Thủ khoa trường Đại học Hoa Sen: 'Cứ làm đi, làm rồi mới biết năng lực mình đang ở đâu'

SVVN - Phạm Huỳnh Hương (sinh năm 2001) là Thủ khoa toàn trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM năm 2023. Cô nàng là người dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá giới hạn của bản thân và đạt được những thành quả ngọt ngào trong học tập, rèn luyện

Hoạt động, phong trào Đoàn Hội đã giúp mình thay đổi bản thân

Mình là con út trong gia đình có 4 thành viên sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và từng theo học trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Những năm tháng học tại đây, mình đã tham gia Câu lạc bộ Kỹ năng Cộng, cộng tác viên, ban tổ chức của nhiều chương trình. Các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các chương trình thường niên của trường đã giúp mình có dịp tham gia và được trau dồi kỹ năng mềm từ khá sớm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch cũng như cách làm việc có tổ chức, có sự đầu tư và có sự phối hợp giữa nhiều bộ phận, nhiều cá nhân. Các hoạt động câu lạc bộ, Đoàn Hội đã phần nào khiến mình trở nên hoạt bát, năng động và tự tin hơn khi đứng trước đám đông và giúp mình mở rộng mối quan hệ của bản thân, có thêm được những người anh, người chị, người bạn, người em.

Mình thường đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể hay hình dung trước kết quả cuối cùng của công việc ấy sẽ như thế nào, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc cũng như phân bổ thời gian hợp lý. Mình đã hoàn thành tốt việc học và việc tham gia các hoạt động vì mình đã đặt khá nhiều tâm và sức cho mỗi công việc mà bản thân thực hiện. Với bản tính là một người khá cầu toàn, mình thường hay tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng của bản thân đối với từng công việc, mình thường cố gắng tận dụng hết năng lực và năng lượng để hoàn thành công việc. Mình có thể ngủ ít hơn và dành thời gian để tạo ra được sản phẩm học tập là phiên bản tốt nhất hoặc cống hiến trọn vẹn thời gian với bất kỳ hoạt động Đoàn Hội. Bên cạnh đó, mình may mắn có được những người đồng đội tốt. Họ là những mảnh ghép phù hợp, có năng lực tương đồng và cùng chung chí hướng với mình. Vì thế, chúng mình kết hợp cùng nhau thuận lợi, mỗi người đều biết rõ thế mạnh của bản thân và đều có cơ hội được thực hiện thế mạnh ấy, cũng như chúng mình có sự tự giác, chủ động và cùng chung mục tiêu trong việc tạo ra sản phẩm tốt nhất.

Đứng trước mỗi thử thách mới, ở môi trường mới, mình không ngại thử, không ngại làm sai với điều kiện môi trường tạo được cho mình cơ hội để làm cái mới, để được sai và được sửa. Mỗi trải nghiệm có được đối với mình đều là bài học. Dù biểu hiện của chúng là sự thành công hay thất bại khi so với những mục tiêu ban đầu đề ra, nhưng kết quả cuối cùng luôn là những bài học giá trị với những kinh nghiệm được tích luỹ, sự trưởng thành trong hành động và suy nghĩ. “Cứ làm đi, làm rồi mới biết năng lực mình đang ở đâu, làm rồi mới có cơ hội thấy hết những góc khác của vấn đề để từng bước thay đổi và có những quyết định phù hợp hơn”.

Mình hầu như không định lượng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Vì ở mỗi lựa chọn, mỗi công việc, mình đều dốc toàn tâm, toàn lực và làm hết mình với những gì bản thân cho là đúng để cố gắng tạo ra phiên bản tốt nhất. Mình vừa đi làm thêm vừa học tập nên đôi lúc sẽ đánh mất thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình hay những hoạt động vui chơi. Một ngày của mình có thể bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng nhưng kết thúc vào 2-3 giờ sáng hôm sau. Mình thường dành thời gian cuối tuần để học bài, làm bài hoặc làm việc và chọn giải trí bằng việc đổi không gian học tập, làm việc.

Bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc khi trở thành Thủ Khoa toàn trường của trường Đại học Hoa Sen

Khi nhận được kết quả, mình khá bối rối và trải qua một chuỗi cảm xúc từ bất ngờ đến vỡ oà và mừng thầm. Vốn dĩ ngay từ đầu, mình không hề có sự chuẩn bị cho danh hiệu này, mình chỉ cố gắng hết sức với những gì mình biết và có thể làm được, chỉ mong đạt được kết quả tốt nhất ở mỗi bài kiểm tra, mỗi bài báo cáo so với những công sức của bản thân. Với sự may mắn, mình đã đạt được danh hiệu này, đây cũng là dịp mình được nhìn lại hành trình mà bản thân đã cố gắng. Mình cảm thấy kết quả cuối cùng là dấu son rực rỡ, dấu mộc chứng nhận cho những nỗ lực bền bỉ, cho sự kiên định và quyết tâm. Kết quả này là sự đền đáp cho sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân mình, đúng với câu nói “cần cù bù thông minh”.

Học tập tại Đại học Hoa Sen là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đi học cũng như là cột mốc cho những thay đổi, hình ảnh bứt phá của mình đến thời điểm hiện tại. Những tháng ngày học tập tại đây đã mở ra cho mình rất nhiều cánh cửa, cơ hội, tích luỹ được rất nhiều trải nghiệm thực tế, sự thay đổi trong nhận thức và tính cách cũng như những mối quan hệ có giá trị. Bên cạnh đó, Hoa Sen đã giúp mình có được những tình bạn rất đẹp, những người bạn thật sự thấu hiểu, tôn trọng và giúp đỡ mình rất nhiều không chỉ là việc học tập, vui chơi tại trường mà còn là những câu chuyện tinh thần, những câu chuyện ngoài việc học.

Mình muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên đến gia đình và những người thân vì sự yêu thương, những vất vả, sự chấp nhận và âm thầm ủng hộ đối với những lựa chọn của mình. Tiếp theo là lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô ngành Nhân lực nói riêng và các thầy cô của trường Đại học Hoa Sen nói chung khi đã cho mình những bài học, chia sẻ, lời nhận xét trong quá trình học tập cũng như cơ hội, điều kiện để mình và các bạn sinh viên trong nhà trường được là chính mình, được thể hiện, tôn trọng tư duy khác biệt và cơ hội để tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Cảm ơn đến những người anh, người chị, người bạn đã luôn đồng hành, luôn che chở và ở cạnh mình bất cứ khi nào mình cần. Và lời cảm ơn cuối cùng mình muốn dành cho chính bản thân vì sự dũng cảm, vì sự kiên cường, quyết tâm và bền bỉ trong suốt hành trình 3,5 năm tại Hoa Sen. Cảm ơn bản thân vì đã mạnh mẽ, đã không bỏ cuộc giữa chừng dù đây là hành trình nhiều nước mắt và mồ hôi nhưng cuối cùng nụ cười cũng đã đến ở cuối hành trình.

Chúng ta được sinh ra là một bản thể khác nhau với những sứ mệnh riêng mà bạn phải thực hiện, vì thế thành công của mỗi người cũng sẽ rất khác nhau và do chính chúng ta định nghĩa. Thành công của bạn ngày hôm nay và những ngày sau không cần phải so sánh với bất kỳ ai, bạn chỉ cần là chính mình và dũng cảm đi đến cuối cùng bằng chính nỗ lực và sự quyết tâm. Dù kết quả ra sao, dù đạt được hay không đạt được như kỳ vọng, thì mình tin chắc rằng mỗi người chúng ta đều đã có những thành công cho riêng mình: thành công vì đi đến cuối con đường, thành công vì đã không bỏ cuộc và thành công vì đã tích luỹ cho mình những bài học giá trị.

“Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do - sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình” (Viktor E.Frankl). “Đi tìm lẽ sống” giúp mình dần cởi mở hơn trong tư duy, ít áp đặt suy nghĩ, kỳ vọng của bản thân lên những mối quan hệ xung quanh cũng như mình dần dần không còn quá bận tâm hay dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận, lời nói thiếu tính xây dựng về bản thân từ những mối quan hệ xung quanh hay từ bất kì nhân vật nào không có sức ảnh hưởng đối với việc học tập, sự nghiệp của mình. Sự tự do mà Viktor E.Frankl nhắc đến chính là kim chỉ nam giúp mỗi người chúng ta tìm thấy niềm tin vào mỗi quyết định của bản thân.

Con người chỉ có một lần để sống và tuổi trẻ của chúng ta cũng có những giới hạn nhất định, nếu không sớm tìm thấy sự tự do trong suy nghĩ, nếu không sớm dũng cảm giải phóng bản thân khỏi những băn khoăn giữa cái có thể - cái không thể, nếu cứ mãi bận tâm xem người khác nghĩ gì, đánh giá gì về mình thì chúng ta chỉ mãi sống cuộc đời của người khác chứ không phải sống cho chính mình. Để có được niềm vui ở cuối hành trình và đón nhận thành công dù chúng ở trạng thái nào thì trước hết ở điểm bắt đầu, bạn cần phải tự lựa chọn và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.

Sẽ chẳng ai có thể bắt chúng ta làm theo, sống theo cách họ muốn trừ phi chúng ta cho phép điều đó xảy ra và khi ấy chính bạn đã có sự lựa chọn của riêng mình. Hoàn cảnh là yếu tố ngoại cảnh không thể thay đổi, điều khiến bạn là bản thể khác biệt trong hoàn cảnh ấy chính là lựa chọn của chúng ta đối mặt và thích nghi với hoàn cảnh, đấy chính là con đường dẫn đến những kết quả cuối cùng do chính ta tạo nên.