Năm thứ 4 trao Học bổng Quỹ Nhật Bản: Thêm hoài bão trở thành 'cầu nối' Việt - Nhật tương lai

Đó là hoài bão, tâm sự của Ngọc Thạch, Đoài Phương, đại diện cho 9 em học sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 150 hồ sơ ứng tuyển gắt gao trên toàn quốc để trở thành chủ nhân tiếp theo của Học bổng Fast Retailing trong năm thứ 4. Từ ước mơ làm chủ công nghệ, kỹ thuật đến khát khao mang dấu ấn văn hóa Việt vào thời trang đương đại, hành trình 4 năm phía trước hứa hẹn sẽ là nơi để thế hệ trẻ Việt Nam tích lũy trải nghiệm, sẵn sàng trở về đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê nhà.

Từ trăn trở về bài toán nông nghiệp đến giấc mơ mang văn hóa Việt đi khắp năm châu

Ngọc Thạch (tên đầy đủ Trương Khắc Ngọc Thạch) đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, và Đoài Phương (tên đầy đủ Lê Đoài Phương) đến từ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội đã mang những câu chuyện đặc biệt đến năm thứ 4 triển khai Quỹ Học bổng từ Tập đoàn Fast Retailing. Trước hết, các em đã tiếp nối truyền thống rực rỡ của hai ngôi trường khi lần thứ 4 liên tiếp, hai trường thuộc tốp đầu cả nước có học sinh chinh phục thành công suất học bổng danh giá.

Ngọc Thạch (thứ 4 từ trái sang) và Đoài Phương (thứ 7 từ trái sang) cùng 7 em học sinh ưu tú đã sẵn sàng bước vào hành trình học tập tại Nhật Bản.

Với Ngọc Thạch, niềm đam mê dành cho máy móc, công nghệ cùng khát khao chạm tới bầu trời đã đưa cậu bạn đến với ngành Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không Vũ trụ tại Đại học Kyushu – một trong những ngôi trường hàng đầu tại Nhật Bản. Điểm đặc biệt ở cậu học sinh lớn lên nơi phố thị này nằm ở tấm lòng luôn hướng về những cánh đồng quê hương. Thạch trăn trở khi thấy người nông dân Việt Nam còn vất vả và thao thức trước những thách thức về năng suất lao động.

Từ sự nghiên cứu và thấu hiểu, Thạch nuôi dưỡng hy vọng có thể áp dụng tư duy kỹ thuật chuẩn xác sau quá trình học tập tại Nhật Bản nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và ruộng đồng. Thạch mong muốn chế tạo ra những cỗ máy nông nghiệp bền bỉ, giá thành hợp lý, dễ vận hành và dễ sửa chữa cho bà con nông dân.

"Với tư cách là một học sinh của Quỹ học bổng Fast Retailing, em sẽ học tập kiên nhẫn và giữ vững tinh thần ham học hỏi. Trong tương lai, em hy vọng có thể là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, dùng tri thức tích lũy được để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong ngành kỹ thuật và công nghệ", Ngọc Thạch chia sẻ.

Lớn lên nơi phố thị, nhưng Phạm Khắc Ngọc Thạch luôn trăn trở về bài toán năng suất trên những cánh đồng quê hương.

Ở một góc nhìn khác, Lê Đoài Phương chọn cách kết nối với thế giới bằng lăng kính văn hóa và sự sáng tạo. Từng tự tay khởi nghiệp với một dự án nhỏ về trang phục hằng ngày lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam, Phương nhận ra một thực tế rằng: nét đẹp truyền thống sẽ khó lòng tiếp cận đời sống hiện đại nếu chỉ bó hẹp trong sách vở hay những dịp lễ hội thưa thớt.

Những cảm hứng xuyên suốt từ dòng trang phục áo thun in họa tiết UTme! của thương hiệu UNIQLO đã gieo vào lòng Phương một niềm tin mới. Cô bạn nhận ra thời trang chính là một chiếc cầu nối hiệu quả, đưa văn hóa hiện diện trong đời sống qua từng bộ trang phục, từng chất liệu và từng thiết kế một cách tự nhiên, gần gũi.

Quyết định theo học chương trình PEARL tại Đại học Keio chính là bước đi chủ động của Phương để học cách người Nhật bảo tồn và lan tỏa bản sắc dân tộc, từ đó hiện thực hóa mục tiêu đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua thời trang.

"Em tin rằng những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được trong 4 năm tới tại Nhật Bản sẽ trở thành nền tảng vững chắc giúp em hiện thực hóa ước mơ của mình”, Đoài Phương cho biết.

Lê Đoài Phương là đại diện thứ 4 liên tiếp của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) chinh phục Học bổng Quỹ Fast Retailing.

Chắp cánh ước mơ từ Quỹ học bổng toàn phần với tổng giá trị lên tới 4 triệu Yên/năm

Là 2 trong số 9 gương mặt xuất sắc nhận học bổng toàn phần trong năm thứ 4 triển khai, Ngọc Thạch và Đoài Phương được Tập đoàn Fast Retailing hỗ trợ toàn bộ học phí trong thời gian học tiêu chuẩn của chương trình đại học, chi phí sinh hoạt từ 128.000 đến 160.000 Yên/tháng, 200.000 Yên (cấp một lần khi các bạn sang Nhật ) để chuẩn bị cuộc sống khi sang Nhật Bản. Nguồn tài trợ toàn diện này giúp các em hoàn toàn yên tâm tập trung vào việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm cuộc sống tại Nhật Bản.

Tại lễ trao học bổng, ông Koyama Noriaki, Tổng thư ký cấp cao Quỹ Fast Retailing, Phó tổng giám đốc cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết, Đoài Phương, Ngọc Thạch và 7 em học sinh nhận được học bổng năm nay đều rất ưu tú, không chỉ đáp ứng được những tiêu chí của chương trình, mà quan trọng hơn là thể hiện rõ khát vọng cống hiến, niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản và tinh thần chủ động góp phần tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

“Tất cả các thành viên hôm nay, các bạn được nhận học bổng của chúng tôi đều là những người vô cùng xuất sắc. Các bạn đều mang trong mình những lý tưởng rất cao đẹp và rất rõ rệt”, ông Koyama Noriaki nói với phóng viên trong buổi họp báo sau lễ trao học bổng.

Ông Noriaki Koyama - Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, kiêm Tổng thư ký cấp cao Quỹ Fast Retailing phát biểu tại buổi lễ trao Học bổng.

Ông Naoki Ito, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đã dẫn lại triết lý sâu sắc trên bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho sự gặp gỡ giữa truyền thống hiếu học ngàn năm của dân tộc Việt và tầm nhìn ươm mầm, phát triển nhân tài từ Tập đoàn Fast Retailing. Sự đồng điệu ấy không chỉ trao đi cơ hội học tập tại các đại học hàng đầu Nhật Bản, mà còn là bệ phóng bồi dưỡng những người trẻ có tư duy toàn cầu, sẵn sàng kết nối tri thức và đổi mới sáng tạo để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia. "Đây sẽ là một cơ hội vô cùng quý báu và tôi tin chắc chắn rằng điều này không chỉ giúp các bạn tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn là dịp để tiếp xúc với các nền văn hóa, các hệ giá trị đa dạng, từ đó nuôi dưỡng một tầm nhìn quốc tế rộng mở", ông Naoki Ito cho biết.