Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay'

SVO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước mong tuổi trẻ Việt Nam bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai.

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng

Sáng 25/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng và người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhấn mạnh lịch sử vẻ vang của Đoàn luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, ở mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn đậm nét của những người trẻ biết đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động và khát vọng cống hiến.

Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hoạt động của Đoàn đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hơn, hiện đại hơn và gần gũi với thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

Các phong trào hành động cách mạng như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến khu công nghiệp, khu dân cư. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát với nhu cầu thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên Trọng thể Đại hội.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng trân trọng mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đổi mới mạnh mẽ hơn để gần thanh niên hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì Tổ quốc.

Theo đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở một số nơi còn chậm đổi mới, chưa thực sự chạm đến suy nghĩ, băn khoăn và khát vọng của thanh niên. Việc tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống, nhất là thanh niên công nhân, lao động tự do, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên trên không gian mạng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Một số phong trào còn dàn trải, nặng về hình thức, thiếu sản phẩm cụ thể; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đồng đều, đặc biệt về năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, kỹ năng đối thoại và tổ chức thanh niên hành động.

"Tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn; đổi mới cả tư duy, phương thức hoạt động và năng lực hành động để gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và thế hệ trẻ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Thanh niên trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước

Phân tích bối cảnh phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm Đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra ngày càng cấp thiết trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Điều đó vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với thanh niên về việc làm, kỹ năng, bản lĩnh văn hóa và năng lực thích ứng.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng và cách mạng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các đại biểu tham dự Đại hội.

"Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay, có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn ra mắt tại Đại hội.

Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Tôi mong mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày: Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế. (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm)

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ kỳ vọng, sau Đại hội, tuổi trẻ cả nước sẽ bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình cũng như tương lai của đất nước.