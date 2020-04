Xưởng sản xuất khẩu trang đẹp nhất thế giới

Nó được dịch là "King of the Light", mang trong mình cấu trúc đầy nghệ thuật với hàng triệu mảnh gương nhỏ tỏa ánh sáng khắp muôn nơi.

Trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran vào tháng 1 năm nay, Trump đã đe dọa sẽ tấn công di sản văn hóa này của Iran. Tại thời điểm đó, trang The Guardian của Anh đã liệt kê lăng mộ King of the Light sẽ có thể là một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất bị tấn công.