Thủ khoa Đại học Luật: Đã từng rất chật vật để đuổi kịp những kỳ vọng

SVVN - Đạt GPA 3.67/4.0, điểm rèn luyện 96/100, TOEFL iBT 119/120, Quách Thanh Vịnh An tốt nghiệp loại Xuất sắc hai ngành Luật và Quản trị kinh doanh, trở thành thủ khoa trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngày 01/10/2022, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) đã tổ chức thành công Lễ trao bằng Tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy cho gần 1.300 sinh viên khóa 42 ngành Quản trị - Luật; khóa 43 ngành Luật, ngành Luật Thương mại Quốc tế, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh.

Cũng trong dịp này, thủ khoa tốt nghiệp toàn trường, sinh viên Quách Thanh Vịnh An đã đại diện cho các tân cử nhân phát biểu, gửi lời tri ân đến các thầy, cô đã dạy dỗ và đồng hành trong suốt thời gian học tập tại trường.

Vịnh An là sinh viên lớp Chất lượng cao 42 Quản trị - Luật, khoá 2017 - 2022. Được biết, Quản trị - Luật là chương trình đặc biệt chỉ được đào tạo tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 năm học tập, sinh viên được nhận hai bằng Cử nhân Luật và Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Là cựu học sinh lớp Chuyên Lý của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh), Vịnh An chọn theo học tại ULAW bởi đây chính là ngôi trường mà cả ba và mẹ cô đã từng theo học. Nếu như ba cô là cựu sinh viên Khoá 10 khi trường còn có tên Đại học Pháp lý Hà Nội - Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh thì mẹ cô là sinh viên Khoá 15 của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Được học tập tại đây để tiếp nối truyền thống của gia đinh chính là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.

Vốn là học sinh trường chuyên lớp chọn, lại có nền tảng gia đình tốt, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ thành tích Thủ khoa hôm nay của Vịnh An là điều gì đó hiển nhiên và dễ dàng. Vì vậy, thật bất ngờ khi chính cô tâm sự trong bài phát biểu tốt nghiệp:

“Em đã rất chật vật để đuổi kịp những kỳ vọng của bản thân. Vào học kỳ 1 năm nhất, em đã xém khóc khi lần đầu thuyết trình môn Triết học Mác - Lênin trước cả lớp. Hay vào học kỳ 2 năm nhất, em run đến mức không nói được gì và nhận điểm C+ khi thi vấn đáp môn Luật Hành chính.”

Trong khoảnh khắc đó, đã đôi lần Vịnh An đã nghĩ rằng cô sẽ không thể trở thành một Luật sư nổi tiếng như mẹ hay một Kiểm sát viên tài giỏi như ba. Nhưng giống như câu nói “What does not kill you makes you stronger” (Điều gì không khuất phục được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn), cô buộc bản thân phải quên đi những nỗi sợ, những suy nghĩ tiêu cực ấy để thay đổi.

Với nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình, bạn bè, Vịnh An đã vượt qua những cảm xúc choáng ngợp và vô định ban đầu để gặt hái về một loạt thành tích từ học tập đến ngoại khoá. Giành học bổng, thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia các Câu lạc bộ, tổ chức Đoàn-Hội, đi tình nguyện hay đạt giải tại các cuộc thi học thuật, check-list trên đều được Vịnh An hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh đó, cô còn đi thực tập từ năm nhất và nhiều lần đạt giải quốc gia, đại diện Việt Nam đi thi quốc tế tại các cuộc thi Moot (Phiên toà giả định) - một hoạt động chuyên môn đặc trưng của sinh viên ngành Luật. Sự quyết tâm của cô được thể hiện khi trước mỗi vòng thi Moot, cô đều dành hàng giờ tập luyện trước gương và trước đồng đội.

Luôn đặt việc học là ưu tiên số một, là kim chỉ nam cho mọi quyết định trong 5 năm học đại học, nên đối với Vịnh An, các danh hiệu hay giải thưởng chỉ là phần thưởng thêm, ví như “quả cherry trên chiếc bánh” (the cherry on the cake). Điều quan trọng là cô đã thật sự yêu thích, say mê cả hai ngành Luật và Quản trị kinh doanh cũng như cháy hết mình trong các hoạt động ngoại khoá. Cô thậm chí còn không nắm rõ danh sách chi tiết các môn đã học, tính nhầm điểm trung bình chung nên không ngờ điểm cuối khoá của mình cao đến mức trở thành Thủ khoa tốt nghiệp của trường.

“Sắp tới đây, em và các bạn đồng trang lứa có thể sẽ phải một lần nữa đối mặt với sự vô định, sự choáng ngợp khi chính thức bước chân vào thị trường lao động, đối mặt với vô số cơ hội và thử thách. Tuy nhiên, chúng em đã là những chiến sĩ ra trận với vũ khí trên tay: là những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và kỷ niệm có được sau 4 hoặc 5 năm học tập tại ULAW” - Vịnh An thay mặt các Tân Cử nhân phát biểu tại Lễ tốt nghiệp.

Gửi lời tới các tân sinh viên, nữ Thủ khoa hy vọng các bạn trẻ hãy sống hết mình ở môi trường Đại học, bởi đây là nơi mà chúng ta có thể thoải mái được mắc sai lầm với cái giá tương đối rẻ. Vịnh An khuyên các bạn sinh viên nên phá bỏ những giới hạn của bản thân bởi biết đâu chúng ta xuất sắc hơn những gì chúng ta vẫn thường nghĩ.

Bảng vàng thành tích của Vịnh An Kết quả học tập: - Điểm trung bình toàn khoá: 3.67/4.0 - Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 119/120 - Tiếng Pháp tương đương trình độ A2 - Khoá luận đạt 9.8/10 điểm - Chứng chỉ MOS đạt tuyệt đối 1000/1000 điểm ở hai nội dung Word 2010 và Excel 2016. - Học bổng Kỷ nguyên Hội nhập (Globalized Era Scholarship – GES) năm 2021. Đây là học bổng dành riêng cho các sinh viên năm cuối ngành Luật tại Việt Nam, được tài trợ bởi nhiều công ty Luật trong nước và quốc tế. Hoạt động ngoại khoá: - Xếp loại rèn luyện toàn khoá: Xuất sắc (96/100) - Quán quân nhiều cuộc thi cấp trường ở nhiều lĩnh vực như: Giải bóng rổ 5x5 năm 2021 (thể thao), Moot Tryout 2019 (phiên toà giả định), Just Do It 2017 (học thuật tiếng Anh). - Giải Khuyến khích cấp trường, giải Ba cấp khoa cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021. - Danh hiệu Sinh viên Giỏi năm 2018, Sinh viên Xuất sắc năm 2019, 2020. - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường các năm 2018, 2019, 2020. - Đại diện Việt Nam tham dự Vòng quốc tế cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế (Foreign Direct Investment International Arbitration Moot – FDI Moot) năm 2020 và 2021. - Giải cá nhân hùng biện xuất sắc nhất bên Nguyên đơn cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế (FDI Moot) vòng Quốc gia năm 2020 và 2021. - Giải Nhất phiên toà Tập huấn “Nâng cao kỹ năng tranh tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” tổ chức bởi Đại học Kiểm sát Hà Nội và Hội Luật sư Hoa Kỳ năm 2020. - Đồng giải Ba và Giải cá nhân xuất sắc nhất cuộc thi Moot về Luật Nhân đạo quốc tế (IHL Moot) năm 2019.

