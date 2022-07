Tình yêu Hàn Quốc to lớn trong chàng Tiktoker xứ Nghệ

SVVN - Nguyễn Tất Lâm (sinh năm 2003) là sinh viên năm hai, ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. Sở hữu ngoại hình ấn tượng và nhiều tài lẻ, nam sinh xứ Nghệ thu hút một lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Tiktok. Vốn là người hâm mộ lâu năm của nhóm nhạc đình đám SNSD, Tất Lâm quyết tâm phát triển bản thân để hoàn thành ước mơ được đến với xứ sở kim chi.

Những bước chân đầu tiên

Rời xa môi trường quen thuộc để đến với mảnh đất Thủ đô, mình không khỏi choáng ngợp bởi nhịp độ sống nơi đây. Đã có lúc đứng giữa dòng người giờ tan tầm, trong lớp khói bụi dày đặc và tiếng còi xe inh ỏi bên tai, mình muốn gục ngã trước nhịp độ xô bồ của Hà Nội. Tuy nhiên, với khao khát cống hiến cùng sự giúp đỡ của bạn bè, mình nhanh chóng phá vỡ giới hạn an toàn của bản thân và hòa nhập mọi người.

Ấp ủ đam mê to lớn với nghệ thuật và vũ đạo từ lâu, mình quyết định trở thành một phần của 69 CREW - CLB Nhảy Học viện Ngoại giao. Tại 69 Crew, mình không chỉ được gặp gỡ, kết nối với những người bạn cùng đam mê, mà còn tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn. CLB là một sân chơi để mình thỏa sức tập luyện, từ đó hoàn thiện từng bước nhảy khó nhằn. Có thể nói, nguồn năng lượng tích cực, năng động nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp của DAV đã tiếp thêm nội lực trên hành trình phát triển bản thân của mình.

Hơn ai hết, mình ý thức rõ ràng việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Thông qua hai nền tảng chính là Instagram và Tiktok, mình từng bước phát triển hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng nhưng cũng không kém phần cá tính. Với lợi thế sẵn có về nhảy và lợi thế về ngoại hình, mình may mắn nhận được nhiều phản hồi tích cực với 1,2K người theo dõi trên Instagram và nhiều video lên xu hướng Tiktok. Những thành tựu tuy nhỏ thôi, nhưng đủ để mình vững tin bước tiếp trên hành trình tại Học viện Ngoại giao.

Hàn Quốc trong tôi là …

Là một sinh viên truyền thông, mình không khỏi ngưỡng mộ cách người Hàn lồng ghép đầy khôn khéo bản sắc văn hóa của họ qua các ấn phẩm giải trí. Cũng như bao bạn trẻ, mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ làn sóng Hallyu. Tình yêu Hàn Quốc trong mình khơi nguồn từ hình ảnh đẹp lung linh và những bước nhảy cháy bỏng của các thần tượng Kpop. Để rồi càng say mê từng bộ phim hay bài hát, mình càng khao khát được tìm hiểu sâu hơn về ẩm thực, phong tục, tín ngưỡng, đặc biệt là phong cách sống của người Hàn. Có thể nói, thái độ sống hào sảng, tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm của họ đã truyền cảm hứng to lớn cho mình. Tình yêu to lớn đó là động lực vững vàng để mình dám mơ về một ngày được đặt chân đến Hàn Quốc.

Với quan niệm ‘Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại’, mình luôn cố gắng đặt trọn tâm huyết vào những gì bản thân theo đuổi. Mình tập thói quen xem phim không phụ đề. Lượng thời gian cho việc tập nghe và nói tiếng Hàn được tăng lên đáng kể. Bàn phím máy tính bắt đầu chi chít những mẩu giấy dán chữ tượng hình. Những chiếc clip bài giảng tiếng Hàn được nghe đi nghe lại và cuốn sổ ghi chép thì ngày một dày thêm. Không chỉ vậy, dưới sự hỗ trợ của thầy cô trong khoa, mình chủ động tạo dựng môi trường để trau dồi kiến thức thông qua việc tham gia thành lập DKC - CLB Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc. Thành công đến với mình ngay sau đó tại cuộc thi tìm hiểu nét đẹp và văn hóa Hàn Quốc do Học viện Ngoại giao phối hợp với CLB tổ chức. Sau biết bao cố gắng từ những ngày đầu tham gia, đội thi của mình đã xuất sắc dành chức quán quân chung cuộc.

Hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Thế nhưng là một người trẻ giàu nhiệt huyết và hoài bão, mình mong rằng bản thân sẽ không ngừng nỗ lực để chạm đến ước mơ.