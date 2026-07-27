Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họp hội đồng kỷ luật hai sinh viên Y khoa phát trực tiếp phản cảm

SVO - Thông tin về vụ việc hai sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa chửi thề, cợt nhả khi phát trực tiếp tại bệnh viện trong kỳ thực tập gây phẫn nộ trên mạng xã hội, đại diện trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, trường đang tiến hành họp hội đồng kỷ luật.

Sáng 27/7, trao đổi với phóng viên, đại diện trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã xác nhận, hai cô gái xuất hiện trong đoạn video đúng là sinh viên của nhà trường.

Vị đại diện này cho biết, nhà trường đang tiến hành họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm nghiêm khắc hành vi của hai sinh viên trên. Đại diện nhà trường thông tin rõ: “Kết quả hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ thông báo khi có quyết định”.

Trước đó, tối 26/7 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có thông báo chính thức liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai nữ sinh viên có phát ngôn và thái độ thiếu chuẩn mực. Trong đoạn video được phát trực tiếp trên nền tảng TikTok, hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của bệnh viện để phát trực tiếp và có những lời lẽ chửi thề.

Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã khẳng định, hai cá nhân xuất hiện trong đoạn clip hoàn toàn không phải là cán bộ hay nhân viên của bệnh viện, mà là hai sinh viên ngành Y đang trong quá trình thực tập. Cụ thể, hai người này bao gồm Đ. T. M. (mã số sinh viên ...5031) và H. (mã số sinh viên ...5464), hiện đang theo học lớp Yk27.04.

Ngay khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã làm việc trực tiếp với cơ sở đào tạo, kiên quyết chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai nữ sinh viên này. Đồng thời, các cá nhân vi phạm cũng đã được bàn giao về nhà trường để tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Phía Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhấn mạnh, sự việc trên chỉ là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại đây. Bệnh viện luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo cần tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức cho sinh viên. Cơ sở y tế này cũng khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín chung.