fan K-Pop theo dõi rất đông. Tuy Way không phải idol nổi tiếng, đi hát thì thất bại nhưng khi chuyển nghề làm Youtuber thì thành công nhờ các video tiết lộ chuyện hậu trường K-Pop với nhiều thông tin mà fan chưa từng biết.

Trong video gần đây, Way đã mời chuyên gia trang điểm nổi tiếng Jo Sang Ki tham gia để tiết lộ bí mật chuyện “họa mặt” cho các idol nổi tiếng. Jo Sang Ki kể rằng anh đã trang điểm cho nhiều nghệ sĩ, nhưng đặc biệt ấn tượng với gương mặt mộc của Jihyo và Tzuyu nhóm TWICE. Tzuyu được chuyên gia này khen là sở hữu đường nét xinh như một nàng búp bê dù không cần son phấn. Jihyo lại có đôi mắt cực ăn điểm, mắt hai mí to tròn khiến ai cũng muốn chìm đắm vào trong đó. Làn da của Jihyo cũng mịn màng đến đáng ngạc nhiên.

Hai cô gái từng có diện mạo kém nổi bật trong quá khứ.

Giờ đây cả Tzuyu lẫn Jihyo đều được khen ngợi ngay cả khi để mặt mộc.

Nhận xét này của chuyên gia trang điểm khiến nhiều fan K-Pop bất ngờ. Xưa nay, Nayeon mới được coi là mỹ nhân mặt mộc của TWICE bởi có hay không trang điểm thì Nayeon đều không có nhiều khác biệt. Ngược lại, Tzuyu thường bị xem là cô gái xinh đẹp nhờ son phấn bởi khi để mặt mộc thì nhìn Tzuyu kém nổi bật do làn da nâu không đúng chuẩn trong mắt người Hàn. Jihyo thì từng bị chê là mặt quá tròn, là “lỗ hổng visual của TWICE” thời mới debut. Nhưng giờ thì cả Tzuyu lẫn Jihyon đều xinh đẹp hơn trước rất nhiều, ngay cả khi tẩy trang xong vẫn thu hút nhờ vẻ tươi tắn rạng rỡ.

Hồng Tuyết

Allkpop