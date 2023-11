Tìm ra Quán quân cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2023’

SVVN - Mới đây, 20 đội sinh viên tham gia thi Chung kết online cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2023', với chủ đề "Tấn công và phòng thủ". Đội UIT.Wolf_Brigade (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi.

Đội UIT.Wolf_Brigade và đội UIT.Oppenheimer của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) lần lượt đoạt giải Nhất và giải Nhì cuộc thi. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin Vô địch cuộc thi này.

Đội đội UIT.Wolf_Brigade gồm 4 sinh viên năm thứ ba, ngành An toàn thông tin: Lê Phú Đức, Lê Khắc Trung Nam, Lê Mậu Anh Phong và Nguyễn Hữu Dương.

Vòng Chung kết cuộc thi năm nay ghi nhận 18 đội của Việt Nam và 2 đội từ Indonesia, Singapore tham gia tranh tài. Cuộc thi diễn ra 5 giờ, liên tục xoay quanh các thực hành về an toàn thông tin.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2023” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD - ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT - TT) đồng tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giúp sinh viên các trường đại học, học viện Kỹ thuật trong các nước ASEAN giao lưu, trao đổi kiến thức về An toàn thông tin.

Dự kiến, lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 30/11.