Tìm ra đội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi 'Battle UNITY 2025' diễn ra tại Pháp

SVVN - Đêm Chung kết 'Saigon Breaking Battle - Đường tới Paris 2024' diễn ra tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ đam mê Breakdance (điệu nhảy đường phố).

Được phát động từ 15/3/2024, 'Saigon Breaking Battle - Đường tới Paris 2024' do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại TP. HCM tổ chức nhằm hưởng ứng Olympic Paris 2024. Đây là năm đầu tiên, bộ môn thể thao đường phố Breakdance được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội. Sự kiện đặc biệt thu hút công chúng và bạn trẻ bởi có sự quy tụ của Ban Giám khảo là 3 dancer kỳ cựu: Tô Bắc Sơn (Mountain), Bboy Ly và PowerPaul (Hiệp hội Breakdance Pháp).

Trải qua vòng tuyển chọn khắt khe khắp cả nước, 50 nhóm xuất sắc nhất đã bước vào vòng Loại và Chung kết. Đêm Breaking Night trải qua 2 vòng: Battle1 Thi đấu giữa các đội Việt Nam và Battle2 Biểu diễn – Thi đấu quốc tế.

Tại vòng loại Battle1, với sự tranh tài liên tục và đầy quyết liệt, 4 nhóm xuất sắc nhất đã bước vào chung kết gồm: G.M.V Street Show, Good Morning Squad, Fido Crew và The Last Battle. Trong đó, Fido Crew đã may mắn giành giải Nhất với chuyến đi Pháp tham dự cuộc thi 'Battle UNITY 2025' tại Caen (Normandy, Pháp), do Viện Pháp tại TP. HCM tài trợ toàn bộ chi phí.

Ngay sau đó, vòng Battle 2 là sự đối đầu đầy kịch tính giữa hai đội Việt Nam: Fido Crew, The Last Battle với SNT Crew - Hiệp hội Breakdance Pháp và 040 Finest (Đức) với xếp hạng: Giải nhất 1000 đô la Mỹ thuộc về The Last Battle; giải Nhì 600 đô la Mỹ thuộc về Fido Crew; SNT Crew đứng thứ Ba với 300 đô la Mỹ.

Không giấu được niềm hạnh phúc của người chiến thắng, đội Fido Crew bày tỏ: “Tụi mình rất vui vì được trở thành đội đại diện cho Việt Nam đi Pháp thi đấu và tụi mình tin rằng bất kể giải đấu nào Fido tham gia đều phải giành chiến thắng”.

Đội 040 Finest (Đức) cũng vui mừng với chuyến thi đấu tại Việt Nam: “Cảm xúc của chúng tôi thực sự rất vui. Trận đấu không chỉ mang tới nhiều cảm hứng, năng lượng mà còn là cơ hội để chúng tôi giao lưu với các tài năng trẻ. Đặc biệt, được thi đấu với đội tuyển Pháp và Việt Nam là trải nghiệm đáng nhớ và chúng tôi biết ơn vì đã được ở đây đêm nay”.

Breaking là môn thể thao thi đấu đối kháng, khởi nguồn từ Mỹ vào những năm đầu thập kỷ 1970, tuy có lịch sử lâu đời nhưng khi du nhập vào Việt Nam, Breakdance vẫn bị gắn mác chỉ là “trò giải trí đường phố”. Cũng chính vì vậy, khi Olympic Paris 2024 công bố đưa Breakdance trở thành môn thi đấu phụ của Thế vận hội, đã tạo ra bước ngoặt mới đánh dấu tên tuổi cho môn thể thao này.

Năm 2023, Việt Nam may mắn giành được 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc Breaking ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Tiếp nối thành công đó, Saigon Breaking Battle cùng cuộc thi 'Battle UNITY 2025' tại Caen chính là “tấm vé thông hành” tốt nhất giúp bạn trẻ Việt Nam khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc tế. Đồng thời, góp phần xóa bỏ định kiến chưa đúng về Breakdance.

Ông PowerPaul đánh giá cao chất lượng các thí sinh năm nay: “Tôi đến Việt Nam từ năm 2019, và so với hiện tại tôi thấy trình độ của các dancer Việt đã nâng cao hơn rất nhiều. Họ thể hiện bản sắc rõ nét hơn, tinh thần quyết tâm chiến đấu cao hơn. Họ tôn trọng văn hóa hiphop. Điều này làm tôi thấy rất vui. Trong buổi thi đấu hôm nay có rất nhiều cuộc giao hữu đầy sống động, cũng có những giọt nước mắt... tất cả khiến cho Ban Giám khảo cảm động và hài lòng, vì chúng tôi có thể cảm nhận sâu sắc nguồn năng lượng và cảm xúc chân thật của các thí sinh”.

Bên cạnh đó, vị giám khảo đến từ Pháp còn dành nhiều lời khen tặng tiềm năng phát triển ngành Breakdance Việt Nam: "Thông qua việc SNT Crew đã có cơ hội làm việc với các đội Việt Nam vào tháng 12/2023, tại đêm Chung kết hôm nay và sự kiện tiếp nối sắp tới, cho thấy mạng lưới hệ thống Breakdance ở đây hoạt động rất mạnh, nhiều hoạt động được tổ chức để các dancer Việt được thể hiện tài năng. Giống như thông qua cuộc thi 'Saigon Breaking Battle' được tổ chức, nhóm Fido Crew đã giành chiến thắng, được đi Pháp tham dự giải đấu. Đây cũng là cơ hội cho tôi mở mang tầm mắt về thực lực của Breakdance Việt Nam", ông PowerPaul chia sẻ.