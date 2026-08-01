Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) ra mắt Khoa Y Dược: Khát vọng đào tạo nhân lực y tế chuẩn Pháp

SVO - Sáng 1/8, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã tổ chức lễ ra mắt Khoa Y Dược, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển hệ sinh thái giáo dục của nhà trường. Thế hệ sinh viên y dược mới được kỳ vọng sẽ làm chủ trí tuệ nhân tạo và tạo ra những đột phá cho ngành khoa học sức khỏe nước nhà.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt khoa Y Dược Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Tham dự buổi lễ có PGS. TS Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; TS Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng lãnh đạo đến từ các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Việt Đức, Nhi Trung ương, 198, Xanh Pôn, đại diện Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, các viện nghiên cứu và đối tác doanh nghiệp dược phẩm. Về phía Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có GS. TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng nhà trường và PGS. TS Nguyễn Hải Đăng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Dù đang công tác tại Pháp, GS. Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội vẫn gửi video chúc mừng tới buổi lễ. Ông nhấn mạnh việc khai trương Khoa Y Dược đánh dấu tham vọng đưa y tế trở thành một dự án học thuật trọng điểm của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

GS. TS Đinh Thị Mai Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS. TS Đinh Thị Mai Thanh khẳng định việc thành lập Khoa Y Dược không chỉ là sự ra đời của một đơn vị đào tạo mới, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường .

“Tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chúng tôi luôn kiên định với định hướng đẩy mạnh đào tạo những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và các đối tác Pháp có thế mạnh. Khoa Y Dược chính là sự kết tinh của định hướng đó, kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với tinh hoa của nền giáo dục, khoa học Pháp, hướng tới các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”, GS. TS Đinh Thị Mai Thanh nhấn mạnh .

Lãnh đạo nhà trường cho biết, cột mốc này là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản với sự đầu tư lớn về đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và mạng lưới hợp tác trong nước, quốc tế. Nơi đây hứa hẹn tạo nên một hệ sinh thái toàn diện gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, thực hành và đổi mới sáng tạo.

“Lễ ra mắt hôm nay không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của Khoa Y Dược. Những kế hoạch hành động của trường chính là việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để trường đại học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là nơi khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai”, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm .

Ba nền tảng khác biệt và lộ trình hướng tới 'Trường Khoa học sức khỏe'

Tại buổi lễ, PGS. TS Ngô Quang Minh - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự - Hành chính (USTH) đã đại diện đọc Quyết định về việc chính thức thành lập Khoa Y Dược, đồng thời công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo. Theo đó, PGS. TS Phạm Thế Hải giữ chức Phụ trách khoa, GS Raphael Terreux đảm nhiệm vai trò Phó trưởng Khoa, cùng đội ngũ giảng viên cao cấp tham gia giảng dạy.

PGS. TS Phạm Thế Hải giữ chức Phụ trách khoa Y Dược, USTH.

PGS. TS Phạm Thế Hải cho biết Khoa Y Dược đã chính thức trở thành một đơn vị chuyên môn độc lập được xây dựng trên ba nền tảng cốt lõi: Sự hỗ trợ từ liên minh 30 trường và viện nghiên cứu của Pháp; môi trường đại học công lập chuẩn quốc tế (giảng dạy phần lớn bằng tiếng Anh); và trực thuộc hệ sinh thái của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo lộ trình 2026 - 2030, khoa sẽ mở rộng các ngành có nhu cầu nhân lực cao như: Công nghệ dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để mở ngành Y khoa. Tầm nhìn sau năm 2030, khoa hướng tới mô hình Trường Khoa học sức khỏe, phát triển hệ thống bệnh viện riêng với sự hậu thuẫn từ Viện Hàn lâm.

Làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) và giải bài toán thị trường



Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, phương pháp giảng dạy của Nhà trường bám sát thực tiễn với khối lượng lên tới 300 tín chỉ. Đáng chú ý, vai trò của dược lâm sàng được đặt lên hàng đầu nhằm giải quyết triệt để bài toán an toàn cho người bệnh. Tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Vân Anh cho biết lượng nhân lực y tế hiện tại mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% mục tiêu đề ra cho năm 2030.

Dưới góc độ phân tích kinh tế, TS. Phạm Lê Minh nhận định thị trường dược phẩm Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá với quy mô dự kiến đạt 8 tỷ USD . Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực có khả năng vận hành dây chuyền tiên tiến và am hiểu công nghệ sinh học.

Nhận diện rõ điểm nghẽn này, Nhà trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 vào chương trình giảng dạy . Người học được đào tạo bài bản từ kỹ năng phân tích dữ liệu lớn, đánh giá bằng chứng y khoa đến việc kiểm chứng đầu ra của công nghệ, song song với nguyên tắc bảo mật thông tin.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) ra mắt Khoa Y Dược.

Cùng với đặc quyền tiếp cận hệ thống thiết bị nghiên cứu hiện đại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phương pháp này sẽ trực tiếp tạo ra đội ngũ chuyên gia đáp ứng trúng đích bài toán khát nhân lực chất lượng cao của thị trường y tế kỷ nguyên mới.



