Nữ cử nhân Vật lý: ‘Đừng để nỗi ám ảnh phải giỏi nhất đánh bại mình’

SVO - ‘Tôi từng nghĩ giải Nhì là thất bại’, Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa. Từ câu chuyện của chính mình, nữ sinh nhắn nhủ các bạn trẻ hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và tìm vị trí của mình trong ‘vũ trụ’ rộng lớn.

Đó là thông điệp Lan Anh - Cử nhân ngành Vật lý tài năng gửi tới gần 1000 tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử nhân tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa năm 2026.

Mở đầu bài phát biểu mang tên "Vượt lên trên ngôi sao sáng nhất", Lan Anh ví cuộc sống như bầu trời đêm. Theo cô, con người thường bị thu hút bởi những ngôi sao sáng nhất, trong khi một số thực thể mang sức ảnh hưởng lớn nhất trong vũ trụ lại hoàn toàn vô hình.

Nguyễn Thị Lan Anh đại diện sinh viên tốt nghiệp tri ân lãnh đạo nhà trường.

"Chúng ta thường đánh giá bản thân qua điểm số, huy chương, danh hiệu hay những bài đăng trên mạng xã hội. Nhưng những điều thực sự định hình con người lại là tính cách, phẩm chất và cách chúng ta lựa chọn đối xử với những người xung quanh", nữ sinh nói.

Lan Anh kể, cô từng dành nhiều năm theo đuổi mục tiêu phải luôn là người xuất sắc nhất. Tại Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 24, khi tất cả các bạn cùng lớp đều giành giải Nhất còn mình chỉ đoạt giải Nhì, cô đã coi đó là thất bại.

Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu tại buổi lễ.

"Khi toàn bộ giá trị của bản thân phụ thuộc vào việc phải là người giỏi nhất, thì ngay cả vị trí thứ hai cũng có thể khiến ta cảm thấy mình đã thất bại", Lan Anh chia sẻ.

Sau cuộc thi, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, tự hỏi, liệu Vật lý có phải con đường phù hợp. Nhìn lại, điều khiến cô gục ngã không phải kết quả cuộc thi, mà là áp lực phải luôn đứng đầu và sự so sánh với người khác.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn khiến mình phải so sánh ánh sáng của bản thân với ánh sáng của người khác", cô nói.

Gần 1.000 tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử nhân tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa năm 2026.

Điều giúp Lan Anh vượt qua giai đoạn ấy là sự đồng hành của gia đình, bạn bè và thầy cô.

"Gia đình và bạn bè chưa bao giờ cần biết em đạt được điều gì rồi mới yêu thương em. Các thầy cô tại Phenikaa cũng chưa bao giờ hỏi vì sao em không đứng ở vị trí cao nhất, mà luôn động viên em tiếp tục tiến về phía trước".

Sinh viên ĐH Phenikaa tri ân các thầy cô giáo tại buổi lễ.

Theo Lan Anh, cũng giống như những thành phần vô hình đang gắn kết vũ trụ bằng lực hấp dẫn, những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại góp phần tạo nên con người của họ hôm nay.

Khép lại bài phát biểu, cô nhắn nhủ các bạn cùng khóa: "Hãy để những ngôi sao tỏa sáng, hãy để Trái Đất nuôi dưỡng sự sống và hãy để mỗi chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, nhiều tân khoa năm nay đã trải qua những năm đầu đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo ông, chính những thử thách ấy đã hun đúc bản lĩnh của sinh viên Phenikaa.

Những khoảnh khắc tại Lễ tốt nghiệp.

Ông gửi tới các tân khoa thông điệp "Make your marks – Kiến tạo dấu ấn riêng", khuyến khích người trẻ tạo ra giá trị cho cộng đồng thay vì chỉ theo đuổi thành tích.

"Dấu ấn không nằm ở việc chúng ta được bao nhiêu người biết đến, mà ở giá trị còn lại từ những điều chúng ta đã làm", PGS. TS Nguyễn Phú Khánh nói.

Khép lại buổi lễ, ông nhắn nhủ các tân khoa: "Hãy dũng cảm bước ra thế giới với tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, dám khác biệt. Hãy đi xa hơn chúng tôi. Hãy tạo ra những điều thế hệ chúng tôi chưa thể tạo ra. Hãy kiến tạo dấu ấn của riêng mình cho bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước".