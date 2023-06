Trước khi sang Việt Nam, Jennie (BLACKPINK) có động thái này khiến fan cực 'bất ngờ'

SVVN - Sau những tập phim mờ nhạt, bị hạn chế đất diễn, cuối cùng Jennie (BLACKPINK) trong vai Dyanne đã có màn thể hiện diễn xuất đầy hứa hẹn trong tập mới nhất "The Idol".

Tập phim có nhan đề Stars Belong to the World (Ngôi sao của thế giới). Nhân vật Dyanne (do Jennie thủ vai) có mặt tại buổi kí kết hợp đồng với hãng đĩa. Tưởng như mong ước thành hiện thực thế nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn mong đợi. Sau khi giám đốc âm nhạc đưa ra những yêu cầu hà khắc, ống kính máy quay lập tức zoom lại gần, đặc tả nét mặt vừa phấn khích vừa lo âu, vừa vui mừng vừa sợ hãi của Jennie .

Chỉ kéo dài chừng 30 giây và không có lời thoại nhưng biểu cảm của Jennie đã nói lên rất nhiều điều. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng cho thấy khả năng diễn xuất của ngôi sao BLACKPINK. Sau khi tập 4 phát sóng, trang Twitter của HBO cũng đăng bài khen ngợi Jennie: "Chúng tôi nhìn thấy những phẩm chất đặc biệt có ở cô gái này".

Xuất hiện trong phân cảnh sau đó, Jennie lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Chạm mặt Jocelyn (Lily-Rose Depp), Jennie tỏ ra day dứt khi chính mình là người biểu diễn ca khúc World Class Sinner, vốn ban đầu thuộc về Jocelyn. Trước đó, một người bạn đã kể với Jocelyn về mối quan hệ mờ ám giữa Dyanne và Tedros. Kể từ chi tiết này, diễn biến tập phim bắt đầu leo thang.

Đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy tác động trực tiếp của nhân vật Dyanne vào diễn biến phim. Ở giữa những mối quan hệ nhập nhằng, mập mờ, chắc chắn Dyanne sẽ có vai trò đáng kể khi The Idol bắt đầu tiến về đoạn kết.

Tập 4 The Idol được các chuyên trang điện ảnh quốc tế đánh giá là một tập phim an toàn, gợi mở nhiều chi tiết quan trọng. Điều đó không đồng nghĩa rằng đây là một tập phim hay. Những 'cảnh nóng' vô thưởng vô phạt, những tình tiết (theo nhà sản xuất The Weekend chia sẻ) nhằm gây ức chế cho khán giả vẫn xuất hiện đầy rẫy, vô nghĩa.

Dự đoán cao trào của mùa phim sẽ diễn ra trong tập tiếp theo, phía HBO có đoạn giới thiệu: "Trong quá trình chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, Jocelyn bắt đầu chiếm quyền kiểm soát các mối quan hệ xung quanh cô, đặc biệt là với Tedros. Kế tiếp, một cuộc gặp gỡ giữa Jocelyn với Nikki đã phá hỏng kế hoạch dành cho Dyanne. Cùng lúc đó, tin tức lùm xùm của bạn trai cũ của Jocelyn cũng vừa được phát tán."