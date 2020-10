Người sáng lập thương hiệu Kenzo qua đời vì COVID-19; Bành Dục Sướng đẹp như truyện tranh

JTBC mới đây đã thông báo, Jisoo và Kim Hye Yoon của Black Pink đã nhận lời tham gia vai chính trong bộ phim ra mắt với tựa "Snowdrop". Đây là bộ phim rất được mong chờ bởi không chỉ quy tụ dàn sao như Jung Hae In, Jang Seung Jo, Yoon Se Ah và Jung Yoo Jin mà còn được tạo ra bởi biên kịch Yoo Hyun Mi và đạo diễn Cho Hyun Tak, cả hai đều đã cùng nhau sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách "Sky Castle" năm 2018. Theo dự kiến, phim "Snowdrop" sẽ được phát sóng vào năm 2021 với nội dung kể về câu chuyện tình yêu của Eun Young Cho (do Jisoo thủ vai), một sinh viên tại một trường đại học danh tiếng. Cô đã cứu một người đàn ông bê bết máu bất ngờ xuất hiện tại ký túc xá Im Soo Ho (do Jung Hae In thủ vai). Eun Young Cho đã giấu Im Soo Ho và chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm.