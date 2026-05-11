Từ miền Tây đến Ivy League: Nam sinh Việt trúng tuyển chương trình MBA Đại học Cornell

SVO - Lớn lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 2003) là sinh viên Việt Nam duy nhất khóa 2022 - 2025 tốt nghiệp loại Honors, chuyên ngành Marketing, ĐH Southern Methodist, với GPA 3.97/4.00. Mới đây, chàng trai tiếp tục ghi dấu ấn khi trúng tuyển chương trình MBA của ĐH Cornell, một trong những trường thuộc hệ thống Ivy League danh giá.

Xuất phát điểm là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Bến Tre, Khoa sớm thể hiện năng lực học tập nổi bật, với nhiều giải thưởng học sinh giỏi và xuất sắc nhận học bổng trị giá gần 4 tỷ đồng để theo học tại Southern Methodist University (SMU), Mỹ. Tại đây, Khoa lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing, với mong muốn trực tiếp tạo ra những chiến dịch sáng tạo, góp phần xây dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp và gắn kết lâu dài với thương hiệu.

Dù có nền tảng tiếng Anh tốt, cùng với sự định hướng của gia đình, cũng như hai người anh trai từng học tập và làm việc tại Mỹ, Khoa vẫn gặp phải những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, văn hóa và lối sống. Chàng trai bộc bạch: “Mình đã tập sống độc lập hơn, từ việc quản lý thời gian đến việc cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Mình may mắn có anh hỗ trợ, nhờ đó, mình phát triển bản thân và học tập thuận lợi hơn. Xa nhà khiến mình càng gắn bó với gia đình và quê hương, và chính nỗi nhớ ấy trở thành động lực để mình vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình”.

Trong suốt bốn năm học tại SMU, Khoa được nhận nhiều học bổng như Scholar Provost và BBA Distinguished Cox Scholar. Với điểm GPA 3.97/4.00, chàng trai xuất sắc trở thành người Việt duy nhất trong danh sách tốt nghiệp loại Honors của trường. Khoa nhấn mạnh rằng, thành tích này không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình cùng những người xung quanh. Đây cũng là nguồn động lực để Khoa tiếp tục chinh phục những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Ngoài học tập, Khoa tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Được biết, chàng trai đồng sáng lập và giữ vai trò Chủ nhiệm Godaco Scholarship - quỹ học bổng tư nhân lớn nhất trong lịch sử Trường THPT Chuyên Bến Tre, đã trao hơn 300 triệu đồng cho các bạn học sinh. Tại SMU, Khoa làm gia sư cho khoảng 400 sinh viên và vinh dự nhận giải thưởng Ben Thomas Award for Excellence in Tutoring 2025. Bên cạnh đó, Khoa cũng đại diện trường tham dự cuộc thi National Student Advertising Competition (NSAC), được chọn vào chương trình McKinsey Consulting Fellowship 2025, và từng tình nguyện giảng dạy tại Medan, Indonesia.

Anh Khoa đại diện cho Godaco Scholarship phát biểu tại Trường THPT Chuyên Bến Tre.

Từ nền tảng học thuật và kinh nghiệm thực tế trong những năm đại học, Khoa sớm dành sự quan tâm cho Cornell Johnson Graduate School of Management (Cornell) - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thuộc Ivy League, nổi tiếng với chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) nằm trong top 10 - 15 thế giới.

“Động lực lớn nhất thôi thúc mình nộp hồ sơ vào trường đến từ doanh nghiệp thủy sản cá tra của gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ nhỏ, mình đã chứng kiến những khó khăn trong điều hành và mở rộng công ty, qua đó hình thành trách nhiệm dài hạn với doanh nghiệp. Mình nhận ra, phía sau doanh thu là trách nhiệm với nhân viên, đối tác và cả hệ sinh thái. Chính trải nghiệm đó khiến mình muốn quay về phát triển doanh nghiệp, và để làm được, mình cần một nền tảng quản trị bài bản về chiến lược, vận hành và mở rộng, nhằm nâng vị thế cá tra nói riêng và thủy sản Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới”, Khoa chia sẻ.

Bộ hồ sơ ứng tuyển Cornell là một trong những thành tựu mà Khoa tự hào nhất, bởi chàng trai đã tự bắt tay làm từ con số 0 và dành nhiều thời gian để đầu tư cho từng chi tiết. Khó khăn lớn nhất là việc phải sắp xếp các ý tưởng bài luận sao cho không chỉ hay và sáng tạo mà còn giữ sự logic, thể hiện rõ định hướng nghề nghiệp và sự phù hợp với trường Cornell. Vì vậy, Khoa đã nhiều đêm thức khuya chỉnh sửa để đảm bảo sự nhất quán. Dù điểm GMAT chưa phải là thế mạnh, Khoa tập trung làm nổi bật thành tích học tập, câu chuyện cá nhân và thư giới thiệu, chứng minh năng lực qua quá trình học tập tại SMU.

Với Khoa, việc mang câu chuyện của quê hương miền Tây đến một chương trình MBA thuộc Ivy League vừa là niềm tự hào cá nhân, vừa là động lực để quay về đóng góp cho nơi mình bắt đầu.

Là một trong số ít sinh viên Việt Nam được nhận vào chương trình MBA này, Khoa cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất của mình nằm ở câu chuyện cá nhân gắn liền với mục tiêu rõ ràng: Quay về phát triển doanh nghiệp gia đình trong ngành thủy sản Việt Nam và xa hơn là mở rộng sang nông nghiệp, tài chính và logistics. Hồ sơ của Khoa được xây dựng có chủ đích, nhất quán từ học thuật, trải nghiệm thực tế đến đóng góp cộng đồng, thể hiện sự chân thành và định hướng dài hạn. Đặc biệt, Khoa chỉ tập trung toàn lực vào Cornell, và chính sự kiên trì pha chút mạo hiểm đó đã mang lại “quả ngọt”.

Được biết, Khoa được nhận theo diện Deferred - phương thức đánh giá ứng viên khắt khe dựa trên tiềm năng dài hạn và mức độ phù hợp với ngôi trường, với tỷ lệ cạnh tranh cao. Chàng trai dự định tận dụng tốt khoảng thời gian trước khi nhập học để tích lũy kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế, qua đó hiểu rõ cách doanh nghiệp tạo doanh thu, xây dựng quan hệ khách hàng và vận hành chuỗi giá trị. Khoa kỳ vọng, chương trình MBA sẽ giúp anh phát triển tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo, đặc biệt trong chuỗi cung ứng, vận hành và phát triển bền vững, với mục tiêu dài hạn là quay về nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng doanh nghiệp gia đình một cách bài bản, có trách nhiệm.

Khoa nhắn gửi: “Lời khuyên của mình dành cho các bạn sinh viên là hãy giữ kỷ luật, nỗ lực mỗi ngày và tin vào năng lực cũng như ước mơ của bản thân. Niềm tin đó sẽ giúp mọi quyết định trở nên rõ ràng và vững vàng hơn, kể cả khi đối mặt với khó khăn. Hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi, trải nghiệm và mở rộng góc nhìn, đồng thời đừng quên giúp đỡ người khác khi có thể. Cuối cùng, hãy luôn nhớ về điểm xuất phát của mình - vừa giữ sự khiêm tốn, vừa là động lực để quay về đóng góp cho nơi ta bắt đầu".

