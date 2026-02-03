Bố của thủ khoa Trần Anh Tú: 'Tính con ham học, kỷ luật cao, bố mẹ thường nhắc con học vừa thôi, giữ sức khoẻ'

SVO - Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, anh Trần Văn Tuấn - bố của tân thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2025 tiết lộ: "Nhiều lúc tôi phải quát con học vừa thôi để còn nghỉ ngơi". Không áp lực thành tích, không học thêm tràn lan, bí quyết của chàng "thủ khoa tuyệt đối" chỉ gói gọn trong sự tự giác và kỷ luật thép.

Nhớ lại khoảnh khắc biết tin con trai trở thành thủ khoa đợt 1 kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, chị Nguyễn Thị Dung (38 tuổi) vẫn chưa hết bồi hồi. Chiều hôm đó, khi đang trên đường đi làm về, chị nhận được cuộc gọi của Tú.

"Mẹ ơi, khả năng con được thủ khoa mẹ ạ", Chị Dung giữ thái độ điềm tĩnh, dặn con chờ kết quả chính xác vào sáng hôm sau. Chỉ đến khi các báo đồng loạt đưa tin và điện thoại nhận tới tấp lời chúc mừng từ người thân, niềm vui của người mẹ mới thực sự vỡ òa.

Với vợ chồng chị Dung, đây là "trái ngọt" sau 12 năm thầm lặng đồng hành cùng con. Không áp lực thành tích, không gánh nặng điểm số, anh chị để con tự do phát triển.

Anh Trần Văn Tuấn: "Tôi rất yên tâm về Tú, con có tính tự giác và kỷ luật rất cao".

Trong mắt bố, anh Trần Văn Tuấn (48 tuổi), Tú là chàng trai trầm tính, ít nói nhưng sống rất tình cảm và đặc biệt nguyên tắc. Chú cho biết gia đình chưa bao giờ phải giục Tú chuyện bài vở. Ngược lại, nhiều lúc bố mẹ còn phải… nhắc để con ngừng học, đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe.

"Con ham học từ bé. Từ cấp Một đến cấp Hai, các thầy cô đều khen con ngoan, lễ phép. Lên cấp Ba, dù áp lực thi cử lớn hơn nhưng con vẫn sắp xếp thời gian rất khoa học", anh Tuấn chia sẻ.

Bí quyết của tân thủ khoa nằm ở sự cân bằng: "Học ra học, chơi ra chơi". Anh Tuấn tiết lộ, Tú vẫn dành thời gian chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè và giải trí như bao bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, tính kỷ luật của em rất cao. "Kể cả chơi điện tử hay dùng điện thoại, con chỉ chơi đúng thời gian đặt ra là tự giác tắt máy, quay lại bàn học hoặc làm việc khác. Giờ giấc của con quy củ lắm, bố mẹ rất yên tâm", Anh Tuấn kể.

Không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ, ở nhà, Tú còn là tấm gương lớn cho em. Những lúc kèm em học bài, Tú thay đổi hoàn toàn phong thái: chững chạc, nghiêm túc và ân cần. "Nghe con giảng bài cho em mà tôi cảm giác như một thầy giáo đang dạy, rất ra dáng", bố của Tú nhận xét.

Bố mẹ của tân thủ khoa chia sẻ rằng luôn ủng hộ ước mơ và định hướng của con.

Chia sẻ về bí quyết học tập của con, gia đình cho biết Tú ít đi học thêm. Em chủ yếu nắm vững kiến thức từ thầy cô trên lớp, sau đó về nhà tự mày mò, tìm kiếm tài liệu trên mạng. Tinh thần tự học cao độ chính là chìa khóa giúp Tú đạt được những thành tích ấn tượng mà không cần đến các lò luyện thi cấp tốc.

Trước ngưỡng cửa đại học, biết con đam mê công nghệ và dự định xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, gia đình hoàn toàn ủng hộ. "Bố mẹ luôn tôn trọng lựa chọn của con. Mong con chọn được ngành mình yêu thích để có động lực phấn đấu", anh Tuấn nhắn nhủ.