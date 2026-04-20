Big Bang công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

SVO - Cuối cùng, Big Bang cũng đã hoàn thành việc thực hiện album mới để kỷ niệm 20 năm thành lập và sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 8/2026.

G-Dragon đã chính thức công bố lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của Big Bang trong buổi biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley ở Indio, California, vào ngày 20/4 (giờ địa phương): "Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Big Bang. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sẽ bắt đầu vào tháng Tám này và chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Vì vậy, đừng bỏ lỡ và hãy theo dõi nhé!".

big-bang-3.jpg
1337755681.png

Thông báo này đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về cả kế hoạch album và tour diễn. Lần cuối cùng nhóm tổ chức tour diễn hòa nhạc tại các nhà thi đấu trong nhà ở Nhật Bản là Last Dance Tour, vào năm 2017, trong khi tour diễn châu Á gần nhất là tour kỷ niệm 10 năm, BigBang10 The concert: 0.to.10, vào năm 2016 và 2017.

big-bang-2.jpg
big-bang.jpg
Trong phần trình diễn thứ hai tại Coachella, sau phần đầu tiên một tuần trước đó, nhóm đã trình diễn các bản hit gồm: "Bang Bang Bang" (2016), "Fantastic Baby" (2012), "Sober" (2015), "Stupid Liar" (2013) và "Loser" (2015) cùng với các bản hit kinh điển "Haru Haru" (2008) và "Lies" (2008). Các màn trình diễn solo gồm: "Ringa Linga" (2014) của Taeyang, "Power" (2024) của G-Dragon và "Look at Me, Gwisun" (2014) của Daesung, trước khi kết thúc phần trình diễn với ca khúc phát hành nhóm cuối cùng, "Still Life" (2022).
tae.jpg
Taeyang của BIGBANG cũng xác nhận sẽ trở lại solo vào ngày 18/5, với album "QUINTESSENCE", 3 năm sau EP thứ hai "Down to Earth", được phát hành vào ngày 25/4/2023.
#Kỷ niệm 20 năm Big Bang #Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới #Album mới và hoạt động nhóm #Hành trình âm nhạc của Big Bang #Các bản hit biểu diễn tại Coachella #Hoạt động solo của thành viên Big Bang #Lịch trình và sự kiện âm nhạc quốc tế #Trình diễn các ca khúc kinh điển #Sự trở lại của Taeyang với album mới

