TPHCM chuẩn bị đón thêm 680 nghìn học sinh đến trường học trực tiếp

SVVN - Ngày mai (4/1), bên cạnh hơn 150.000 học sinh khối 9 và 12 đã đến trường học trực tiếp từ 13/12, TPHCM sẽ đón thêm khoảng 680.000 học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 đến trường sau hơn 8 tháng phải học trực tuyến.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, khi tổ chức dạy học trực tiếp, các trường có thể bố trí lệch ca, lệch giờ. Các cơ sở giáo dục được chủ động trong sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp nhưng tại cùng một thời điểm, số lượng học sinh học tập trực tiếp không được vượt quá 50% tổng số học sinh của đơn vị.

Tuy nhiên, việc đón số lượng lớn học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng từ nhà trường lẫn phụ huynh, học sinh nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Tại Trường THPT Nguyễn Du, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi lớp chỉ 30 em nên không thực hiện việc chia lớp, việc tổ chức giảng dạy thực hiện theo quy định cấp độ dịch của TP. Theo đó, các em sẽ đi học từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi ngày 3-4 tiết, tùy khối lớp. Trong đó, lớp 12 sẽ học 24 tiết trực tiếp/tuần; khối 10 và 11 là 18 tiết/tuần, số tiết còn lại sẽ học trực tuyến. Sau mỗi buổi học, trường sẽ tổng vệ sinh các phòng học. Theo ông Phú, để chuẩn bị đón học sinh trở lại, nhà trường đã tổ chức cho các em đến lớp trước 1 buổi để làm quen cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh khi quay trở lại trường học.

Còn tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), sau khi tổ chức họp phụ huynh học sinh, nhà trường quyết định cho học sinh đến trường trước một buổi để làm quen với quy định phòng chống dịch bệnh thực tế. “Do số lượng học sinh đông nên công tác tổ chức dạy và học sẽ áp lực hơn. Bên cạnh việc bố trí giãn cách, Trường sẽ bố trí mỗi khối học một buổi khác nhau, với 24 tiết/tuần, 8 tiết còn lại học online” ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trường nhà trường cho biết.

Tương tự, một số trường học khác cũng thực hiện việc mở lại cửa trường theo cấp độ dịch nơi đóng trú và tỏ ra tự tin do đã đón học sinh khối 9 và 12 cách đây 3 tuần. Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) cho biết, do lớp 12 là lớp cuối cấp, quận 4 cũng vừa được trở về dịch cấp độ 2 nên nhà trường tổ chức cho học sinh khối 12 học 2 buổi sáng, chiều. Riêng khối 10, 11 học một buổi để đảm bảo giãn cách. Cũng theo ông Đảo, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Nhà trường đã cân đối chi phí để mua bộ test nhanh phục vụ phòng chống dịch. Nếu giáo viên, học sinh nào có dấu hiệu là test luôn để bảo đảm an toàn.

Được biết, ngay khi trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài phải học trực tuyến, các em sẽ bắt tay ngay vào ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, việc tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến 22/1. Hiệu trưởng các trường được giao trách nhiệm tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh và tổ chức kiểm tra định kỳ theo đúng quy định. Đối với học sinh khối 6 và học sinh thuộc các khối lớp khác vì lý do bất khả kháng không thể đến trường tham dự kiểm tra học kỳ trực tiếp trong khoảng thời gian trên thì được kiểm tra sau khi quay lại trường học tập và để được bổ sung kiến thức, khắc phục các hạn chế do học tập trực tuyến kéo dài.