Nhà thiết kế trẻ nâng cấp bản thân bằng cuộc thi chuyên ngành

Andy Võ (tên thật Võ Minh An) theo đuổi chuyên ngành Thiết kế Thời trang vì một ước mơ đã được nuôi dưỡng từ nhỏ. Với Andy, thời trang không chỉ là sự sáng tạo, còn là cách thể hiện cá tính và góc nhìn nghệ thuật. Từ nhỏ, Andy đã có những bản thiết kế đầu tiên cho mình: "Khi xem các chương trình thời trang, mình thường tự vẽ lại những bộ trang phục, những nét vẽ ngô nghê nhưng lại có niềm thích thú rất lớn. Chính khoảnh khắc giản dị ấy trong tuổi thơ ấy cùng với sự động viên và ủng hộ từ cha mẹ đã giúp mình nhận ra niềm đam mê với thời trang".

Nhà thiết kế trẻ Andy Võ cùng thí sinh 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'.

Để thiết kế thành công một bộ trang phục, cũng như bao nhà thiết kế khác, Andy đã dành nhiều thời gian, chi phí và tâm huyết. Trước năm 2025, chàng sinh viên từng ghi danh tại các cuộc thi thiết kế trang phục nhưng không đạt kỳ vọng. Những thất bại đầu tiên đã trở thành động lực bước tiếp. “Thành công không đến ngay lập tức mà là kết quả của sự bền bỉ, nỗ lực và niềm tin vào bản thân. Trong khoảng thời gian dài, mình đã tập trung rèn luyện từ tư duy thiết kế, kỹ thuật thực hiện đến việc cập nhật xu hướng và trau dồi cá tính sáng tạo”. Quá trình kiên trì này dẫn bạn đến quyết định ghi danh sân chơi Carnival Costume của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 và đoạt được giải Á quân.

Những thành tích đầu tiên ghi nhận sự nỗ lực của Andy và giúp anh tự tin hơn để bắt đầu làm nghề chuyên nghiệp. “Kết quả này cũng giúp gia đình nhìn nhận rõ hơn về sự nghiêm túc và quyết tâm của mình đối với ngành thiết kế thời trang. Từ sự lo lắng ban đầu, gia đình dần chuyển sang tin tưởng và ủng hộ, điều này trở thành một nguồn động lực tinh thần rất lớn đối với mình”, Andy chia sẻ.

Nhà thiết kế trẻ Andy Võ chăm chút cho trang phục trước buổi trình diễn.

Tính đến hiện tại, Andy đã lần lượt có những bộ trang phục dân tộc được vinh danh trên các sân khấu lớn như Á quân Trang phục Carnival Costume, Miss Cosmo Vietnam 2025; "Best Performance Costume" - Dance of Vietnam, Miss World Vietnam 2025. Trong đó, Á quân Trang phục Carnival tại cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 chính thức đánh dấu hành trình theo nghề chuyên nghiệp của Andy. Theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi còn là học sinh THCS, thành tích này là niềm vinh dự lớn với Andy. Đây cũng là lần đầu tiên Andy tham gia thiết kế và thực hiện trang phục cho một sân chơi nhan sắc quy mô tại Việt Nam.

Thông qua thời trang, Andy mong muốn tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam. Thời trang không chỉ là sáng tạo về hình thức mà còn là một “ngôn ngữ” để kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc theo cách gần gũi, hiện đại hơn với công chúng. Trong tương lai, Andy sẽ khai thác chất liệu văn hóa một cách sáng tạo, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa và ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ thời trang quốc tế.