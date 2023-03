Tìm ra giá trị bản thân thì đừng ngại thử một lần

SVVN - Võ Thị Minh Ngọc, sinh năm 2003, đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô gái người Nghệ An chọn thi vào lĩnh vực không phải là ưu thế của mình như một sự thử thách trong chính hành trình chinh phục tri thức.

Minh Ngọc là người con duy nhất trong một gia đình tại Nghệ An nên từ nhỏ cô đã luôn được ba mẹ quan tâm, yêu thương đùm bọc. “Có lẽ đó cũng là lý do mà những năm tháng học sinh mình chưa thực sự được trải nghiệm nhiều, cũng như chưa được tiếp xúc với nhiều người. Ngay cả chuyện định hướng ngành học đại học của mình, bố mẹ cũng đã có những ấp ủ, dự định từ lâu. Mẹ của mình bày tỏ mong muốn mình sẽ thi vào trường Đại học Ngoại thương, bởi vì từ nhỏ mình đã bộc lộ niềm yêu thích sâu sắc với môn Toán học và Tin học, thêm nữa là khối ngành kinh tế rất hấp dẫn đối với nhiều người tại thời điểm đó. Còn bố mình thì cảm thấy việc mình có thể trở thành sinh viên của Học viện An ninh rất đáng tự hào. Cho nên khi mà mình chọn ngành Ngôn ngữ Anh của ULIS làm nguyện vọng 1, mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi, thậm chí là sự phản đối.

Nhưng vì cá nhân mình thích được thử sức ở đa dạng các lĩnh vực. Thoáng nghe có vẻ hơi đi ngược lại số đông bởi đa phần mọi người sẽ chọn lĩnh vực mà mình có ưu thế hơn. Còn đối với bản thân mình, dù tiếng Anh trong những năm cấp 3 không phải là sự ưu tiên, nhưng mình cho rằng môi trường ngoại ngữ ở đại học sẽ có thể giúp mình khai phá tiềm năng sâu bên trong, giúp mình tự tin và tìm ra giá trị bản thân. Đó là lý do mình không ngại thử một lần” – Minh Ngọc tâm sự.

Hiện tại, Minh Ngọc đang giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn và Trưởng ban Hậu cần tại câu lạc bộ dịch thuật tiếng Anh của khoa. Năm vừa rồi Minh Ngọc vinh dự là 1 trong 11 gương mặt Đảng viên tiêu biểu thuộc chi bộ sinh viên. Ngoài ra cô còn là Phó chủ nhiệm của Dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ khiếm thị, hàng tuần Ngọc đều dành ra thời gian để dạy học tình nguyện cho các bạn khiếm thị, và những bạn có hoàn cảnh khó khăn ở lớp học tình nguyện Hoa Mặt Trời. “Mình cũng luôn dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những niềm vui nho nhỏ khi làm được việc có ích với người thân và bạn bè. Việc đó cũng giống như một hình thức cổ vũ mình tiếp tục cố gắng vậy” – Cô chia sẻ.

Bản thân Minh Ngọc cho rằng việc chọn ngành học không phải là ưu thế trước đó đã là một thách thức đối với cô. Cô sinh viên tâm sự: “Mình thậm chí còn dự đoán đến khả năng đội sổ ở lớp đại học, vì hầu như mọi người ai cũng có niềm đam mê tiếng Anh từ trước đó… Nhưng mình chợt nhận ra, phàm là việc học, không bao giờ là muộn. Có thể nói, điều giúp mình tận hưởng quá trình học, đó là - học cách yêu. Trước khi vào ULIS, mình chưa bao giờ nghĩ rằng vẻ đẹp của ngôn từ có thể làm nao lòng con người ta đến thế. Và việc bản thân được tìm hiểu về văn hóa, về cuộc sống, lại làm mình càng thêm yêu con người, yêu cuộc sống hơn. Mỗi ngày mình lại một yêu thêm một chút, và nó làm mình hạnh phúc khi được “làm chủ’” kiến thức.’’

Khi được hỏi về mấu chốt để làm chủ kiến thức, tìm ra giá trị bản thân, Ngọc nghĩ rằng trước tiên nên học cách làm chủ thời gian. Cô bày tỏ: “Mấu chốt giúp mình cân bằng mọi việc hằng ngày từ việc học, tham gia ngoại khóa và đi làm thêm đều từ việc không trì hoãn và học cách sắp xếp lịch trình. Mình cảm thấy quý trọng từng phút thời gian trôi qua. Việc buông thả bản thân ở thời gian dài sẽ không đúng với tinh thần của tuổi trẻ. Mình còn trẻ, mình làm được, và mình còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa. Nên là cứ bắt tay vào việc thôi!”

Trên hành trình tìm kiếm và chinh phục tri thức, Minh Ngọc tâm niệm: “Bạn phải nhịn, cho đến khi xuân đến hoa nở. Bạn phải đi, đi đến nơi đèn đuốc sáng trưng. Bạn phải nhìn hết sự rộng lớn của thế giới, rồi mới phán đoán nó đúng hay sai. Bạn phải trở nên tốt hơn, cho đến khi bạn có thể đứng bên cạnh người khi xưa nghĩ đến cũng không dám. Bạn phải trở thành con người mà mình luôn khao khát. Những chuyện này, không được thiếu cái nào hết.” Có lẽ đó cũng chính là động lực giúp cô gái nhỏ này có thể lần lượt chinh phục những dấu mốc đáng nhớ trong thời sinh viên của mình.

Những thành tích nổi bật của Minh Ngọc: - Bằng khen của BCH HSVVN TP HN cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Sinh viên 5 tốt’’ cấp thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 - Giấy chứng nhận của BCH ĐHQGHN cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Sinh viên 5 tốt’’ cấp ĐHQGHN năm học 2021-2022 - Giấy khen của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Sinh viên xuất sắc’’ năm học 2021-2022 - Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở’’ năm 2022 - Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Đại sứ thủ lĩnh’’ trong chương trình ‘‘Đại sứ ULIS’’ 2022 - Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt giải Nhất đợt nghiệm thu đề tài NCKH, ĐMST KN cấp trường ĐHNN năm 2022 - Giấy chứng nhận của BCH trường ĐHNN cho sinh viên đạt danh hiệu ‘‘Sinh viên 5 tốt’’ cấp ĐHNN, ĐHQGHN năm học 2021-2022 - Giấy chứng nhận của SonTa Foudation cho thành viên nhóm đạt giải Nhất cuộc thi ‘‘Sáng kiến vì cộng đồng 2022’’ - Đảng viên xuất sắc thuộc Chi bộ sinh viên trường ĐHNN năm 2022 - Học bổng KKHT loại A của khoa kỳ 2 năm học 2021-2022 - Bí thư chi đoàn giỏi trường ĐHNN năm 2023