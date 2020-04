Á khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh: Không gì là không thể nếu ta quyết tâm hành động!

Từ nhỏ, tôi đã rất đam mê nghệ thuật và truyền thông marketing. Tuy trong gia đình không có ai theo ngành này, nhưng đã là đam mê thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Tôi luôn nghĩ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nên ngoài việc luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong học văn hoá, trau dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì tôi cũng rất chú tâm vào việc chăm sóc, làm đẹp hình thức bên ngoài.



Diễm Anh từng góp mặt trong một số phim truyền hình như: Mê cung, Về nhà đi con... (Ảnh: NVCC)

Năm 2013, sau khi được giải khuyến khích cuộc thi Nữ sinh Việt Nam, nhiều người biết đến tôi hơn. Trang cá nhân của tôi được nhiều người theo dõi, quan tâm và lượt like (thích) tăng lên rất nhiều. Đó cũng là cột mốc khích lệ tôi rất nhiều. May mắn hơn, tôi được khá nhiều nhãn hàng nổi tiếng lựa chọn mời trở thành gương mặt đại diện, quảng cáo. Rồi tôi bén duyên với một vài vai diễn TVC, Sitcom, phim điện ảnh. Tôi cũng may mắn được góp mặt trong một vài dự án phim truyền hình nổi tiếng như: Về nhà đi con, Mê cung,...

Diễm Anh là một cô gái hòa đồng, gần gũi (Ảnh: NVCC)

Vốn xuất thân là dân kinh tế, nên ban đầu khi làm model, diễn viên... tôi cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy bị áp lực nên chỉ nhận show vào cuối tuần thôi. Những ngày khác trong tuần tôi vẫn đi làm, công việc chính của tôi là truyền thông marketing, lịch làm việc của tôi cũng kín và luôn phải đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả công việc.

Cũng vì hằng ngày công việc khá bận, tôi ít có thời gian cho bản thân, bạn bè, thậm chí nhiều khi tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện, giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy mà nhiều người nghĩ tôi chảnh, khó gần. Tuy nhiên, khi tiếp xúc nhiều, mọi người sẽ thấy tôi gần gũi và hòa đồng.

Nhiều khi phải tăng ca thức khuya vì công việc trong một thời gian dài, tôi cũng thấy stress. Tính cách tôi cầu toàn, làm việc gì tôi cũng muốn thật chỉnh chu nên đã tham gia một số lớp học để hoàn thiện các kĩ năng trong công việc.



Năm ngoái, Diễm Anh tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2019 và đạt ngôi vị Á Khôi. Được nhiều người yêu mến, đón nhận, được sự tin tưởng và ủng hộ của gia đình là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong là: Ai cũng có quyền mơ ước, theo đuổi đam mê của mình một cách chính đáng. Nhưng để thực hiện được đam mê chúng ta cần phải hành động, trang bị thật nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bằng tất cả nỗ lực và sự học hỏi vươn lên không ngừng của bản thân. Chỉ đam mê mà không hành động thì chỉ là viển vông!