Tìm ra Quán quân cuộc thi ‘Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì cuộc sống xanh’

SVVN - Trong cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì cuộc sống xanh (Innogreenlife) do trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tổ chức vừa qua, dự án IUHCoder của nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin đã giành giải Nhất chung cuộc, với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Trần Văn Nhân (năm thứ tư, ngành Kỹ thuật Phần mềm, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM - trưởng nhóm dự án) chia sẻ, ý tưởng của dự án được nhen nhóm từ chính các thầy cô và các bạn sinh viên đam mê lập trình. Cảm nhận được những khó khăn của người học trong quá trình tự học, tự thực hành viết các chương trình trên máy tính nhưng không kiểm tra được tính đúng/sai cũng như mức độ tối ưu của thuật toán/chương trình nên nhóm đã chia sẻ vấn đề với giảng viên hướng dẫn là thầy Nguyễn Hữu Tình.

Qua khảo sát, các bạn cũng được biết thêm rằng, ngay cả các thầy cô giáo cũng bị quá tải khi phải chấm điểm với số lượng lớn các bài thi, bài kiểm tra, cũng như khả năng đánh giá chính xác năng lực người học và đảm bảo sự công bằng. “Những khó khăn thường gặp trong học tập đã tạo động lực để nhóm phát triển nền tảng cung cấp nội dung và công cụ để chấm code tự động trên môi trường trực tuyến, với tôn chỉ “Build by students for students, build by teachers for teachers” (tạm dịch: Người học giúp người học, giáo viên giúp giáo viên)”, Văn Nhân chia sẻ.

Từ ý tưởng đó, Nhân cùng các đồng đội trong đội tuyển thi Olympic Tin học của trường như Phan Chí Trung (Huy chương Đồng khu vực châu Á, cuộc thi lập trình quốc tế ICPC), Thái Thị Hiền (Huy chương Đồng Olympic Toán học Sinh viên Việt Nam), Đào Xuân Hoàng Tuấn (Giải Ba cuộc thi lập trình ICPC toàn quốc), cùng nhiều gương mặt trẻ ở độ tuổi 19 - 20, đã cho ra mắt sản phẩm “Hệ thống chấm code tự động trên môi trường trực tuyến”. Ý tưởng tham gia dự thi và đoạt giải Nhất trong Hội nghị Khoa học trẻ cấp trường (YSC) năm 2022 và tiếp tục phát triển thành dự án khởi nghiệp dự thi 'Innogreenlife' năm 2023.

Tại buổi tổng kết và trao giải, Ban Giám khảo cuộc thi khởi nghiệp 'Innogreenlife' đã đánh giá cao dự án vì đã mang lại tác động xã hội sâu rộng, thay vì chỉ tập trung kinh doanh vì lợi nhuận. Mặt khác, nền tảng sử dụng công nghệ để chuyển đổi phương pháp đánh giá chấm điểm tự động nhằm mang lại hiệu quả cao cho cả người học và người dạy cũng như giúp các đơn vị đào tạo, tổ chức giáo dục mở rộng quy mô một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhờ phát triển trên nền tảng tảng trực tuyến, nhóm cũng tham vọng đưa hệ thống này đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, giúp các em được tiếp cận nguồn tài nguyên con người là các thầy cô giáo giỏi ở các đô thị lớn

Hiện tại, dự án IUHCoder đang có sự đồng hành của FPT Smart Cloud, đơn vị tài trợ host và cloud cho dữ liệu của nền tảng và Trung tâm Tin học, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM là đơn vị tài trợ giải thưởng cho các cuộc thi tổ chức trên nền tảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn một năm chạy thử, hệ thống đã có hơn 1.000 người dùng, tổ chức hơn 60 cuộc thi lập trình cho sinh viên trong và ngoài trường, thu nhận và chấm tự động gần 50.000 lượt bài tập lập trình.

Mô hình kinh doanh kết hợp giữa thu phí người dùng (B2C) cung cấp giải pháp cho tổ chức giáo dục, doanh nghiệp (B2B) đang được nhóm nghiên cứu thử nghiệm, cùng với kế hoạch tiếp tục phát triển nội dung, phát triển cộng đồng người dùng miễn phí, phát triển các tính năng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.