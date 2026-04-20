Charlize Theron chia sẻ lý do không còn bị ám ảnh bởi quá khứ gia đình

SVO - Charlize Theron tiết lộ: 'Tôi nghĩ, những điều như thế này nên được chia sẻ, bởi vì nó giúp những người khác không cảm thấy cô đơn'.

Charlize Theron chia sẻ một cách thẳng thắn về đêm mẹ cô bắn cha mình khi ông đang say và mất kiểm soát, trong một cuộc phỏng vấn mới với The New York Times Magazine, đồng thời tiết lộ rằng, việc đối diện cũng như kể lại câu chuyện đã giúp cô không còn bị “ám ảnh” bởi biến cố này nữa.

Nhìn lại tuổi thơ đầy biến động tại South Africa và chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của cha cô vào năm 1991, nữ diễn viên đoạt giải Academy Awards cho rằng, mình đã sẵn sàng nhắc lại chấn thương tâm lý này, với mong muốn giúp những người từng trải qua bạo lực gia đình.

Charlize Theron: “Tôi nghĩ, những điều như thế này nên được chia sẻ, bởi vì nó giúp những người khác không cảm thấy cô đơn. Tôi chưa từng biết đến một câu chuyện nào như vậy. Khi chuyện này xảy ra với gia đình mình, tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi là những người duy nhất. Giờ đây, tôi không còn bị ám ảnh bởi những điều đó nữa”.

Theron cho biết, cô mới 15 tuổi khi chứng kiến mẹ mình, Gerda Jacoba Aletta Maritz, nổ súng tự vệ trước cha cô, nhưng từ lâu trước đó, ông đã là một người khiến cô luôn cảm thấy sợ hãi: "Ông ấy rất đáng sợ. Ông không đánh tôi, không ném tôi vào tường, nhưng ông làm những việc như lái xe trong tình trạng say xỉn. Có rất nhiều lời lẽ lăng mạ, đe dọa, và dần dần nó trở thành điều hiển nhiên mỗi ngày”.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Theron và mẹ đi xem phim. Khi trở về, họ phát hiện cha cô đã khóa cửa và sang nhà anh trai mình ở vài con phố gần đó để uống rượu. Khi họ đến lấy chìa khóa, cha cô và chú của cô đã trong tình trạng say xỉn.

Charlize Theron kể tiếp: “… Tôi rất buồn đi vệ sinh nên chạy thẳng vào nhà, và ông ấy coi đó là sự vô lễ vì tôi không dừng lại chào mọi người. Ở Nam Phi, việc tôn trọng người lớn tuổi là rất quan trọng. Và lúc đó, ông ấy đã mất kiểm soát hoàn toàn: Sao mày không dừng lại? Mày nghĩ mày là ai?". Dù chỉ là một chuyện nhỏ, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi trở về nhà, cô đã khuyên mẹ nên chấm dứt cuộc hôn nhân này: "Tôi ngồi xuống và nói với mẹ: Con nghĩ, mẹ nói đúng. Mẹ nên ly thân với ông ấy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời đó”.

Sau đó, cô vào phòng và tắt đèn, ở yên trong đó cho đến khi cha cô trở về trong cơn giận dữ: "Tôi có thể nhận ra mức độ tức giận, thất vọng hay bất hạnh của ông qua cách ông lái xe về nhà. Đêm hôm đó, cách ông lái xe vào sân… tôi không thể diễn tả được. Tôi chỉ biết rằng, điều tồi tệ sắp xảy ra”.

Hai mẹ con ẩn nấp trong nhà phía sau nhiều lớp cửa thép, nhưng cha cô vẫn nổ súng để xông vào và thể hiện rõ ý định giết họ. Lúc đó, mẹ cô lấy súng của mình, vào phòng cùng con gái, và họ dùng cơ thể chặn cửa. Khi cha cô nổ súng, thật may mắn là cả hai không bị trúng đạn. Sau đó, bà mở cửa, bắn một phát đạn dội trúng người anh rể, rồi bắn chồng mình khi ông đang mở két để lấy thêm vũ khí.

Charlize Theron cho biết, việc nhìn lại toàn bộ sự việc mang lại cho cô một sự sáng tỏ nhất định: "Bởi vì mọi người thường chỉ tách riêng một chi tiết và nói về nó. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng, những chuyện như thế tích tụ theo thời gian, từng chút một, và phải mất nhiều năm để mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức nào như trong gia đình tôi”.