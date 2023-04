'The Inner Peace Podcast' và hành trình tìm về bình yên nội tại

SVVN - Với mục đích giúp mọi người nâng cao nhận thức cũng như xóa bỏ định kiến về các bệnh tâm lý thời hiện đại, đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Nhi và Phạm Ngọc Minh Châu, hai thành viên cố định, cùng các bạn Thủy Linh, Khánh Huyền, Minh Phương (năm thứ nhất, Học viện Ngoại giao) đã cùng nhau bắt tay thực hiện podcast 'The Inner Peace', với 2 series chính: “Lắng” và “Tỏa”.

“Điểm tựa nhỏ” dành cho “những chênh vênh”

Minh Châu, một trong hai thành viên chủ chốt của chuỗi Podcast The Inner Peace chia sẻ: “Thông qua các chủ đề của chuỗi podcast này, người nghe sẽ nhận được những giá trị tích cực của cuộc sống, và họ sẽ nhận được nguồn cảm hứng cũng như truyền được động lực từ các chia sẻ của khách mời thân thuộc, những chuyên gia trên lĩnh vực sức khỏe tinh thần với những góc nhìn đa chiều khác nhau sẽ giúp các bạn trẻ đang loay hoay lạc lối sẽ tìm được điểm tựa nhỏ cho tâm hồn chính mình.

Châu chia sẻ thêm: “Nhóm chúng mình hi vọng The Inner Peace sẽ mang lại giá trị chữa lành cho những tổn thương bên trong của mỗi người, mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mỗi người vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Đóng góp một phần nhỏ cho xã hội như vậy, là tụi mình đã thấy có ích rồi”.

Lắng - "Lắng" lại để yêu thương

“Lắng” để dừng chân lại, sống chậm một chút, để được lắng nghe, tâm sự, để thấy mình không cô đơn lạc lõng. Qua đó, thấu hiểu được chính mình, yêu thương bản thân hơn và có thể bước tiếp phát triển một cách sâu sắc, bền vững và dũng cảm nhất là bức thông điệp của series này trong dự án.

Số đầu tiên của series Lắng, với tập phát sóng mở đầu: “Be brave, my friends - Khủng hoảng hiện sinh nhưng bạn không một mình” đã lên sóng vào ngày 31/3 vừa qua, với sự tham gia của ThS Tâm lý Bình An - một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý 10 năm và Vũ Hoàng Long - một người trẻ với những chiêm nghiệm sâu sắc về trải nghiệm tâm lý mình của chính bản thân đã giúp người nghe giải đáp những thắc mắc: Rốt cuộc, khủng hoảng hiện sinh là gì, mình là ai, làm sao để vượt qua những trũng đoạn chênh vênh đầu đời ấy?

Ngọc Nhi cho biết, tập đầu tiên của series gửi đến những ai đang chênh vênh, hoang mang, mông lung và vô định với lời nhắn “Ai cũng sẽ phải trải qua bão tố, nhưng chúng ta không nhất thiết phải đơn độc đối đầu. "Be brave, my friends". Mong bạn can đảm, dù bạn là ai, ở đâu, đang dừng chân hay vẫn dấn bước trên những hành trình”.

Tỏa – “tỏa hương” cho đời

Tối ngày 8/4 vừa qua, số đầu tiên của series Tỏa, với tập phát sóng: “Đừng so sánh hậu trường của mình với sân khấu của người khác” cũng là ý nghĩa chính của tập lần này. Cuộc trò chuyện với sự có mặt của cô Nguyễn Thị Hương Thuỷ - giáo viên trường THPT Chu Văn An, Hà Nội và anh Trần Đức Thắng – KOL đã phần nào đó xoa dịu cho bạn trẻ, với bớt gánh nặng với cái gọi là áp lực đồng trang lứa: “Gap year để startup triệu đô; 23 tuổi xây nhà cho bố mẹ; Lên manager sau một năm nỗ lực... Tại sao bằng tuổi mình mà họ có thể tài giỏi như thế nhỉ? Liệu “peer pressure” có như chúng ta vẫn nghĩ?”.

Ngọc Nhi cho biết, tỏa ra để lan tỏa năng lượng, để mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp xung quanh, đón nhận tất cả của chính mình, kể cả đó là những sai lầm, khuyết điểm hay khờ dại. Từ đó, mỗi người sẽ tự đúc kết ra cho mình những bài học, hoàn thiện bản thân hơn trên hành trình bước gần hơn đến với đích thành công và tận hưởng hạnh phúc của chính mình.

Nói về dự định tương lai của dự án này, Nhi cho biết “Tụi mình hiện tại chỉ đang có ý định làm tiếp các tập cho hai series Lắng và Tỏa nhưng tập trung phát triển có chiều sâu hơn. Kênh Podcasr vẫn sẽ tiếp tục được phát triển về sau. Vì sức nặng của các học phần trên trường, nên mình với Châu dự tính ít nhất mỗi tháng ra một tập. Và mình cũng muốn những tập sau sẽ làm về chủ đề cần chuyên môn nhiều hơn, như trầm cảm, trầm cảm sau khi sinh, để chúng mình có thể mời các chuyên gia tâm lý”.

Tập tiếp theo của The Inner Peace Podcast là tập 2 của series Lắng, sẽ lên sóng vào ngày 14/4, mang tên “Take a step back: chúng ta không có một Neverland”, nói về quãng đứt gãy giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Đặc biệt, với sự tham gia của chị Hà Lệ Diễm (đạo diễn bộ phim Children of the Mist - Những đứa trẻ trong sương của Việt Nam, lần đầu được lọt vào Top 15 hạng mục "Phim tài liệu dài xuất sắc" tại Oscar 2023).