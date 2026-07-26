Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho gần 1700 tân cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ

Toàn cảnh Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho gần 1700 tân tiến sĩ, tân thạc sĩ và tân cử nhân Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến dự buổi lễ, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có sự tham dự của ông Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên. Về phía đối tác quốc tế của UEB có bà Joanna Skoczek, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cùng các đại diện đại sứ quán và tổ chức giáo dục. Về phía Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS. TS Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Lê Trung Thành - Phó Hiệu trưởng; TS Phạm Minh Tuấn - Phó Hiệu trưởng; PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, các bậc phụ huynh và gần 1700 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp năm 2026.

Lễ đón Ban nghi lễ truyền thống của UEB.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê đã mang đến một bài diễn văn vô cùng xúc động . Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng, trên tấm bằng hôm nay tuy chỉ in tên của một người, nhưng con đường dẫn đến tấm bằng ấy chưa bao giờ chỉ có bước chân của một cá nhân đơn độc . Thầy nhắn nhủ các tân khoa hãy dành những tràng pháo tay thật dài để tri ân những "chữ ký vô hình" từ cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã in dấu lên thành quả này .

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi gắm nhiều bài học sâu sắc tới các tân khoa trước khi bước vào hành trình mới.

Định hướng cho chặng đường tương lai, vị Hiệu trưởng dặn dò sinh viên không ngừng giữ gìn bản lĩnh và lòng thấu cảm trong bối cảnh công nghệ thay đổi vũ bão: "Máy móc có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn chúng ta, nhưng không thể nhìn vào mắt những người sẽ chịu ảnh hưởng bởi một quyết định; cũng không thể giữ lời hứa hay chịu trách nhiệm thay chúng ta. Năng lực có thể giúp các bạn được trao một vị trí, nhưng sự chính trực mới giúp các bạn giữ được niềm tin lâu dài" . Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh các bạn trẻ: "Xin hãy nhớ đừng sống cuộc đời mình theo thời khóa biểu của một người khác. Một khởi đầu chậm hơn không có nghĩa là một tương lai nhỏ bé hơn" .

ThS Nguyễn Trung Phong, Phó Trưởng phòng Đào tạo công bố các quyết định tốt nghiệp và khen thưởng đối với các thủ khoa, sinh viên xuất sắc.

Nối tiếp chương trình, ThS Nguyễn Trung Phong, Phó Trưởng phòng Đào tạo đã đại diện Nhà trường công bố các quyết định tốt nghiệp và khen thưởng . Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công nhận học vị và cấp bằng cho 29 tân tiến sĩ, 149 tân thạc sĩ và 1511 tân cử nhân .

Lãnh đạo nhà trường đã trao tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc và là thủ khoa ngành đào tạo. Bên cạnh đó, hàng trăm sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh có thành tích học tập loại Giỏi, Xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn - Hội và vượt khó vươn lên cũng được Nhà trường vinh danh, khen thưởng.

Bà Joanna Skoczek - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, bà Joanna Skoczek - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam đã có bài phát biểu chúc mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các tân khoa . Nhấn mạnh bối cảnh thế giới đầy biến động, bà Joanna Skoczek cho rằng việc giữ vững trách nhiệm, kiên cường và cởi mở học tập là yếu tố cốt lõi .

Đại sứ Ba Lan khẳng định: "Không có công nghệ, không có công ty, không có tiền bạc nào quan trọng hơn con người và các mối quan hệ giữa con người với nhau" . Bà khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp sử dụng kiến thức vì lợi ích chung lớn lao, chống lại thông tin sai lệch và giữ vững các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Tân Tiến sĩ Vũ Đăng Khoa đại diện cho gần 1700 tân khoa phát biểu tri ân và khẳng định khát vọng cống hiến.

Đại diện cho gần 1.700 tân khoa, tân Tiến sĩ Vũ Đăng Khoa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Nhà trường, các giảng viên và gia đình . TS Vũ Đăng Khoa chia sẻ rằng tấm bằng được trao hôm nay không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong quá khứ mà còn là khởi đầu của một hành trình mới .

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TS Vũ Đăng Khoa thể hiện quyết tâm: "Chúng tôi hiểu rằng, tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được soi sáng bởi đạo đức, thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại hạnh phúc cho con người và những giá trị tốt đẹp cho xã hội" .